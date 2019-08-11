【811遊行．交通消息】港島、九龍區逾90巴士線受影響

反對《逃犯條例》修訂示威浪潮持續，原訂今日（11日）舉行的深水埗遊行未獲發不反對通知書，但有示威者如常遊行，在下午三時許，部分人更步出長沙灣道，相關交通受阻。 九巴於大約3時半表示，逾70條路線受影響，將作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。 另外，因港島東遊行，新巴及城巴表示，因應道路情況，有1條路線暫停服務，17條路線需改道行駛。

下午約5時半，示威者在催淚煙之下往後撤。（余俊亮攝）

【18：15】新巴及城巴表示，因應道路情況，現有2條路線暫停服務，23條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴及城巴續稱，由於路面情況不斷變化，正努力因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後會盡快發放及更新。

暫停路線：702, W1

改道日間路線：2, 102, 106, 112, 117, 118, 170, 171, 307, 796C, 904, 905, 930X, 962B, 962X, 969, 970, 970X, A11, A20, E11A, E21, E21A

+ 3 + 2

【18：00】運輸署表示，現時港島銅鑼灣軒尼斯道及怡和街一帶，以及九龍深水埗長沙灣道及荔枝角道一帶有道路阻塞，駕駛人士請使用以下替代路線：

來往港島東及港島西，請改經中環及灣仔繞道或東區走廊、維園道及告士打道。

來往九龍西及新界西，請改經深旺道、連翔道、西九龍走廊或西九龍公路。

另外，介乎堅尼地城總站及芬尼街站之間來回線的電車服務暫停。

警方開始發放催淚彈驅散示威者。（曾梓洋攝）

【17：40】運輸署表示，因道路情況，以下途經香港區及九龍區受阻路段的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線改道行駛：

2,2A,2B,2F,2X,6,6C,6D,6F,18,30X,31B,32,33A,35A,36A,36B,37,41,42,45,42A,44,46,52X,58X,59X,60X,69X,66X,67X,68X,72,86.86A,86C,87B,98C,102,103,106,108,112,116,117,118,170,171,214,234X,238X,265B,270B,286X,296C,307,601,603,619,671,673,680,681,690,796C,904,905,914,930X,936,948,962B,962X,968,969,970,970X,A11,A20,E11A,E21,E21A

下列巴士路線暫停服務：

702

下列專線小巴路線改道行駛：

4C,5,40,40X,69X

下列專線小巴路線暫停服務：

44S,45B,45M,75

電車服務：

介乎堅尼地城總站及筲箕灣總站之間來回線的電車服務仍然暫停。

【17：45】新巴及城巴表示，因應道路情況，有1條路線暫停服務，23條路線需改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴及城巴又稱，由於路面情況不斷變化，正努力因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後會盡快發放及更新。

暫停路線：702

改道日間路線：2, 102, 106, 112, 117, 118, 170, 171, 307, 796C, 904, 905, 930X, 962B, 962X, 969, 970, 970X, A11, A20, E11A, E21, E21A

部分示威者佔領銅鑼灣一帶道路。（盧翊銘攝）

【17：00】九巴表示，因應深水埗及香港島的交通情況，九巴部分路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示，如欲查詢詳情，請致電九巴顧客服務熱線2745-4466或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933的即時對話功能。受影響路線如下：

暫停服務：2X, 112, 116, 117

路線改道

港島區：103, 108, 170, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 914, 936, 948, 968

不停銅鑼灣至天后各站

九龍區：2, 2A, 2B, 2E, 2F, 6, 6C, 6D, 6F, 12A, 18, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36A, 36B, 37, 41, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 86, 86A, 86C, 87B, 98C, 102, 104, 112, 118, 171, 214, 234X, 238X, 265B, 270B, 286X, 296C, 904, 905

不停太子、深水埗、長沙灣及荔枝角各站

+ 8 + 7 + 6

【16：50】運輸署表示，因道路狀況，以下於香港島及九龍的路段暫時阻塞／封閉：

香港島:

－軒尼詩道介乎波斯富街及怡和街（來回方向）。

九龍:

－長沙灣道（荔枝角方向）；及

－欽州街介乎荔枝角道及長沙灣道（來回方向）。

受影響巴士路線須改道行駛。現時上址交通繁忙。

【16：45】新巴及城巴表示，因應道路情況，新巴城巴1條路線暫停服務，17條路線需改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情，及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴及城巴續稱，由於路面情況不斷變化，正努力因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後會盡快發放及更新。

暫停路線：702

改道日間路線：2, 102, 106, 112, 117, 118, 171, 307, 702, 796C, 904, 905, 970, 970X, A20, E21, E21A

【16：30】九巴表示，因應深水埗的交通情況，部分路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。九巴續稱，乘客如欲查詢詳情，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933的即時對話功能。

受影響路線如下：

暫停服務：2X, 117

路線改道：2, 2A, 2B, 2E, 2F, 6, 6C, 6D, 6F, 12A, 18, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36A, 36B, 37, 41, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 86, 86A, 86C, 87B, 98C, 102, 104, 112, 118, 171, 214, 234X, 238X, 265B, 270B, 286X, 296C, 904, 905

來回方向：不停太子、深水埗、長沙灣及荔枝角各站

在下午三時許，部分人行出長沙灣道，相關交通受阻。（歐嘉樂攝）

【15：50】新巴及城巴表示，因應道路情況，有1條路線暫停服務，13條路線需改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。新巴及城巴續稱，由於路面情況不斷變化，正努力因應最新路況作改道應變，改道內容準備好後，會盡快發放及更新。

暫停路線：702

改道日間路線：102, 112, 117, 118, 171, 796C, 904, 905, 970, 970X,A20, E21, E21A

+ 18 + 17 + 16

【15：30】九巴表示，因應深水埗的交通情況，部分路線會因應實際情況改道，部份班次或於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。受影響路線如下：

2, 2A, 2B, 2E, 2F, 2X, 6, 6C, 6D, 6F, 18, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36A, 36B, 37, 41, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72, 86, 86A, 86C, 87B, 98C, 102, 104, 112, 117, 118, 171, 214, 234X, 238X, 265B, 270B, 286X, 296C, 904, 905

九巴表示，乘客如欲查詢詳情，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933的即時對話功能。