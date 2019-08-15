【美食博覽】日本生果參展商指人流減兩成　料銷情按年跌七成

一連五日的美食博覽今日（15日）開鑼，不少參展商繼續推出「$1」優惠、遊戲等吸客，但普遍看淡市道。有日本生果攤檔直指，受中美貿易戰及反修例示威，平日超市銷情已大跌，故今年參展只敢預定約千貨量，比去年減少一半，預料參展期銷情按年跌7成。 向來受主婦追捧的海味舖，負責人亦對銷情持「保守」態度，認為大眾消費意欲下降，「今年賺唔賺到錢都唔知。都唔諗得咁多，會繼續做好啲，俾大家開心下。」

高盛有限公司職員黃鈞瑋表示，因外圍經濟及遊行示威等影響，預料今年銷情將大跌7成。（李慧妍攝）

美食博覽於今日（15日）至下周一（19日）於灣仔會議展覽中心舉行，首日早上人流未算太多，場內行走範圍舒服。在會場首排檔口、出售日本生果的高盛有限公司，職員黃鈞瑋表示，預料首日人流比去年同期減少20%，「上年哩啲時間已經塞晒，但依家仲係好鬆動。」

參展商指中美貿易戰影響 市民傾向「將錢留喺手」

他直言，受中美貿易戰影響，不少市民會「將錢留喺手」，加上近期的反修例示威遊行，平日超市的銷情已變差，「旺角、沙田旅遊區跌得好犀利，通常遊行前一日生意微升，但正日就要關門。而生果始終唔係必需品。」他預料今屆參展期銷情大跌7成。

本港進口轉運內地生果亦跌二至三成

他續指，由於過往有3至4成內地旅客到訪購物，亦有本港進口生果轉運至內地，但今年該生意額跌2成至3成，且入場客大多是港人，「本身有1間韓國，2間日本供應商代表，都話因安全問題而取消來港。」

安記海味董事總經理潘權輝表示，近期市道不佳，市民消費意欲低，故推出多款新產品及優惠吸客。（李慧妍攝）

而周一（12日）有萬人在機場參與「警察還眼」集會，最終機管局取消當日下午所有航班。黃鈞瑋說，幸好貨物「避過」停航，成功在翌日抵港，否則損失慘重，「來貨成本已經貴咗，日本、韓國近日有颱風等天氣影響，所以我哋寧願返少啲貨，拉勻生意額。去年訂2000貨，今年只敢訂1000貨，少咗一半。」

安記海味對展期銷情持「保守」態度

安記海味董事總經理潘權輝亦對今次參展期銷情持「保守」態度，「希望達到去年嘅營業額為主，今年係咪賺到都唔知，但都唔諗咁多了，都係繼續做好啲，最緊要大家開心。」他表示，近期市民消費意欲降低，已推出各款新產品及優惠吸客。