【機場集會・直擊】禁制令生效　職員：只准離港客、機場員工進入

機管局今（14日）宣布，已獲法庭臨時禁制令，禁止任何人在機場內非法阻礙或干擾機場運作，包括禁止示威者進入離境大堂登機櫃位等位置。經歷過去兩日機場集會示威、衝突後，今日約有130班航機受影響。《香港01》直擊現時機場情況。下午2點半機場貼出禁制令後，職員隨即組織一些戴口罩穿黑衫、被認為是示威者打扮的市民進入機場，更指他們不離開的話涉遊蕩，而警方則在現場戒備。

【20:00】

繼續有市民欲進入機場被禁止，一號客運大樓巴士站出入口，有數十名市民和機場員工爭執，香港國際機場傳訊部員工呂先生表示，根據他們的指示，現場除員工及持有登機證外，一律不得進入。惟被質疑有其他市民送機、接機亦可進入等問題，呂先生在20分鐘後再到現場解答，稱要根據個別個案處理。

一號客運大樓巴士站出入口有約20名市民等要求進內，當中有市民稱要進內購物，亦有人聲稱要接機，他們多次和機場人員及機管局員工爭執，強調自己非示威者，急需進入機場。

而在機場貼出禁制令前，接機大堂內本身有過百集會人數，機場一直未有清場，與人表示會繼續留守。

重溫《香港01》傍晚直播：

https://www.facebook.com/hk01.news/videos/975027752849814/

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【19:00】

不斷有市民欲進入機場而被禁止，機管局職員向被禁止進入機場的人士稱，今日機場實行管制，是根據機場附例，持有24小時內出發航班的登記證或機票、機場員工兩類人士可以進入，而其他人士就不能進入。

而對於已在機場內集會的人士，機場職員稱暫時無法回答如何安排他們。有在集會人士圍圈商討下一步對策。

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+ 7 + 6 + 5

【18:23】

有市民和機管局員工對話，機管局員工表示接機亦不可進內，但晚上約5時30分有一名中年男士堅稱要進內接女士機，則被安排一名員工陪同進內。記者早前在巴士落客區亦有員工在查詢接機詳情後允許市民進入。

【17:45】

政府跨部門記者會，機管局行政總裁林天福指，過去兩日取消979班航班，當中周二有421班航班取消，佔全日的航班數量三成。機管局獲得的禁制令，非令機場完全無示威活動，惟需要取得警方的不反對通知書及機管局同意，並需要在指定範圍內，而短期內機管局未打算批准任何形式的示威活動。

【16:14】

數十名穿黑衣市民被機場職員驅散，在旁有數十名軍裝警員在旁監察。市民邱先生斥「根本係恐嚇我哋走，唔走就畀佢哋拉」，批評「是否要剝削和平示威權力？」

【16:10】

有機場職員用擴音器宣讀聲明，指被拒進入機場、不願離開的市民涉遊蕩，要求立即離開。

【15:55】

一號客運大樓（T1）近1號停車場位置，有機場職員阻止穿黑衣示威者進入，有數十名軍裝警員在場錄影。

重溫《香港01》中午直播：

https://www.facebook.com/hk01.news/videos/404564526860497/

【15:30】

市民質疑，如何界定進入機場的目的，為何香港市民不能進入機場吃飯、搭港鐵、看電影、購物和上廁所。記者向職員查詢，機場會如何安排裏面的集會人士，職員指未能回答。

8月14日機場集會，機管局獲臨時禁制令，下午2點多，執達吏到場張貼禁令文件。（李澤彤攝）

【15:20】

有市民問是否可以進入接機，職員反問乘客名字或班次資料，市民質疑是否隨便找一個航班和名字就可以接機。

職員解釋：「我一直在這裏看着你們，裏面有好多旅客飛不到，在裏面哭。我要確保裏面不要出亂子，保障機場的營運。」

【15:15】

機場貼出禁制令後，機場職員向每個欲進入機場的人士查詢進入機場的目的。有戴口罩的市民欲進入機場被職員阻止，有職員稱機場內沒有示威區，但並無回應機場內是否要清場。有戴口罩的市民質疑，為何禁制令中列出「和平集會區」，但不讓市民進入集會。

▼機場臨時禁制令▼

+ 9 + 8 + 7

【14:30】法庭執達吏到場，張貼禁制令內容。

根據內容，除指定的地方外，機管局禁止被告參與在整個機場內的示威和抗議。而該指定的地方，只限於入境大堂的兩個區域，但示威和抗議需和平、合法。此外，被告亦被禁止進入離境大堂的部份位置，除非是真正的旅客，或是以及獲得機管局和機場保安公司許可的人士。

此外，機管局亦禁制被告在機場內遊蕩，以及在機場或附近範圍阻礙行車和行人通道。機管局亦禁止被告作出妨礙局方和機場保安公司的職員執行上述職務。

【14:00】下午2時起，機管局實施新措施，客運大樓實施進出管制安排，機場員工以外，旅客需持有24小時內離港機票或登機證等方可進入客運大樓。多個位置設立進出檢查點，由警方及機場保安協助，明日(15日)起一號及四號停車場亦會關閉。

【10:00】機場一號客運大樓離境層，只有少量航班顯示為「取消」，但部分昨晚的航班就安排在今早起飛，亦有部分航班預計時間比原定時間稍遲。

而機場內約有20多名示威者通宵留守。