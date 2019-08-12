【逃犯條例】水炮車設3噴水模式　行動需要考慮入催淚溶液

警方斥資1,660萬元購買三輛俗稱水炮車的人群管理特別用途車，今日（12日）上午安排立法會保安事務委員會成員和傳媒，於粉嶺警察機動部隊總部參觀示範。警方指，車輛設有兩台噴水裝置，分別在左和右車頂，設有3種噴水模式，分別為花灑式、脈沖式和水注式。當啟用輔助引擎或泵水系統，水炮車其中4個鏡頭便會自動錄影，最多可連續錄影20小時，片段亦可作日後證供。

車頂左右兩台噴水裝置，有3種噴水模式，分別為花灑式、脈沖式和水注式。警方表示，水炮車左車身配備容缸，行動有需要會考慮加入催淚溶液。（歐嘉樂攝）

警方斥資1,660萬元購買三輛俗稱水炮車的人群管理特別用途車，今日上午安排立法會保安事務委員會成員和傳媒，於粉嶺警察機動部隊總部參觀示範。警方表示車輛設有兩台噴水裝置，分別在左和右車頂；兩台噴水裝置均有雷射測距器，裝置在可計算噴水位署和目標的距離。

有高壓清洗器 可清洗霧化的噴水裝置

另外，水炮車亦設有高壓清洗器，如有需要可以清洗霧化的噴水裝置鏡頭位置。車身同時設有射燈，方便夜間照明。警方指，兩個噴水裝置均配備鏡頭，當啟用輔助引擎或泵水系統，鏡頭便會自動錄影。

車輛設有兩台噴水裝置，分別在左和右車頂；兩台噴水裝置均有雷射測距器，裝置在可計算噴水位署和目標的距離。（香港01直播截圖）

而車頂左右兩台噴水裝置，有3種噴水模式，分別為花灑式、脈沖式和水注式。警方表示，水炮車左車身配備容缸，行動有需要會考慮加入催淚溶液；車入水裝置則為4個標準消防的入水喉轆，可以在街入水。另外，如果情況緊急，警方亦可以在車頂右邊的水泵，直接在貯水庫抽水或灌水。

車入水裝置則為4個標準消防的入水喉轆，可以在街入水。另外，如果情況緊急，警方亦可以在車頂右邊的水泵，直接在貯水庫抽水或灌水。（香港01直播截圖）

能透過控制台控制水壓

車內控制室方面，控制員能透過控制台控制如噴水裝置射水的水壓，以及鏡頭的角度等。至於控制左和右車頂噴水裝置的警員，可透過分別兩個屏幕了解車外的狀況，同時提供讀數，讓控制員理解裝置與目標物的距離。

警方指，在車頭保險桿位置，亦設有連接保險桿的噴水裝置，以保護為主要功用，同時有3種噴水模式，分別為花灑式、脈沖式和水注式，警方續指行動並不會使用泡沫，車頭行動裝置主要用於滅火用途。

車身左、右及後方均有噴水裝置

而車身的左、右及後方均有噴水裝置，若警方遇到不同方向衝擊的人士，噴水裝置便可噴水，驅散人群。警方指，車身不規則地有多個噴咀，假設車輛遭燃燒彈或汽油彈攻擊，自動噴咀裝置便可灑水降溫，救熄火種。

警方指，在車頭保險桿位置，亦設有連接保險桿的噴水裝置，以保護為主要功用，同時有3種噴水模式，分別為花灑式、脈沖式和水注式，警方續指行動並不會使用泡沫，車頭行動裝置主要用於滅火用途。（香港01直播截圖）

水炮車在四個角落位置 均有360度攝錄鏡頭

錄影系統方面，水炮車在四個角落位置，均有360度攝錄鏡頭，每部水炮車均設有總共7個鏡頭，當啟用輔助引擎或泵水系統，其中4個鏡頭便會自動錄影，最多可連續錄影20小時。而車廂入面有4個屏幕，水炮車的主管可透日過屏幕了解和評估車外情況，片段亦可作日後證供。

而車身的左、右及後方均有噴水裝置，若警方遇到不同方向衝擊的人士，噴水裝置便可噴水，驅散人群。（香港01直播截圖）

水炮車可承載4至5個人

警方表示在編制方面，水炮車將可承載4至5個人，包括座在司機座有1名駕駛員；司機位左邊會有1名警長階級人員，負責控制左車頂的噴水裝置；後排中間位置，則有1名警署警長階級的警務人員，負責水炮車的整體操作；右邊座位為1名警長階級人員，負責控制右車頂的噴水裝置；左邊座位1名警長階級人員負責行動紀錄。

警方表示在編制方面，水炮車將可承載4至5個人。（香港01直播截圖）

另外，水炮車重約21噸，在運輸署指引上屬中型貨車，但在運輸署登記上則屬政府特別用途車輛。引擎方面達到歐盟五期，使用生物柴油，每部水炮車長8米、闊2.55米，高4.1米。警方過去一直強調會使用「最低武力」驅散人群，警方強調出動水炮車必須經過助理處長（行動）首肯才能使用。

錄影系統方面，水炮車在四個角落位置，均有360度攝錄鏡頭，每部水炮車均設有總共7個鏡頭，當啟用輔助引擎或泵水系統，其中4個鏡頭便會自動錄影，最多可連續錄影20小時。（香港01直播截圖）