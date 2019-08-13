男子傷下體手術後不舉　投訴醫生不被受理　求法庭覆核決定

男子聲稱在辦公室弄傷下體，往沙田爾斯親王醫院求診，他指醫生指其陰莖組織可能折斷，需要接受手術，惟事後他的下體出現變形及不舉，他認為醫生有誤診之嫌，且未有向他解釋手術風險，遂到醫務委員會投訴，惟醫委會的初級偵訊委員會拒受理。男子不服，提出司法覆核，案件今在高等法院聆訊，男子認為不能因其專家意見與醫委會的看法不同而被拒，法官稍後決。

申請人以「K」作代號，答辯人為醫委會的初步偵訊委員會。發生事件時申請人29歲，他聲稱3年前接受下體的手術後，下體出現變形和不舉等情況，要插尿管排尿。

專家意見與醫委會不同

代表申請人的大律師稱，委員會在考慮這個投訴時，未有考慮申請人提出的專家報告。申請人指其報告和醫委會的意見不同，認為初級偵訊委員會不應自行作決定，而應該交予醫委會作裁決。

申請人又質疑，涉案醫生診斷出錯，以及沒有向申請人解釋手術的風險。申請人認為，委員會的決定是不合法和不合理，應該撤銷。

辯方指醫生有向申請人解釋風險

委員會的律師回應指委員會拒受理申請人的投訴時，有向申請人表示已考慮涉案所有因素，包括申請人提供的資料，即申請人的專家報告。律師又指，涉案醫生在手術前有向申請人講解，涉案手術的風險，當中包括不舉。此外，對於申請人指涉案醫生虚構醫療紀錄，律師認為這說法沒有基礎。

案件編號：HCAL1669/2018