【居屋2019‧直播】攪珠結果揭盅　頭5個號碼48、63、32、03、57

新一期居屋何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共提供4,871伙，全部以五九折發售，售價介乎156萬至529萬元。 今期居屋收到31萬份申請，而白居二計劃則收到13萬份申請，換言之，居屋申請超額認購62.6倍。 房委會今日（13日）舉行攪珠，以電腦抽籤決定申請者優先次序，頭5個號碼分別是48、63、32、03、57

攪珠儀式今年繼續由房委會資助房屋小組主席黃遠輝主持。首5個中籤號碼，分別為48、63、32、03、57。第6至第10個號碼，則是18、80、47、51、56。

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63人爭一個單位

房委會資助房屋小組主席黃遠輝稱，今期居屋共接獲30.9萬份申請表，當中白表佔26.2萬份，而綠表佔4.7萬份，即至少63人爭一單位。

其中單身申請者共17.3萬，而家庭申請者則收表逾10萬份萬，家有長者有3萬份申請。

家有長者計劃申請者 頭5個號碼有機會揀樓

黃遠輝指，依申請數字推算，家有長者計劃的申請者，頭5個號都有機會揀樓，而一般家庭則頭3個號碼都有機會揀樓。

單身僅第一號碼有機會揀樓

由於單身人士申請者逾17萬，故黃遠輝推算，僅中第一個號碼的單身申請者有機會揀樓。

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今期居屋何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，合共4,871伙，售價由156萬至529萬元，全部以五九折發售。房委會今次合共收到30.9萬份申請，當中有20份申請來自網上申請。