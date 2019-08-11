【機場集會】第三日坐滿抵港大堂　旅客質問示威者：是不是loser

反對《逃犯條例》爭議仍在持續，有網民發起一連三日「萬人接機」活動。今日（11日）是活動最後一日，下午1時，抵港大堂的示威區內已經坐滿，他們以自己的方式，向抵港遊客解釋香港連月發生的爭議與衝突。 其中李太和丈夫及兩位姐姐是第二日前來機場「接機」，他們此前亦出席了超過9成的獲得「不反對通知書」的集會，他們希望藉接機向遊客解釋香港人的訴求；有稱持新加坡護照的旅客在場與他們發生爭拗，直指示威者是「loser」。

【16:27】 機場示威人士用國語齊聲大叫口號：親，民主是個好東西。

【16:00】 機場集會發起四點鐘靜默活動。

不少市民在機場參與「萬人接機」集會。(袁澍攝)

有帶同子女參與集會的市民，在現場畫畫。(袁澍攝)

【15:27】 抵港大堂坐滿了示威者，每當有班機抵達，乘客入境時，示威者就會大叫叫口號「Stand with HONG KONG 」。不時有抵達香港的港人，亦會豎起大拇指表示讚許，並大叫「香港」，示威者回應：「加油」。

【13:00】「萬人接機」到達第三日，示威人數依然不少。下午一時許，抵港大堂示威區已經坐滿了示威者。

8月11日，機場集會踏入第三日，示威者坐滿抵港大堂。(袁澍攝)

你們是不是loser？想搞顏色革命？

李太是貿易公司的職員，和丈夫及兩位家姐一起前來。她表示因為周五需要返工，因而只能出席周末兩日的集會。下午一時許，有一名自稱持新加坡護照的中年遊客路過，並質問他們：「你們是不是loser？想搞顏色革命？」

有旅客質問示威者是否不要命

李太一家人隨後以普通話向該名遊客，解釋事情的始末，唯對方仍不停質問：「香港人是否不要命？」爭執大約10分鐘後，遊客拖行李箱離開。

李太一家遭旅客質問是否loser。(袁澍攝)

李太的家姐表示，其實反修例以來，他們已經出席近九成的獲「不反對通知書」的遊行集會，今次來機場亦是想讓更多人了解香港人的遭遇，因此犧牲了不少個人的時間，「好耐無煲韓劇了！」

至於今日會留多久，他們說沒想過，「能留幾耐得幾耐啦！」

8月10日機場集會狀況如下：