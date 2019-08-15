【逃犯條例．直播】網民再開「民間記者會」　斥政府警方損經濟

撰文：張嘉敏
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政府修訂《逃犯條例》風暴持續升溫，一名示威女子疑遭警方的布袋彈槍傷右眼或致失明毀容，引爆爭議，日前又有示威者發起於機場集會，再度變成激烈衝突，有內地旅客、記者被毆打禁錮，引起社會及國際關注。政府展示旅客人數及酒店入住率暴跌，斥示威活動多方面影響本港經濟。
由網民發起的「民間記者會」今日（15日）第四度舉行，譴責政府以製造「理想與麵包」的偽命題分化社會，稱政府早於財政預算案及施政報告中預告經濟會下滑，質疑現時諉過於示威活動。
網民第四度開「民間記者會」，批評政府和警方損經濟。（羅君豪攝）
指「721元朗襲擊」嚇怕市民及旅客
是次民間記者會主題為「官警黑亂港禍經濟」，下午2時於香港大學舉行。
網民指於「721元朗白衣人無差別襲擊市民」事件後，多區商舖因傳有刀手出現而提早落閘，認為就算未有遊行示威，當日的無差別襲擊已構成港人最大的信心危機。發言人又稱，自721事件後的一周內，向本港發出旅遊警示的國家及地區由4個增至10個；而根據旅發局公布的旅客數字，同樣於7月下旬下跌近三成，顯示經濟影響源於721的襲擊事件。
三位網民出席第四次「民間記者會」。（羅君豪攝）
發言人又提到台灣內政部資料，稱自6月以來，申請赴台居留數字較去年同期增加近五成，認為於修例及警黑勾結情況下，令1997年移民潮重臨。他們再次呼籲港人團結，要求政府正視五大訴求。
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日前有市民在機場發起示威，抗議警方武力，一度再與警察爆發衝突。（曾梓洋攝）