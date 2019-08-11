【深水埗遊行．直播】示威者深水埗警署外設鐵欄堵路　裝甲車戒備

反《逃犯條例》修訂示威浪潮持續，但多個遊行申請遭警方發出反對通知書，不過，下午兩時許，原訂的遊行集合點楓樹街遊樂場，已有數百名身穿黑衣的市民聚集。下午三時許，有部份示威者離開集合地點，行出長沙灣道，相關交通受阻。 遊行隊伍到達長沙灣警署後，警署內戒備的警員舉起藍旗，指示威者正參與「未經批准的集結」，要求立即散去。 一批示威者其後沿荔枝角道折返往深水埗警署，沿途交通受阻。

【16:25】有人不斷於長沙灣道近荔枝角D2 Place方向架設路障，亦有人呼籲遊行人士返回深水埗警署。

深水埗警署內有數十名軍裝警員戒備，並用揚聲器指示威者正進行非法集結，警方即將進行清場，呼籲示威者立即離開。現場有示威者用鐳射筆射向警員，有警員大叫「係咪襲警啊？」深水埗警署警員一度舉起黑旗及橙旗，即或會施放催淚彈及開槍。

同時，警方亦呼籲欽州街圍觀市民離開。

【16:20】部份示威者行出荔枝角道，並佔據三條行車線，返回長沙灣方向。同一時間，西九龍中心附近的欽州街來回線已封，有示威者用鐵欄做路障，深水埗警署內有警員穿上裝備。

深水埗警署於圍牆上架設黃色鐵馬，「銳武」裝甲車有警員駕駛候命，正閃燈響號。

【16:13】警方發聲明，指長沙灣警署報案室現已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【16:13】示威者決定沿長順街繼續前進，並向深水埗方向行。長沙灣警署內有警員以揚聲器呼籲遊行人士不要用「鐳射槍」，又叫集結在美孚方向行人天橋的市民「小心安全」，遭現場市民喝罵。

【16:09】大批示威者聚集於長沙灣熟食市場外，並開始戴上頭盔口罩等裝備，一度叫囂「行街都唔俾，唔係扔我啊嘛」。有示威者於行人路上叫囂，與警署內警員對罵。

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【16:07】遊行隊伍到達長沙灣熟食市場欲轉入長順街，期間有示威者大叫「前面有藍旗」，部分人退後並往美孚方向前行。

【16:05】遊行隊頭途經長沙灣熟食市場，正轉入長沙灣警署。警署內戒備的警員，舉起藍旗，並用揚聲器向指示威者正參與「未經批准的集結」，要求立即散去。警署內有警員持盾及長槍戒備。

【16:00】大批市民於長沙灣道909號停留，有人指希望等待龍尾人士。經商討後，示威者指會折返深水埗警署。

【15:55】長沙灣警署長茂街出口，已有警員及水馬戒備，警員已戴上頭盔，報案室鐵閘已關。

而深水埗警署鐵閘圍上藍色防護網，報案室服務暫停，警署對面大部份商戶已拉閘，西九龍中心地下部份商戶亦暫停營業。

【15:50】示威者遊行隊伍已經過原定終點深水埗運動場，有人繼續循長沙灣道西行線，前往荔枝角方向。

另一邊廂，欽州街北行線設警方封鎖線，有市民於西九龍中心聚集。

+ 3 + 2

【15:40】深水埗警署對出欽州街路段已封路，記者目測警署內暫時有六部警車及一部裝甲車戒備，警署高層露台位置亦有警員戒備，西九龍中心天橋有大批市民聚集及圍觀。

【15:38】隊頭途經長沙灣道和東京街交界。遊行人士現時佔據深水埗長沙灣道往深水埗方向，惟往太子方向的行車線交通仍然正常。

有示威者沿途經過拆走民建聯的橫額，並放在地上踐踏。有麻雀館見示威者人潮，隨即關門。

【15:31】隊頭經過長沙灣政府合署。

【15:30】不少市民佔據長沙灣道，並沿著深水埗方向行走，期間有人一度攔截車輛，交通一度受阻。有巴士由遊行人士指導下，轉入福榮街。

而在深水埗警署對面，有食肆門口放有大量水樽歡迎示威者取去。

+ 5 + 4 + 3

【15:17】有市民高呼「自由行」行街，數十人已步出遊樂場外馬路，往深水埗方向前行。相關長沙灣道已被佔。

+ 3 + 2

【15:01】深水埗楓樹街球場觀眾席位置近乎坐滿穿着黑衫的市民。現場有示威者舉起「反送中、停止衝擊」、「捍衛自由」等的標語。

【14:45】深水埗站近長沙灣道兩個地鐵出口，均分別有兩名港鐵職員駐守，有職員強調只是「Standby」，另有職員指「有需要時才進行人流管制」。

【14:40】有警車到達楓樹街球場外停泊戒備。

【14:25】距離原定舉辦遊行出發的時間仍有5分鐘，深水埗楓樹街球場已有約300人等候，坐滿看台。

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【14:10】下午兩時許，深水埗鴨寮街近西九龍中心的部份排檔及商舖沒有營業，其餘路段的大部分商戶照常營業，有不少市民往來，氣氛平靜。

而在原定遊行的集合地點楓樹街球場，則有少量人群聚集。

【11:30】深水埗遊行申請上訴失敗，籌備小組昨宣布取消遊行，但不會干涉其他人的任何行動。《香港01》記者今早到深水埗一帶視察，發現深水埗警署內外均架設水馬、圍板及防護網，內有「銳武」裝甲車戒備。

而附近的高登和黃金電腦商場則暫停營業，鴨寮街排檔則較平日冷清，有檔戶及商舖未有開門。

《香港01》記者今早到場視察，發現深水埗警署外已架設水馬及鐵馬陣。(勞敏儀攝)