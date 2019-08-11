【811遊行．交通消息】港島、九龍區逾60巴士線受影響

反對《逃犯條例》修訂示威浪潮持續，原訂今日（11日）舉行的深水埗遊行未獲發不反對通知書，但有示威者如常遊行，在下午三時許，部分人更步出長沙灣道，相關交通受阻。 九巴於大約3時半表示，逾50條路線受影響，將作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。 另外，因港島東遊行，新巴及城巴表示，因應道路情況，有1條路線暫停服務，13條路線需改道行駛。

【16：30】九巴表示，因應深水埗的交通情況，部分路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。九巴續稱，乘客如欲查詢詳情，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933的即時對話功能。

受影響路線如下：

暫停服務：2X, 117

路線改道：2, 2A, 2B, 2E, 2F, 6, 6C, 6D, 6F, 12A, 18, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36A, 36B, 37, 41, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 86, 86A, 86C, 87B, 98C, 102, 104, 112, 118, 171, 214, 234X, 238X, 265B, 270B, 286X, 296C, 904, 905

來回方向：不停太子、深水埗、長沙灣及荔枝角各站

在下午三時許，部分人行出長沙灣道，相關交通受阻。（歐嘉樂攝）

【15：50】新巴及城巴表示，因應道路情況，有1條路線暫停服務，13條路線需改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴及城巴續稱，由於路面情況不斷變化，正努力因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後，會盡快發放及更新。

暫停路線：702

改道日間路線：102, 112, 117, 118, 171, 796C, 904, 905, 970, 970X,A20, E21, E21A

+ 18 + 17 + 16

【15：30】九巴表示，因應深水埗的交通情況，部分路線會因應實際情況改道，部份班次或於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。受影響路線如下：

2, 2A, 2B, 2E, 2F, 2X, 6, 6C, 6D, 6F, 18, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36A, 36B, 37, 41, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 86, 86A, 86C, 87B, 98C, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 214, 234X, 238X, 265B, 270B, 286X, 296C, 904, 905

九巴表示，乘客如欲查詢詳情，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933的即時對話功能。