【機場集會．直播】示威者湧入T2　在場遊客離開　有人嚇到喊

有市民昨日（12日）發起「警察還眼」行動，大批市民到機場集會。機場管理局昨日以機場運作嚴重受阻為由，宣布取消昨午至今晨6時前所有餘下航班。有網民再發起8.13集會，到下午約3點，集會人士越過離境大堂旅客登記航段，在離境閘口前聚集和叫口號，有商舖落閘，但下午3點40分，一號客運大樓南北兩面的自助安檢閘口全部關閉，機場職員協助零星旅客入閘。

【16:49】

二號客運大樓電梯一度失守，大批遊客湧到離境樓層，不少遊客被嚇哭，亦有小朋友緊抓父母，面露驚慌。因應遊客一直湧至離境樓層，有遊客險失足，示威者扶著該名遊客，並著他們小心。

【16:28】

機場二號客運大樓（T2）亦有示威者嘗試阻擋離境大堂，因為二號客運大樓需要經電梯到離境大堂，現場四條電梯已經被示威者堵塞，離境人士只能經四部升降機及樓梯到達離境樓層，現場示威者繼續嘗試阻止升降機及樓梯。而離境大堂逾百人正排隊經過安檢櫃位離境。

示威者一度和遊客發生口角，遊客不滿離境路被阻，爭執約1分鐘，便有機場員工帶走該名遊客。

【16:00】

港鐵公告：因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場客流管制措施，機場快綫列車服務現維持15分鐘一班。有關最新的航班資料，請向有關航空公司查詢或致電香港國際機場2181 8888。

市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘延長至120分鐘。

8月13日機場集會，下午約3點45分，機場T1所有安檢閘口關閉。（盧翊銘攝）

【15:45】

記者現場採訪所見，機場一號客運大樓（T1）關閉所有自助安檢閘口，身穿制服的職員站在閘口外，現場較少旅客，若旅客欲入閘，有機場職員協助。示威者坐滿離境大堂的兩個登機閘口外。

【15:25】

機場南面離境大堂有過千人坐在大堂，南面和北面離境大堂安檢閘口已關閉。現場有部份商店已經關門，包括鐘錶店及相機店等。據了解，機場仍維持有限度運作。

8月13日機場集會，下午約3點45分，機場T1所有安檢閘口關閉。（陳芷昕攝）

【15:15】

北面離境大堂外有逾千名示威者靜坐，他們大叫着「黑警還眼」的口號，部份人有眼罩遮蓋單眼。北面離境大堂僅剩兩個閘口可供離境人士使用，約20人士正在輪候，而現場約有10名機管局員工在場巡視。

市區預辦登記截止時間，由起飛前的90分鐘改為120分鐘。機場快線列車維持12分鐘一班。

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【15:00】

部份示威者在越過離境大堂的旅客登記航段，到離境閘口前聚集。暫時未有高叫口號，現場旅客仍能登記及入閘。

現場亦有集會人士一行20多人，帶着小提琴在兩邊的接機大堂遊走，並唱着孤星淚的《Do you hear the people sing》。（盧翊銘攝）

《香港01》記者在機場現場所見，機場接機大堂有逾500人身穿黑衣、戴上口罩，坐於接機大堂。B面接機大堂於下午1時半左右，約有100人留守，A面接機大堂靜坐的人數亦相若，集會人士逐漸增多。有集會人士高舉自制的「黑旗」警告旅客要小心警察等，並不時高叫「香港警察 知法犯法」的口號。

有集會人士在接機大堂自設螢幕，播放近日警方的執法行動，不少旅客停步觀看。（盧翊銘攝）

另外，有集會人士在接機大堂自設螢幕，播放近日警方的執法行動，不少旅客停步觀看。有日本旅客表示，由於在香港有不少朋友，故十分了解局勢，不認為香港情況危險。他從網上看到了很多香港警察執法的片段，覺得以槍對着市民在日本是無法想像的事。他又指，香港的年輕人十分了不起，勇敢地爭取民主。

現場亦有集會人士一行20多人，帶着小提琴在兩邊的接機大堂遊走，並唱着孤星淚的《Do you hear the people sing》；亦有人播起John Lennon的《Imagine》，有集會人士一起大合唱。