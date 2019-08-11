【葵涌衝突．直播】防暴警多次放催淚彈　街坊踢拖激烈對罵

反《逃犯條例》修訂示威浪潮持續，但多個遊行申請遭警方發出反對通知書，不過，下午兩時許，原訂的遊行集合點楓樹街遊樂場，已有數百名身穿黑衣的市民聚集。有部份示威者離開集合地點行出長沙灣道，示威者其後聚集深水埗警署一帶，防暴警其後於5時許，施放多枚催淚彈清場，推進期間多名示威者被補。其後長沙灣警署亦開始放催淚彈清場，不少示威者散去，轉戰尖沙咀。有示威者堵塞彌敦道，警方施放催淚彈驅散，最終多人被捕。 晚上近9時，大批示威者聚集葵涌警署外，有人向警署掟雜物，防暴警出動，對峙後施放催淚彈，並一度走入葵芳站內發射催淚彈。

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【8月12日00:20】黃埔花園自晚上開始有大批街坊聚集，他們指附近不見示威活動，不明為何有大批警員到場。大批街坊其後向警員喝倒采，警員上警車離開，其後一路後撤離去。

【23:35】沙田警署外一度有示威者聚集，警署內有防暴警向外施射催淚彈。

【23:25】 居於葵喜樓3樓的黃生，指警方不停發射催淚彈，煙味遠飄至其居住地方，「我已經關嗮窗，開冷氣，但煙味令50歲媽媽訓緊都被侷醒，係咁咳，眼睛又唔舒服。我打去999報案，冇正面回答，只係問我有冇事，語氣好輕佻，態度囂張。」

他不滿警方做法，到街上亦未能找到警員求助，「我已經冇落街避開，啱啱要投訴，佢哋仲用燈射住我，究竟佢哋（警方）係咪要用咁嘅態度對市民，我們有納稅，警察係公僕，我地唔喺公敵。」他又在警署門口，質問為何警署要關門，又說：「急症室都唔會落閘」

【23:15】有身穿拖鞋的市民到警署外大罵，質問警察為何多次施發催淚彈，又指他的母親亦被催淚煙弄醒。

【23:06】警方施放催淚彈後，大批防暴警出動清場，再次施放多枚催淚彈，但其後全數坐警車離去，現場仍有示威者聚集。

【23:04】警方在警署內高舉黑旗後，再施放多枚催淚彈。

【23:00】葵涌警署外，即葵富路的部分示威者向前推。

【22:56】過百名市威者繼續在葵芳邨對出的葵富路聚集，並設防線。

【22:31】有警員在葵涌警署外佈防，約十分鐘後有警員返回警署內，其後在警署內舉黑旗。現場有示威者用鐳射筆，照向警署方向。

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【22:11】警方再發聲明，指大批示威者於葵涌警署外聚集，用強光照射警務人員，威脅市民和警務人員的人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為，最後因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。

警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，對示威者一切暴力行為，予以譴責。警方也提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【22:06】有警方以強燈照向在場記者，警方曾一度向示威者舉黑旗，最後又突然上警車離開。

【21:59】警方在葵富路舉黑旗。

【21:56】防暴警察在葵芳站D出口外的天橋底佈防，並在葵富路、葵芳邨方向推進。大批無裝備的市民落街聚集，有人向警察唱倒彩：「黑社會！」

一班防暴警察與街坊對峙數分鐘後，突然登上警車。

【22:03】警方在葵涌廣場外、葵富路一度向市民突然推進。

【22:01】警方在葵富路及葵仁路交界發射催淚彈，但附近街坊大多未有穿戴防護用具，引起在場人士不滿。有市民透過擴音器，向警員表示現場多是街坊，毋須發射催淚彈。

【21:53】少部份示威者仍逗留在葵涌警署附近，警方在葵涌警署外發射多枚催淚彈，示威者四散。

【21:50】民主黨立法會議員鄺俊宇到葵芳站內巡視，並到月台上了解情況。他呼籲，居住在附近的市民，要關好門窗，並且留意家中寵物情況，「在室內施放催淚彈是不能接受的，我們會跟進。」

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【21:41】工黨立法會議員張超雄到場了解情況，隨後民主黨立法會議員鄺俊宇亦到場。問及港鐵職員何時將重開車站，職員稱暫不清楚。

記者在葵芳地鐵站內發現催淚彈彈殼。（王潔恩攝）

【21:37】葵芳站已關閉。有路過市民向記者稱，警方清場時自己剛好回家路過，未料遇上防暴警發射催淚彈。他指，自己過去覺得示威者「搞事」、「成日出嚟示威」，但今天親眼見到防暴警在港鐵站內射催淚彈，「好失望，對政府好失望，點可能咁樣射催淚彈入去？」

【21:33】有示威者稱在葵涌廣場外的橋底，拾到橡膠彈頭。而記者亦在葵芳站內發現催淚彈殼。

防暴警察於葵芳站內使用催淚彈。 (版權歸 Felix Lam @HK.Imaginaire 所有；Instagram：Felix.image)

【21:18】港鐵廣播表示，有特別列車接載葵芳站的乘客，其他列車將不停葵芳站。有正在乘車的市民指，深水埗往荃灣方向，有列車等逾數十分鐘仍未開出，港鐵其後廣播稱，宣佈本班列車暫停服務，讓乘客落車。

【21:15】葵芳站內仍煙霧瀰漫，部分消防喉曾被示威者使用，以阻擋警方進入。而閘內仍有零星示威者，並返回月台上，等候列車離開。

現場所見，有地鐵職員未有穿戴防護用具，繼續在月台上疏導人流。部分示威者上車往荃灣方向離開，有人商討或改為前往美孚。

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【21:11】警方在葵芳站佈防，封鎖葵芳邨及葵涌廣場的出入口。有部分防暴警察上警車離開。

【21:06】警方一度衝入葵芳地鐵站內發射催淚彈至閘口入面，要求示威者不要進入港鐵站內。現場所見，閘內有示威者用鐳射筆，照向警方。

有示威者走避入新都會廣場內，並用鐳射筆照向防暴警。

【21:04】警方在葵義路、向葵涌廣場方向推進，並發射催淚彈驅散示威者。期間不斷有示威者用激光照向警方防線，部分激光從新都會廣場方向照出。

【20:50】示威者退至葵芳港鐵站內，防暴警推進至港鐵站A出口對峙，有警員一度情緒激動，在眾多警員已停止前進、站在葵芳邨出口時，該名警員仍手持警棍向站內大聲呵斥，被其他警員拉回隊內，惟不果，再有數名警員將該名警員拉回隊內。

有示威者取出站內的消防喉、滅火筒，噴向防暴警，防暴警暫時後撤重整防線。

【20:45】大批示威者聚集葵涌警署外，有激進示威者向警署掟雜物，亦有人拆下鐵欄組成路障。其後大批防暴警出動，示威者後撤，正於葵芳港鐵站內與防暴警對峙。

【20:25】大批防暴警察再次推進防線，並逗留在堪富利士道及海防道交界十字路口。其間大批防暴警察突然衝入堪富利士道，其後再退回彌敦道，並拘捕一人。

有外國女遊客途徑彌敦道堪富利士道時，見到警方拉人，有途人被無故拘捕相當激動。當遊客轉身離開之際，在眾多記者身後，突然有警員手持攝錄機、向遊客方向大聲喝罵：「你唔係記者走開！走開！」並相當兇狠地質問在場各名記者：「係咪記者呀！係記者啊嘛，證件啊唔該，全部影返低。」

【20:07】有大批圍觀市民於彌敦道與金馬倫道交界聚集，有部份人高呼：「阿Sir你跌左嘢！良心啊！」，又不時斥：「黑警可恥」，警方在現場戒備。

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【19:48】有警員追捕示威者，將他們壓在地上，再用索帶將其雙手反手綁起，並被脫下頭盔、眼罩及口罩。現場所見，警方至少拘捕10名示威者。

多名防暴警察仍在栢麗購物大道戒備並一度舉起黑旗，期間立法會議員張超雄到場欲與警方對話，惟被對方指罵「行開啦，垃圾！走狗！」

【19:35】大批防暴警開始向示威者聚集方向推進。多名防暴警察及速龍小隊由尖沙嘴警署外跑向栢麗購物大道，並拘捕多名示威者。

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【19:25】有一名穿黑衣女子中彈受傷，現場所見其臉部一直流血。消防員及救護車趕到，救護員為她包紥，並送上救護車。

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【19:21】現場有消防車駛過，未知是否進入警署救火。

【19:20】警方再發呼籲，指大量示威者聚集於尖沙咀栢麗大道，堵塞尖沙咀柯士甸道和梳士巴利道之間的彌敦道，對緊急服務造成嚴重影響，又指部分示威者更向警務人員投擲煙霧彈及硬物，並投射強光。

警方表示，多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，並對示威者一切暴力行為，予以譴責。警方也提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。基於安全理由，尖沙咀警署報案室現已暫停服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。指

【19:13】懷疑有激進示威者向尖沙嘴警署內投擲易燃物品，命中後警署範圍內起火，一度產生大火光。

警方隨即向示威者連發多枚催淚彈。

【19:03】示威者不斷以鐳射筆照向尖沙咀警署，防暴警察隨即發射多枚催淚彈，有示威者上前，嘗試以水淋息。

部份催淚彈射中記者聚集地方，大批傳媒需散開。

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【19:00】康文署宣布，由於附近或會出現特殊情況，油尖旺區九龍公園游泳池和九龍公園體育館已提早關閉。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。巿民在前往場地前應先致電有關場地查詢。

【18:56】不斷有示威者向警署內掟雜物，有警員再於尖沙嘴警署內舉起橙旗，警告或會開槍，其後再向示威者施放催淚彈。

此外，尖沙咀警署車輛出入口被示威者用垃圾筒等雜物堵塞。

【18:53】警員在警署內向柏麗大道方向施放催淚彈後，有示威者向警署內掟雜物還擊。

【18:44】警員再在警署的鐵閘內舉黑旗，並舉起橙旗警告示威者或會開槍。

【18:43】有示威者於尖沙嘴站下車，並在港鐵站內的多處閉路電視噴漆。

【18:40】有示威者圍尖沙咀警署，並有示威者設路障堵塞彌敦道，警員在警署內舉黑旗，其後施發催淚彈驅散。

【18:39】大批示威者於尖沙嘴站下車，並決定前往彌敦道、清真寺方向。

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【18:11】大批集結在荔枝角的示威者散去，大部分示威者於現場高叫轉場至銅鑼灣。

【18:08】警方向青山道方向推進清場，在奔跑一段距離後，部分警員略顯疲態，在一旁稍作休息，脫下面罩。而在大南西街、青山道交界，一度有一條「火龍」，很快被撲熄，暫未知起火原因。

【18:06】警方在長沙灣道清場期間，現場一度出現有火光。而有警員在推進奔跑時，不慎跌倒。

【18:02】大批防暴警員於長沙灣沿青山道推進清場，並在大南西街設佈防，暫時未見警方拘捕任何人士。

【17:56】大批防暴警開始由長沙灣向深水埗方向推進，示威者沿長沙灣道往深水埗方向撤退，防爆警察亦於荔枝角道作追捕。

有義務急救員將傷者抬往港鐵站內治理。

【17:50】長沙灣警署，有防暴警向示威者施放催淚彈。

有防暴警察一度走出警署外，並有警犬陪同，其後又返回警署內。

【17:43】多名防暴警察仍在荔枝角道、麗閣邨對出持長盾戒備，暫時未有推進行動。而大批示威者則在警方防線距離300米位置，以鐵欄設路障。

【17:40】有示威者退守至長沙灣政府合署，與防暴警察對峙，警員手持可發射橡膠子彈長槍。

另一邊廂，部份示威者從深水埗警署回流，加入長沙灣警署外防線，雙方已對峙逾1.5小時。有激進示威者以藍色激光射向警員，並向前推進，警員舉起黑旗警告會放催淚彈。

【17:32】防暴警察衝上西九龍中心天橋，大批市民湧入商場，有保安關上玻璃門銷門。

有外籍記者大罵橋上有長者及小孩，質疑為何向橋上開槍，一名Voice of America 記者右腿中彈。

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【17:28】深水埗警署內，再有警員從高位發射多枚催淚煙，防暴警快速從欽州街推進至示威者集結方向，示威者後退，期間有人被捕。

同一時間，荔枝角道一帶亦有警員持槍發射催淚彈，拆除路障後，快速推進。

而在長沙灣警署外，有大批示威者聚集，警方指有激進示威者向警署掟石，警員高舉黑旗，警告會施放催淚煙。

【17:23】防暴警於荔枝角道亦有佈防，他們開始穿上裝備並持長盾戒備，同時又以揚聲器呼籲在場示威者和平散去。

【17:20】深水埗警署外示威者未見散去，大批防暴警員由欽州街近南昌方向，向欽洲街示威者聚集推進。

防暴警已戴上面罩，並舉起黑旗警告會放催淚煙。

【17:18】持槍防暴警員一度持盾步出深水埗警署，退回警署後再次高舉橙旗，並再次呼籲集結市民離開。逾百名黑衣示威者則聚集西九龍中心外，不時敲打自己設下的路障。

而長沙灣警署外亦有示威者築傘陣作防線，警員多次舉藍旗警告，但暫未有施放催淚彈。

【17:10】示威者兵分兩路包圍深水埗警署，警方已向欽州街及荔枝角道兩邊施放催淚彈。在深水埗警署內，警員舉起黑旗及橙旗，警告示威者會放催淚彈及開槍驅趕。

【17:08】深水埗警署內，警員向欽州街發射催淚彈。

【17:00】有激進示威者爬上深水埗警署外的閉路電視，並噴上油漆。深水埗警署內有警員手持攝錄機攝錄。

此外，有大批黑衣示威者於荔枝角道東行線集結，並架設路障，亦有人將小巴站頭牌及鐵欄橫放在地，長沙灣警署內，警員呼籲於荔枝角長順街手持綠色鐳射筆示威者停止行動。

【16:48】有數部警車在南昌往深水埗方向戒備，持長盾軍裝警員暫退回警署內，但不斷呼籲欽州街上示威者及記者盡快離開。而在附近，有激進示威者則拆走鐵欄，組成路障架設在欽州街。

【16:45】深水埗警署內有數名穿上裝備的警員戒備，同時又在場廣播，呼籲麗安邨、荔枝角道一帶的居民，為安全著想「請立即關上窗戶」，稱警方稍後或有可能施放催淚煙。

【16:45】警方再發聲明，指示威者於長沙灣道和欽洲街交界架設路障，影響現場交通。基於安全理由，深水埗警署報案室現已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

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【16:30】不少市民於長沙灣政府合署聚集圍觀，欽州街與荔枝角道交界有激進示威者架設三角鐵馬陣，與深水埗警署僅相隔一個街口。

深水埗警署內則至少有逾20名身穿防暴裝備的警察戒備。

【16:25】有人不斷於長沙灣道近荔枝角D2 Place方向架設路障，亦有人呼籲遊行人士返回深水埗警署。

深水埗警署內有數十名軍裝警員戒備，並用揚聲器指示威者正進行非法集結，警方即將進行清場，呼籲示威者立即離開。現場有示威者用鐳射筆射向警員，有警員大叫「係咪襲警啊？」深水埗警署警員一度舉起黑旗及橙旗，即或會施放催淚彈及開槍。

同時，警方亦呼籲欽州街圍觀市民離開。

【16:20】部份示威者行出荔枝角道，並佔據三條行車線，返回長沙灣方向。同一時間，西九龍中心附近的欽州街來回線已封，有示威者用鐵欄做路障，深水埗警署內有警員穿上裝備。

深水埗警署於圍牆上架設黃色鐵馬，「銳武」裝甲車有警員駕駛候命，正閃燈響號。

【16:13】警方發聲明，指長沙灣警署報案室現已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【16:13】示威者決定沿長順街繼續前進，並向深水埗方向行。長沙灣警署內有警員以揚聲器呼籲遊行人士不要用「鐳射槍」，又叫集結在美孚方向行人天橋的市民「小心安全」，遭現場市民喝罵。

【16:09】大批示威者聚集於長沙灣熟食市場外，並開始戴上頭盔口罩等裝備，一度叫囂「行街都唔俾，唔係扔我啊嘛」。有示威者於行人路上叫囂，與警署內警員對罵。

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【16:07】遊行隊伍到達長沙灣熟食市場欲轉入長順街，期間有示威者大叫「前面有藍旗」，部分人退後並往美孚方向前行。

【16:05】遊行隊頭途經長沙灣熟食市場，正轉入長沙灣警署。警署內戒備的警員，舉起藍旗，並用揚聲器向指示威者正參與「未經批准的集結」，要求立即散去。警署內有警員持盾及長槍戒備。

【16:00】大批市民於長沙灣道909號停留，有人指希望等待龍尾人士。經商討後，示威者指會折返深水埗警署。

【15:55】長沙灣警署長茂街出口，已有警員及水馬戒備，警員已戴上頭盔，報案室鐵閘已關。

而深水埗警署鐵閘圍上藍色防護網，報案室服務暫停，警署對面大部份商戶已拉閘，西九龍中心地下部份商戶亦暫停營業。

【15:50】示威者遊行隊伍已經過原定終點深水埗運動場，有人繼續循長沙灣道西行線，前往荔枝角方向。

另一邊廂，欽州街北行線設警方封鎖線，有市民於西九龍中心聚集。

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【15:40】深水埗警署對出欽州街路段已封路，記者目測警署內暫時有六部警車及一部裝甲車戒備，警署高層露台位置亦有警員戒備，西九龍中心天橋有大批市民聚集及圍觀。

【15:38】隊頭途經長沙灣道和東京街交界。遊行人士現時佔據深水埗長沙灣道往深水埗方向，惟往太子方向的行車線交通仍然正常。

有示威者沿途經過拆走民建聯的橫額，並放在地上踐踏。有麻雀館見示威者人潮，隨即關門。

【15:31】隊頭經過長沙灣政府合署。

【15:30】不少市民佔據長沙灣道，並沿著深水埗方向行走，期間有人一度攔截車輛，交通一度受阻。有巴士由遊行人士指導下，轉入福榮街。

而在深水埗警署對面，有食肆門口放有大量水樽歡迎示威者取去。

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【15:17】有市民高呼「自由行」行街，數十人已步出遊樂場外馬路，往深水埗方向前行。相關長沙灣道已被佔。

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【15:01】深水埗楓樹街球場觀眾席位置近乎坐滿穿着黑衫的市民。現場有示威者舉起「反送中、停止衝擊」、「捍衛自由」等的標語。

【14:45】深水埗站近長沙灣道兩個地鐵出口，均分別有兩名港鐵職員駐守，有職員強調只是「Standby」，另有職員指「有需要時才進行人流管制」。

【14:40】有警車到達楓樹街球場外停泊戒備。

【14:25】距離原定舉辦遊行出發的時間仍有5分鐘，深水埗楓樹街球場已有約300人等候，坐滿看台。

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【14:10】下午兩時許，深水埗鴨寮街近西九龍中心的部份排檔及商舖沒有營業，其餘路段的大部分商戶照常營業，有不少市民往來，氣氛平靜。

而在原定遊行的集合地點楓樹街球場，則有少量人群聚集。

【11:30】深水埗遊行申請上訴失敗，籌備小組昨宣布取消遊行，但不會干涉其他人的任何行動。《香港01》記者今早到深水埗一帶視察，發現深水埗警署內外均架設水馬、圍板及防護網，內有「銳武」裝甲車戒備。

而附近的高登和黃金電腦商場則暫停營業，鴨寮街排檔則較平日冷清，有檔戶及商舖未有開門。

《香港01》記者今早到場視察，發現深水埗警署外已架設水馬及鐵馬陣。(勞敏儀攝)