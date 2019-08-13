【機場集會．直播】內地人被索帶綁手暈倒　過百軍裝警到場

市民發起今日（13日）第二日「警察還眼」行動，亦是連續第五日有人到機場集會。昨日數萬人在機場聚集，令機場在下午關閉，今日早上恢復部份航班升降，大批示威者3點後開始到離境大堂聚集。與昨日不同的是，今日示威者主動阻擋旅客離境，機管局在下午4點半後暫停所有航班登機服務，無法進入禁區的旅客將無法離港。

8月13日機場集會，內地人被懷疑身份，圍堵多個小時，約晚上11點被送上救護車。（香港01直播畫面）

【23:00】

接機大堂的示威者以鐳射筆從下照上警方，警員慢慢撤離機場，到11點全方位撤離。示威者向警警方投擲雜物，有記者誤中雜物，示威者追截警車。

暈倒的內地男子被送上救護車離開。

8月13日機場集會，晚上10點50分，過百警員到場，警方指並非清場，只是到場協助暈倒男子離開。（余俊亮攝）

【22:51】

警方談判專家不斷重申是要協助受傷男子，警方呼籲要示威者停用「鐳射槍」，指大家都不想受傷，談判專家稱自己眼睛感到痛楚。示威者情緒激動，在警察前放置了逾20輛行李車。T1大堂內約有20多名警察，但門外有警車停泊候命。

警方在facebook發布：在香港國際機場內，有一名旅客較早前被示威者包圍及毆打。雖然這位旅客需要接受治療，但現場示威者不讓救護員將這名旅客送院。警方已收到機場管理局要求警方協助，現呼籲示威者請勿阻礙警方工作，以確保該名旅客能得到適當治療，警方強調這不是清場行動，目的是讓該名旅客能安全離開及送院。

【22:46】

過百軍裝警，從機場巴士站，進入一號客運大樓（T1）大堂，現場有旗手。

有警員在現場指，並非清場，只是協助受傷男子。

【22:44】

現場至少六架警察到場。有三名消防員到場了解內地人被圍困暈倒的情況。

【22:07】

該名內地人暈倒，被圍困多時。約10點07分，救護員將他送上擔架床，帶上氧氣罩。

【21:35】

有一名戴口罩、染金髮男子，不斷推撞救護員。

8月13日機場集會，有內地人被懷疑身份後，被示威者用索帶綁手。（盧翊銘攝）

【20:40】

該名被懷疑身份的內地人，被示威者用索帶綁手，他表示呼吸困難，救護員到場，但仍未能將他帶離。

8月13日機場集會，有一名男子被其他集會人士懷疑身份，其後有人翻出他的證件，發現他持有內地身份證和港澳通行證。（曾梓洋攝）

【19:40】

有一名自稱送機的男子，被在場的集會人士懷疑身份，擔心是警方臥底。後來有人翻出他銀包的證件，發現他有內地身份證和港澳通行證。

【19:38】

機場現場手提電話網絡擠塞，通訊受阻。

【18:33】

有趕着回加拿大的家庭在T2被示威者阻擋。一名女士表示，航班沒有取消，並已經托運行李，但現在被阻擋。

【18:28】

示威者出現意見分歧，有旅客想越過示威者乘搭扶手電梯離開T2，但被示威者阻擋，但後面亦有示威者大叫「畀佢走」讓她離開。該名旅客最終在機場職員護送下離開。

【18:25】

香港旅遊業議會表示，截至今日有近100個旅行團、逾2,100人，需取消或延誤出發及返港，當中有56團、逾1,260人滯留外地未能回港。

【18:05】

來自斯洛伐克的Mr. Cacara曾經和示威者對話，他昨日到港，今日將經香港轉機回斯洛伐克，他強調自己支持示威者訴求，但不能用他人的自由換取自己的自由。Cacara又稱自己沒有生氣，但擔心示威者「Turning public opinion against them」（令他們與公眾的意見對立）。

+ 2

【17:43】

劉女士進入二號客運大樓（T2）離境樓層時向示威者大叫加油，她正準備獨自一人到澳洲探望孫兒，她坦言深明年輕人訴求，「佢哋流血都得，我哋大人出少少汗之嘛」，她今日經已提早4小時到機場等候，她稱若航班有任何問題便應由政府賠償。對於政府的回應，她深感不滿，「佢（特首）每一次嘅回應都係火上加油，每次講完嘢都令香港人好嬲。」

黃女士今日到愛爾蘭旅遊，她形容示威者大致上有秩序，但堵塞離境大堂時，大家有些少恐慌。她稱示威者或需探討一個「可持續發展的抗爭方法」，避免有反對聲音。對於政府及警方的回應，她坦言「其實而家唔再祈求政府有回應，如果佢再有回應，就唔會做咗咁多完全唔能夠喺人道立場或法理上接受的事情」，更直指警方的行動「大家有眼睇，已不需回應。」

正準備搭乘航班回北京的周小姐則十分不滿示威者的行為，直斥行為罔顧法紀，認為他們阻礙遊客不合理。周小姐認為他們的抗爭不應影響他人及香港經濟。

【17:40】

港鐵公告，收到航空公司通知，香港站及九龍站的市區預辦登機手續暫停。

澳洲女士Hill Brabra有心臟疾病，希望盡快返回澳洲，但一連兩日到機場都無法登機。（洪業銘攝）

【17:26】

一名年長、需要坐輪椅的澳洲女士Hill Brabra，一連兩日到機場都未能登機返回澳洲。澳洲領事館職員曾協助她，向集會的示威者呼籲讓路給她，但示威者拒絕。她向記者表示，自己有心臟疾病，行李中有心臟儀器，有醫療需要返回澳洲，現在很無奈，不知道航空公司可以如何安排。她表示同情示威者，理解她的訴求，但認為不應該阻止她離開。她同行的朋友一度落淚，說Hill丈夫逝世，來香港出席婚禮，現在無法回家，很擔心她的健康。

【17:24】

機管局宣布，所有航班登機服務在下午4點半暫停，離港和抵港的航班將繼續運作，航空公司未能為未完成登機程序的旅客服務。現場旅客獲悉此公告後，情緒高漲。

機管局表示，4點半暫停登機服務後，能進入禁區的旅客，可以正常登機，但若在禁區外的旅客就無法登機。至於離港和抵港航班繼續運作，即航班會繼續起飛。

【17:15】

機管局表示，受公眾在機場集會影響，客運大樓運作嚴重受阻，所有航班登記服務已於下午4時30分暫停。今日其餘離港及抵港航班將繼續運作，航空公司將就未能完成航班登機程序的旅客作出安排。機管局呼籲公眾人士應避免前往機場。

【17:07】

有現場示威者表示，因為機場已經停止為離境人士預辦登機，所以他們撤走防線，讓離境人士到達離境樓層，他們沿途向遊客鞠躬表達歉意，亦有示威者大叫Sorry（抱歉），有在場人士以廣東話向示威者大叫「加油」。

【16:59】

二號客運大樓再有遊客表示不滿，企圖衝破示威者防線，穿著白衫戴墨鏡的外藉男士多次推撞示威者，強調自己要趕機，急需到離境樓層，擾攘近5分鐘後離去。

8月13日機場集會，示威者阻止旅客登機，有旅客與示威者口角。（陳芷昕攝）

【16:49】

二號客運大樓電梯一度失守，大批遊客湧到離境樓層，不少遊客被嚇哭，亦有小朋友緊抓父母，面露驚慌。因應遊客一直湧至離境樓層，有遊客險失足，示威者扶著該名遊客，並著他們小心。

有示威者湧入二號客運大樓，大批遊客湧到離境樓層，不少遊客被嚇哭，亦有小朋友緊抓父母，面露驚慌。（陳芷昕攝）

【16:28】

機場二號客運大樓（T2）亦有示威者嘗試阻擋離境大堂，因為二號客運大樓需要經電梯到離境大堂，現場四條電梯已經被示威者堵塞，離境人士只能經四部升降機及樓梯到達離境樓層，現場示威者繼續嘗試阻止升降機及樓梯。而離境大堂逾百人正排隊經過安檢櫃位離境。

示威者一度和遊客發生口角，遊客不滿離境路被阻，爭執約1分鐘，便有機場員工帶走該名遊客。

【16:00】

港鐵公告：因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場客流管制措施，機場快綫列車服務現維持15分鐘一班。有關最新的航班資料，請向有關航空公司查詢或致電香港國際機場2181 8888。

市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘延長至120分鐘。

8月13日機場集會，下午約3點45分，機場T1所有安檢閘口關閉。（盧翊銘攝）

【15:45】

記者現場採訪所見，機場一號客運大樓（T1）關閉所有自助安檢閘口，身穿制服的職員站在閘口外，現場較少旅客，若旅客欲入閘，有機場職員協助。示威者坐滿離境大堂的兩個登機閘口外。

【15:25】

機場南面離境大堂有過千人坐在大堂，南面和北面離境大堂安檢閘口已關閉。現場有部份商店已經關門，包括鐘錶店及相機店等。據了解，機場仍維持有限度運作。

8月13日機場集會，下午約3點45分，機場T1所有安檢閘口關閉。（陳芷昕攝）

【15:15】

北面離境大堂外有逾千名示威者靜坐，他們大叫着「黑警還眼」的口號，部份人有眼罩遮蓋單眼。北面離境大堂僅剩兩個閘口可供離境人士使用，約20人士正在輪候，而現場約有10名機管局員工在場巡視。

市區預辦登記截止時間，由起飛前的90分鐘改為120分鐘。機場快線列車維持12分鐘一班。

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【15:00】

部份示威者在越過離境大堂的旅客登記航段，到離境閘口前聚集。暫時未有高叫口號，現場旅客仍能登記及入閘。

現場亦有集會人士一行20多人，帶着小提琴在兩邊的接機大堂遊走，並唱着孤星淚的《Do you hear the people sing》。（盧翊銘攝）

《香港01》記者在機場現場所見，機場接機大堂有逾500人身穿黑衣、戴上口罩，坐於接機大堂。B面接機大堂於下午1時半左右，約有100人留守，A面接機大堂靜坐的人數亦相若，集會人士逐漸增多。有集會人士高舉自制的「黑旗」警告旅客要小心警察等，並不時高叫「香港警察 知法犯法」的口號。

有集會人士在接機大堂自設螢幕，播放近日警方的執法行動，不少旅客停步觀看。（盧翊銘攝）

另外，有集會人士在接機大堂自設螢幕，播放近日警方的執法行動，不少旅客停步觀看。有日本旅客表示，由於在香港有不少朋友，故十分了解局勢，不認為香港情況危險。他從網上看到了很多香港警察執法的片段，覺得以槍對着市民在日本是無法想像的事。他又指，香港的年輕人十分了不起，勇敢地爭取民主。

現場亦有集會人士一行20多人，帶着小提琴在兩邊的接機大堂遊走，並唱着孤星淚的《Do you hear the people sing》；亦有人播起John Lennon的《Imagine》，有集會人士一起大合唱。