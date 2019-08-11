【811衝突．交通消息】九巴多條通宵線暫停　新巴城巴通宵線改道

反對《逃犯條例》修訂示威浪潮持續，原訂今日（11日）舉行的深水埗遊行未獲發不反對通知書，港島東遊行被警方反對只批准集會，但最終卻演變成蔓延多區的警民衝突，港九多處交通皆受影響。 直至深夜，由於多處道路仍受阻，九巴表示多條通宵巴士線將暫停服務，而新巴城巴則有多條通宵線改道。

【00:20】新巴城巴表示，因應道路封閉，現有23條路線暫停服務，50多條路線改道行駛。

暫停服務

2, 5X, 8H, 8X, 15B, 19, 23, 25, 26, 27, 77, 99, 102, 106, 112, 116, 260, 702, 914, H1, H2, X15, X15R

改道路線

2A, 2X, 5B, 6X, 8, 8P, 10, 11, 18P, 18X, 25A, 38, 42, 41A, 72, 72A, 81, 82, 85, 96, 109, 101, 110,111,115,118, 170, 171, 307, 590, 592, 601, 606, 606, 608, 619, 680, 681, 682, 690, 904, 905, 930, 930X, 948, 962B,962X, 969, 973, A11, A12, A20, E11, E11A, E21, E21A, N8X, N11, NA11, N72, N170, N182, N619, N691,N962, N969

【00:00】九巴表示，因應港島及九龍區的交通情況，多條路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

通宵路線

暫停路線

270S, 271S, 293S, N41X, N122, N252, N283, N287, N619, N680, N691

路線改道

N170, N182, N368

【23:50】新巴城巴表示，因應道路封閉，現有23條路線暫停服務，60多條路線改道行駛。

暫停服務

2, 5X, 8H, 8X, 15B, 19, 23, 25, 26, 27, 77, 99, 102, 106, 112, 116, 260, 702, 914, H1, H2, X15, X15R

改道路線

2A, 2X, 5B, 6X, 8, 8P, 10, 11, 18P, 18X, 25A,38, 42, 41A, 72,72A, 81, 82, 85, 96, 101, 103, 109, 110, 111, 115, 118, 170, 171, 307, 590, 592, 601, 606, 608, 619, 680, 681, 682, 690, 904, 905, 930, 930X, 948, 973, 962B, 962X, 969, A11, A12, A20, E11, E11A, E21, E21A, N8X, N11, NA11,N72, N170, N182, N619, N962, N969

【23:30】九巴表示，因應港島及九龍區的交通情況，多條路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

通宵路線

暫停服務

270S, 271S, 293S, N41X, N122, N216, N237, N241, N252, N260, N269, N271, N281, N283, N287, N293, N619, N680, N691

日間路線

**香港體育館特別線今晚服務正常**

暫停服務

油尖旺往來九龍、新界大部分路線於22:15起陸續暫停服務；及

102, 112, 116, 117, 171, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 904, 905

路線改道

港島區 -

103, 108, 170, 914, 936, 948, 968

不停金鐘至天后各站

106

往九龍方向: 不停健威花園至興發街各站

往港島方向: 不停維多利亞公園至康怡廣場各站

110

往九龍方向: 不停健威花園 及 琴行街站

往港島方向: 不停歌頓道至電照街各站

九龍區 -

深水埗至美孚部分路線仍需改道

【22:45】葵芳站內所有乘客已離開車站。鑑於站內情況，基於安全考慮，葵芳站現已暫時關閉，荃灣綫來往方向列車現時不停葵芳站

【22:40】新巴城巴表示，因應道路封閉，現有23條路線暫停服務，50多條路線改道行駛，詳見下表

【22:15】九巴表示，香港體育館特別線今晚服務正常，而因應港島及九龍區的交通情況，多條路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

暫停服務

油尖旺往來九龍、新界大部分路線於22:15起陸續暫停服務；及

102, 112, 116, 117, 171, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 904, 905

路線改道

港島區 -

103, 108, 170, 914, 936, 948, 968

不停金鐘至天后各站

106

往九龍方向: 不停健威花園至興發街各站

往港島方向: 不停維多利亞公園至康怡廣場各站

110

往九龍方向: 不停健威花園 及 琴行街站

往港島方向: 不停歌頓道至電照街各站

九龍區 -

深水埗至美孚部分路線仍需改道

+ 17 + 16 + 15

【21:30】新巴城巴表示，因應道路情況，現有23條路線暫停服務，70多條路線改道行駛。

暫停路線

2, 8H, 8X, 15B, 19, 23, 25, 26, 27, 77, 99, 102, 106, 112, 116, 118, 702, 796P, 914, H1, H2, X15, X15R

改道日間路線

1, 2A, 2X, 5B, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 12A, 12M, 15, 18P, 18X, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 40M, 41A, 42, 65, 70, 72,72A, 75, 76, 81, 82, 85, 88R, 90, 96, 97, 101, 103, 109, 110, 111, 115, 170, 182, 307, 590, 592, 601, 606, 608,619, 671, 680, 681, 682, 690, 796C, 904, 905, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 970, 970X, 973, A11,A12, E11, E11A

【21:01】港鐵宣布因應車站發生特別事故，荃灣綫來回方向現時持續安排特別列車接載乘客離開葵芳站；其他列車不停葵芳站。

港鐵於晚上約9時宣布，列車不停葵芳站。(王潔恩攝)

港鐵表示因應警方要求，港島線來回方向，現時持續安排特別列車接載乘客離開炮台山站；其他列車不停炮台山站。（羅君豪攝）

【19：45】九巴表示，因應港島及九龍區的交通情況，以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停服務：

2, 2X, 6, 6C, 6D, 6F, 31B, 32, 35A, 36B, 102, 112, 116, 117, 171, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 904, 905

路線改道

港島區

不停金鐘至天后各站

101, 103, 104, 108, 109, 111, 113, 115, 170, 182, 914, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978

往九龍方向: 不停健威花園至興發街各站

往港島方向: 不停維多利亞公園至康怡廣場各站

106

往九龍方向: 不停健威花園及琴行街站

往港島方向: 不停歌頓道至電照街各站

110

九龍區

尖沙咀碼頭及彌敦道(尖沙咀至油麻地路段)大部分路線

此外，下列路線亦作出改道安排:

不停太子至美孚各站

2A, 2B, 2E, 2F, 12A, 18, 30X, 33A, 36A, 37, 41, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 63X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 86, 86A, 86C, 87B, 98C, 104, 118, 214, 234X, 238X, 265B, 270B, 286X, 296C

【19：55】港鐵表示，港島線列車來回方向現時恢復在炮台山站上落客，全線服務回復正常。

【19：25】新巴及城巴表示，因應道路情況，現有15條路線暫停服務，70多條路線改道行駛，如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴及城巴續稱，由於路面情況不斷變化，正努力因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後會盡快發放及更新。

暫停路線：2, 5X, 8H, 15B, 27, 260, 702, 789, 796P, 914, H1, H2, W1, X15, X15R

改道日間路線：1, 2A, 2X, 5B, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 12A, 12M, 23, 25, 25A, 26, 37A, 37B, 38, 40, 40M, 41A, 42, 65, 70, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 85, 88R, 90, 96, 97, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 182, 307, 590, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 796C, 904, 905, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 967, 970, 970X, A11, A20, A21, E11, E11A, E21, E21A

警方於灣仔發放催淚彈。（張浩維攝）

【19：10】新巴及城巴表示，因應道路情況，現有15條路線暫停服務，40多條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴及城巴續稱，由於路面情況不斷變化，正努力因應最新路況作改道應變， 改道內容準備好後會盡快發放及更新。

暫停路線：2, 5X, 8H, 15B, 27, 260, 702, 789, 796P, 914, H1, H2, W1, X15, X15R

改道日間路線：2A, 2X, 8, 8P, 23, 25, 26, 38, 42, 65, 81, 102, 106, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 307, 590, 601, 680, 796C, 904, 905, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 970, 970X, A11, A20, E21, E21A, E11A

【19：05】港鐵表示，因應警方要求，港島線來回方向現時持續安排特別列車接載乘客離開炮台山站；其他列車不停炮台山站。

【18：55】運輸署表示，現時九龍尖沙咀廣東道、梳士巴利道及彌敦道一帶有道路堵塞，途經的巴士及專線小巴路線服務受影響。

【18：45】九巴表示，因應港島及九龍區的交通情況，以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。受影響路線如下：

暫停服務

2, 2X, 6, 6C, 6D, 6F, 31B, 32, 35A, 36B, 102, 112, 116, 117, 171, 904, 905

路線改道

港島區

不停金鐘至天后各站

101, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 170, 182, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978

九龍區

不停太子至美孚各站2A, 2B, 2E, 2F, 12A, 18, 30X, 33A, 36A, 37, 41, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 63X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 86, 86A, 86C, 87B, 98C, 102, 104, 112, 118, 214, 234X, 238X, 265B, 270B, 286X, 296C

九巴表示，乘客如欲查詢詳情，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933的即時對話功能。

下午約5時半，示威者在催淚煙之下往後撤。（余俊亮攝）

【18：30】九巴表示，因應港島及九龍區的交通情況，以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。受影響路線如下：

暫停服務

2X, 6, 6C, 6D, 6F, 102, 112, 116, 117, 171, 904, 905

路線改道

港島區

不停金鐘至天后各站：

101, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 170, 182, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 934, 936, 948, 960, 961, 968, 978

九龍區

不停旺角至美孚各站：

2, 2A, 2B, 2E, 2F, 12A, 18, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36A, 36B, 37, 41, 42, 42A, 44, 45, 46, 72, 86, 86A, 86C, 87B, 98C, 102, 104, 112, 118, 214, 234X, 238X, 270B, 286X, 296C

改以循環線形式運作，以美孚為循環點：

52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 265B

改以循環線形式運作，屯門公路轉車站/大欖隧道後直達西九龍站，停彌敦道西行沿線各站至銘基書院後返回新界：

63X, 268X

九巴表示，乘客如欲查詢詳情，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933的即時對話功能。

【18：30】新巴及城巴表示，因應道路情況，新巴城巴現有14條路線暫停服務，22 條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴及城巴續稱，由於路面情況不斷變化，公司正努力因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後會盡快發放及更新。

暫停路線：2, 5X, 8H, 15B, 27, 260, 702, 789, 914, H1, H2, W1, X15, X15R

改道日間路線：102, 106, 112, 117, 118, 170, 171, 307, 796C, 904, 905, 930X, 962B, 962X, 969, 970, 970X, A11, A20, E11A, E21, E21A

【18：15】新巴及城巴表示，因應道路情況，現有2條路線暫停服務，23條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴及城巴續稱，由於路面情況不斷變化，正努力因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後會盡快發放及更新。

暫停路線：702, W1

改道日間路線：2, 102, 106, 112, 117, 118, 170, 171, 307, 796C, 904, 905, 930X, 962B, 962X, 969, 970, 970X, A11, A20, E11A, E21, E21A

+ 3 + 2

【18：00】運輸署表示，現時港島銅鑼灣軒尼斯道及怡和街一帶，以及九龍深水埗長沙灣道及荔枝角道一帶有道路阻塞，駕駛人士請使用以下替代路線：

來往港島東及港島西，請改經中環及灣仔繞道或東區走廊、維園道及告士打道。

來往九龍西及新界西，請改經深旺道、連翔道、西九龍走廊或西九龍公路。

另外，介乎堅尼地城總站及芬尼街站之間來回線的電車服務暫停。

警方開始發放催淚彈驅散示威者。（曾梓洋攝）

【17：40】運輸署表示，因道路情況，以下途經香港區及九龍區受阻路段的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線改道行駛：

2,2A,2B,2F,2X,6,6C,6D,6F,18,30X,31B,32,33A,35A,36A,36B,37,41,42,45,42A,44,46,52X,58X,59X,60X,69X,66X,67X,68X,72,86.86A,86C,87B,98C,102,103,106,108,112,116,117,118,170,171,214,234X,238X,265B,270B,286X,296C,307,601,603,619,671,673,680,681,690,796C,904,905,914,930X,936,948,962B,962X,968,969,970,970X,A11,A20,E11A,E21,E21A

下列巴士路線暫停服務：

702

下列專線小巴路線改道行駛：

4C,5,40,40X,69X

下列專線小巴路線暫停服務：

44S,45B,45M,75

電車服務：

介乎堅尼地城總站及筲箕灣總站之間來回線的電車服務仍然暫停。

【17：45】新巴及城巴表示，因應道路情況，有1條路線暫停服務，23條路線需改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴及城巴又稱，由於路面情況不斷變化，正努力因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後會盡快發放及更新。

暫停路線：702

改道日間路線：2, 102, 106, 112, 117, 118, 170, 171, 307, 796C, 904, 905, 930X, 962B, 962X, 969, 970, 970X, A11, A20, E11A, E21, E21A

部分示威者佔領銅鑼灣一帶道路。（盧翊銘攝）

【17：00】九巴表示，因應深水埗及香港島的交通情況，九巴部分路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示，如欲查詢詳情，請致電九巴顧客服務熱線2745-4466或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933的即時對話功能。受影響路線如下：

暫停服務：2X, 112, 116, 117

路線改道

港島區：103, 108, 170, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 914, 936, 948, 968

不停銅鑼灣至天后各站

九龍區：2, 2A, 2B, 2E, 2F, 6, 6C, 6D, 6F, 12A, 18, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36A, 36B, 37, 41, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 86, 86A, 86C, 87B, 98C, 102, 104, 112, 118, 171, 214, 234X, 238X, 265B, 270B, 286X, 296C, 904, 905

不停太子、深水埗、長沙灣及荔枝角各站

+ 8 + 7 + 6

【16：50】運輸署表示，因道路狀況，以下於香港島及九龍的路段暫時阻塞／封閉：

香港島:

－軒尼詩道介乎波斯富街及怡和街（來回方向）。

九龍:

－長沙灣道（荔枝角方向）；及

－欽州街介乎荔枝角道及長沙灣道（來回方向）。

受影響巴士路線須改道行駛。現時上址交通繁忙。

【16：45】新巴及城巴表示，因應道路情況，新巴城巴1條路線暫停服務，17條路線需改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情，及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴及城巴續稱，由於路面情況不斷變化，正努力因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後會盡快發放及更新。

暫停路線：702

改道日間路線：2, 102, 106, 112, 117, 118, 171, 307, 702, 796C, 904, 905, 970, 970X, A20, E21, E21A

【16：30】九巴表示，因應深水埗的交通情況，部分路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。九巴續稱，乘客如欲查詢詳情，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933的即時對話功能。

受影響路線如下：

暫停服務：2X, 117

路線改道：2, 2A, 2B, 2E, 2F, 6, 6C, 6D, 6F, 12A, 18, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36A, 36B, 37, 41, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 86, 86A, 86C, 87B, 98C, 102, 104, 112, 118, 171, 214, 234X, 238X, 265B, 270B, 286X, 296C, 904, 905

來回方向：不停太子、深水埗、長沙灣及荔枝角各站

在下午三時許，部分人行出長沙灣道，相關交通受阻。（歐嘉樂攝）

【15：50】新巴及城巴表示，因應道路情況，有1條路線暫停服務，13條路線需改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴及城巴續稱，由於路面情況不斷變化，正努力因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後，會盡快發放及更新。

暫停路線：702

改道日間路線：102, 112, 117, 118, 171, 796C, 904, 905, 970, 970X,A20, E21, E21A

+ 18 + 17 + 16

【15：30】九巴表示，因應深水埗的交通情況，部分路線會因應實際情況改道，部份班次或於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。受影響路線如下：

2, 2A, 2B, 2E, 2F, 2X, 6, 6C, 6D, 6F, 18, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36A, 36B, 37, 41, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 86, 86A, 86C, 87B, 98C, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 214, 234X, 238X, 265B, 270B, 286X, 296C, 904, 905

九巴表示，乘客如欲查詢詳情，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933的即時對話功能。