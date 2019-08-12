「太空探索之旅」完滿結束　有參與計劃學生以成為太空人為目標

萬通保險「太空探索之旅」結束，8位「小太空人」完成挑戰凱旋回歸，慶祝午宴有人大代表何鍾泰、國際商會港區主席李澤培、義務發展局主席沈之弘等嘉賓出席。

何家尚（右）及陳芷楠（左）從學校海報得悉計劃，均對太空探索感興趣。（李樂天攝）

第21屆萬通保險「太空探索之旅」完滿結束，今日（12日）舉行凱旋回歸慶祝午宴，8位「小太空人」憑著「It is Possible」精神，完成多項具挑戰性的訓練，體驗太空人生活。

一輪擊鼓表演後，何鍾泰、李澤培、沈之弘等嘉賓上台為8人頒發獎項證書，何致辭時讚揚他們為追尋夢想付出無比努力，希望計劃可舉辦多100屆。

第21屆萬通保險「太空探索之旅」完滿結束，今日（12日）舉行凱旋回歸慶祝午宴。（李樂天攝）

其中一位參加者何家尚從學校分享得知計劃的資訊，自己亦對太空感興趣，在旅程中明白到太空人艱苦的生活和嚴格的訓練，獲益良多。「我最喜歡1/6重力訓練，因為活動模擬太空人在月球的感覺。」

有學生以未來成為太空人為目標

而陳芷楠則表示，從學校海報得悉計劃，很開心成為其中一個任務專家，穿上太空衣，是難得的經驗。「外太空生活的體能要求非常高，因為在無重狀態中的肌肉損失率比較高，我希望未來能夠達標成為太空人。」