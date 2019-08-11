【深水埗遊行．直播】深水埗、長沙灣大致清場　多人被捕帶走

反《逃犯條例》修訂示威浪潮持續，但多個遊行申請遭警方發出反對通知書，不過，下午兩時許，原訂的遊行集合點楓樹街遊樂場，已有數百名身穿黑衣的市民聚集。下午三時許，有部份示威者離開集合地點，行出長沙灣道，相關交通受阻。 遊行隊伍到達長沙灣警署後，警署內戒備的警員舉起藍旗，指示威者正參與「未經批准的集結」，要求立即散去。一批示威者其後沿荔枝角道折返往深水埗警署，沿途交通受阻。 防暴警其後於5時許，開始施放多枚催淚彈清場，推進期間多名示威者被補。其後長沙灣警署亦開始放催淚彈清場，不少示威者散去。

+ 5 + 4 + 3

【18:11】大批集結在荔枝角的示威者散去，大部分示威者於現場高叫轉場至銅鑼灣。

【18:08】警方向青山道方向推進清場，在奔跑一段距離後，部分警員略顯疲態，在一旁稍作休息，脫下面罩。而在大南西街、青山道交界，一度有一條「火龍」，很快被撲熄，暫未知起火原因。

【18:06】警方在長沙灣道清場期間，現場一度出現有火光。而有警員在推進奔跑時，不慎跌倒。

【18:02】大批防暴警員於長沙灣沿青山道推進清場，並在大南西街設佈防，暫時未見警方拘捕任何人士。

【17:56】大批防暴警開始由長沙灣向深水埗方向推進，示威者沿長沙灣道往深水埗方向撤退，防爆警察亦於荔枝角道作追捕。

有義務急救員將傷者抬往港鐵站內治理。

【17:50】長沙灣警署，有防暴警向示威者施放催淚彈。

有防暴警察一度走出警署外，並有警犬陪同，其後又返回警署內。

【17:43】多名防暴警察仍在荔枝角道、麗閣邨對出持長盾戒備，暫時未有推進行動。而大批示威者則在警方防線距離300米位置，以鐵欄設路障。

【17:40】有示威者退守至長沙灣政府合署，與防暴警察對峙，警員手持可發射橡膠子彈長槍。

另一邊廂，部份示威者從深水埗警署回流，加入長沙灣警署外防線，雙方已對峙逾1.5小時。有激進示威者以藍色激光射向警員，並向前推進，警員舉起黑旗警告會放催淚彈。

【17:32】防暴警察衝上西九龍中心天橋，大批市民湧入商場，有保安關上玻璃門銷門。

有外籍記者大罵橋上有長者及小孩，質疑為何向橋上開槍，一名Voice of America 記者右腿中彈。

+ 2

【17:28】深水埗警署內，再有警員從高位發射多枚催淚煙，防暴警快速從欽州街推進至示威者集結方向，示威者後退，期間有人被捕。

同一時間，荔枝角道一帶亦有警員持槍發射催淚彈，拆除路障後，快速推進。

而在長沙灣警署外，有大批示威者聚集，警方指有激進示威者向警署掟石，警員高舉黑旗，警告會施放催淚煙。

【17:23】防暴警於荔枝角道亦有佈防，他們開始穿上裝備並持長盾戒備，同時又以揚聲器呼籲在場示威者和平散去。

【17:20】深水埗警署外示威者未見散去，大批防暴警員由欽州街近南昌方向，向欽洲街示威者聚集推進。

防暴警已戴上面罩，並舉起黑旗警告會放催淚煙。

【17:18】持槍防暴警員一度持盾步出深水埗警署，退回警署後再次高舉橙旗，並再次呼籲集結市民離開。逾百名黑衣示威者則聚集西九龍中心外，不時敲打自己設下的路障。

而長沙灣警署外亦有示威者築傘陣作防線，警員多次舉藍旗警告，但暫未有施放催淚彈。

【17:10】示威者兵分兩路包圍深水埗警署，警方已向欽州街及荔枝角道兩邊施放催淚彈。在深水埗警署內，警員舉起黑旗及橙旗，警告示威者會放催淚彈及開槍驅趕。

【17:08】深水埗警署內，警員向欽州街發射催淚彈。

【17:00】有激進示威者爬上深水埗警署外的閉路電視，並噴上油漆。深水埗警署內有警員手持攝錄機攝錄。

此外，有大批黑衣示威者於荔枝角道東行線集結，並架設路障，亦有人將小巴站頭牌及鐵欄橫放在地，長沙灣警署內，警員呼籲於荔枝角長順街手持綠色鐳射筆示威者停止行動。

【16:48】有數部警車在南昌往深水埗方向戒備，持長盾軍裝警員暫退回警署內，但不斷呼籲欽州街上示威者及記者盡快離開。而在附近，有激進示威者則拆走鐵欄，組成路障架設在欽州街。

【16:45】深水埗警署內有數名穿上裝備的警員戒備，同時又在場廣播，呼籲麗安邨、荔枝角道一帶的居民，為安全著想「請立即關上窗戶」，稱警方稍後或有可能施放催淚煙。

【16:45】警方再發聲明，指示威者於長沙灣道和欽洲街交界架設路障，影響現場交通。基於安全理由，深水埗警署報案室現已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

+ 2

【16:30】不少市民於長沙灣政府合署聚集圍觀，欽州街與荔枝角道交界有激進示威者架設三角鐵馬陣，與深水埗警署僅相隔一個街口。

深水埗警署內則至少有逾20名身穿防暴裝備的警察戒備。

【16:25】有人不斷於長沙灣道近荔枝角D2 Place方向架設路障，亦有人呼籲遊行人士返回深水埗警署。

深水埗警署內有數十名軍裝警員戒備，並用揚聲器指示威者正進行非法集結，警方即將進行清場，呼籲示威者立即離開。現場有示威者用鐳射筆射向警員，有警員大叫「係咪襲警啊？」深水埗警署警員一度舉起黑旗及橙旗，即或會施放催淚彈及開槍。

同時，警方亦呼籲欽州街圍觀市民離開。

【16:20】部份示威者行出荔枝角道，並佔據三條行車線，返回長沙灣方向。同一時間，西九龍中心附近的欽州街來回線已封，有示威者用鐵欄做路障，深水埗警署內有警員穿上裝備。

深水埗警署於圍牆上架設黃色鐵馬，「銳武」裝甲車有警員駕駛候命，正閃燈響號。

【16:13】警方發聲明，指長沙灣警署報案室現已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【16:13】示威者決定沿長順街繼續前進，並向深水埗方向行。長沙灣警署內有警員以揚聲器呼籲遊行人士不要用「鐳射槍」，又叫集結在美孚方向行人天橋的市民「小心安全」，遭現場市民喝罵。

【16:09】大批示威者聚集於長沙灣熟食市場外，並開始戴上頭盔口罩等裝備，一度叫囂「行街都唔俾，唔係扔我啊嘛」。有示威者於行人路上叫囂，與警署內警員對罵。

+ 2

【16:07】遊行隊伍到達長沙灣熟食市場欲轉入長順街，期間有示威者大叫「前面有藍旗」，部分人退後並往美孚方向前行。

【16:05】遊行隊頭途經長沙灣熟食市場，正轉入長沙灣警署。警署內戒備的警員，舉起藍旗，並用揚聲器向指示威者正參與「未經批准的集結」，要求立即散去。警署內有警員持盾及長槍戒備。

【16:00】大批市民於長沙灣道909號停留，有人指希望等待龍尾人士。經商討後，示威者指會折返深水埗警署。

【15:55】長沙灣警署長茂街出口，已有警員及水馬戒備，警員已戴上頭盔，報案室鐵閘已關。

而深水埗警署鐵閘圍上藍色防護網，報案室服務暫停，警署對面大部份商戶已拉閘，西九龍中心地下部份商戶亦暫停營業。

【15:50】示威者遊行隊伍已經過原定終點深水埗運動場，有人繼續循長沙灣道西行線，前往荔枝角方向。

另一邊廂，欽州街北行線設警方封鎖線，有市民於西九龍中心聚集。

+ 3 + 2

【15:40】深水埗警署對出欽州街路段已封路，記者目測警署內暫時有六部警車及一部裝甲車戒備，警署高層露台位置亦有警員戒備，西九龍中心天橋有大批市民聚集及圍觀。

【15:38】隊頭途經長沙灣道和東京街交界。遊行人士現時佔據深水埗長沙灣道往深水埗方向，惟往太子方向的行車線交通仍然正常。

有示威者沿途經過拆走民建聯的橫額，並放在地上踐踏。有麻雀館見示威者人潮，隨即關門。

【15:31】隊頭經過長沙灣政府合署。

【15:30】不少市民佔據長沙灣道，並沿著深水埗方向行走，期間有人一度攔截車輛，交通一度受阻。有巴士由遊行人士指導下，轉入福榮街。

而在深水埗警署對面，有食肆門口放有大量水樽歡迎示威者取去。

+ 5 + 4 + 3

【15:17】有市民高呼「自由行」行街，數十人已步出遊樂場外馬路，往深水埗方向前行。相關長沙灣道已被佔。

+ 3 + 2

【15:01】深水埗楓樹街球場觀眾席位置近乎坐滿穿着黑衫的市民。現場有示威者舉起「反送中、停止衝擊」、「捍衛自由」等的標語。

【14:45】深水埗站近長沙灣道兩個地鐵出口，均分別有兩名港鐵職員駐守，有職員強調只是「Standby」，另有職員指「有需要時才進行人流管制」。

【14:40】有警車到達楓樹街球場外停泊戒備。

【14:25】距離原定舉辦遊行出發的時間仍有5分鐘，深水埗楓樹街球場已有約300人等候，坐滿看台。

+ 7 + 6 + 5

【14:10】下午兩時許，深水埗鴨寮街近西九龍中心的部份排檔及商舖沒有營業，其餘路段的大部分商戶照常營業，有不少市民往來，氣氛平靜。

而在原定遊行的集合地點楓樹街球場，則有少量人群聚集。

【11:30】深水埗遊行申請上訴失敗，籌備小組昨宣布取消遊行，但不會干涉其他人的任何行動。《香港01》記者今早到深水埗一帶視察，發現深水埗警署內外均架設水馬、圍板及防護網，內有「銳武」裝甲車戒備。

而附近的高登和黃金電腦商場則暫停營業，鴨寮街排檔則較平日冷清，有檔戶及商舖未有開門。

《香港01》記者今早到場視察，發現深水埗警署外已架設水馬及鐵馬陣。(勞敏儀攝)