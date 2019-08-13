會展電腦節下周五開鑼　每日首百名入場者獲贈滑鼠　限量產品一折

香港電腦節下周五（23日）舉行，大會將推出不同入場和消費優惠，望能回饋社會的同時吸引新人客。香港電腦商會主席王志強認為近日社會風波不會影響電腦節。

香港電腦通訊節將於8月23日至26日在灣仔會展舉行。（李樂天攝）

香港電腦通訊節2019將於8月23日至26日在灣仔會展舉行，本年度展覽主題為「科技改善生活，開創無限可能」，將會與不同展商合作為市民提供悠閒的展覽活動。

為回饋大眾支持和吸引新人客，今年電腦節將提出3項入場優惠。由即日起至8月20日於OK便利店預購電腦節門票可享$5折扣優惠，每日首100位入場人士可免費獲得無線滑鼠一份，在展場內使用eft Payments電子支付購買門票可扣減$5。

另外，電腦節亦會有「消費指定金額玩盡雙重獎」，凡於場內消費滿港幣$200的市民可以「超筍價」購買有限產品，其中有低於一折，由$25,999和$18,499減到$999的兩款Sprout by HP和HP Spectre 13-af074TU電腦，各有數目一份。也會有幸運大抽獎，凡在場內消費滿$500即有機會得到豐富產品，如Samsung Galaxy S10+和兩款Acer Notebook等。

王志強（右）表示，看不到示威會對電腦節有任何影響。（李樂天攝）

香港電腦商會主席王志強致辭後，被問到近日反對逃犯條例修訂的示威的影響，他表示，機構已經做過評估，得出的結論是電子產品對爭議的雙方都需要，比較安全，因此看不到示威會對電腦節有任何影響。