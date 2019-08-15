【逃犯條例．直播】網民再開「民間記者會」　斥政府警方損經濟

政府修訂《逃犯條例》風暴持續升溫，一名示威女子疑遭警方的布袋彈槍傷右眼或致失明毀容，引爆爭議，日前又有示威者發起於機場集會，再度變成激烈衝突，有內地旅客、記者被毆打禁錮，引起社會及國際關注。政府展示旅客人數及酒店入住率暴跌，斥示威活動多方面影響本港經濟。

由網民發起的「民間記者會」今日（15日）第四度舉行，譴責政府以製造「理想與麵包」的偽命題分化社會，稱政府早於財政預算案及施政報告中預告經濟會下滑，質疑現時諉過於示威活動。