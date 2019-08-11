【尖沙嘴衝突】區議員欲調停被拒　警員鬧市追捕遊客受驚

反對《逃犯條例》修訂風波未平，示威遊行蔓延至各個地區，有市民不理警方發出遊行反對通知書，下午3時許由楓樹街遊樂場走到荔枝角，之後折返深水埗，爆發警民衝突。入夜後，有示威者轉戰尖沙咀，又再爆警民衝突。 約晚上8時許，《香港01》記者在尖沙咀柏麗購物大道見示威人潮逐漸散去，仍有警員在鬧市展開追捕，有途經的旅客表示受驚。期間，有沙田區議員到場了解情況，在進入警署期間反被推至警署外；而身穿反光衣的《香港01》記者在採訪間亦遭警阻撓，更遭警指罵「假記者」，並質疑「係咪記者！冇記者證唔好影」。

沙田區議員許銳宇亦有到場，欲了解現場情況，希望協助被捕的途人。惟許銳宇指，有警員同意他進警署內了解情況後，在進入警署期間卻遭警署內的警員推他出警署外，他多次批評警方「濫權」，更一度與在場警員對罵。（陳晶琦攝）

晚上6時40分左右，有示威者向尖沙咀警署前進，有人設路障堵塞彌敦道，警員在警署內舉黑旗，其後施發催淚彈驅散，爆發衝突。其後在尖沙嘴栢麗購物大道，有多名防暴警察戒備，並舉起黑旗。立法會議員張超雄曾到場欲與警方對話，警方隨即被罵：「行開啦，垃圾！走狗！」最後警察未有理會張超雄，並要求他離開，警員則推前防線。

及至晚上8時20分左右，《香港01》記者現場見示威人潮逐漸散去，惟警方繼續在鬧市追捕，有在現場的旅客表示受驚。沙田區議員許銳宇亦有到場，欲了解現場情況，希望協助被捕人士。惟許銳宇指，有警員同意他進警署內了解情況後，在進入警署期間卻遭警署內的警員推他出警署外，他多次批評警方「濫權」，更一度與在場警員對罵。

有路過的外國旅客受驚。（梁煥敏攝）

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另外，《香港01》記者在彌敦道近尖沙咀港鐵站A1出口對出，遭一名手持攝影器材的警員指罵，並質疑其記者身分。該名警員對《香港01》記者大聲指罵「假記者」，又質疑「你係咪記者！有冇記者證！唔係記者唔好影！」。惟《香港01》記者隨即出示掛在頸項上的記者證後，另一在場警員卻推走《香港01》記者，阻撓記者採訪，警方的傳媒聯絡組其後到場調解。