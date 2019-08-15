【逃犯條例】派糖151.4億元「紓民困」　一文睇清財爺七大措施

反修例風暴重挫政府管治威信，財政司司長陳茂波今日（15日）主持政府記者會，宣布一系列紓困措施。 其中，政府減免薪俸稅的比例由75%增至100%全額豁免，上限2萬元，亦為每個電力住宅用戶戶口提供一次性2,000元的電費補貼；另外，領取各項社會保障金額的人士，可額外獲發一個月的援助金額。所有紓民困措施，涉資至少151.4億元。

財政司司長陳茂波。（資料圖片）

重點措施包括：

一，將2018/19課稅年度內的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的稅務寬免百分比，由本年財政預算案建議的75%增至100%，每宗個案上限維持20,000元，預計143萬人受惠，涉18.4億元。

二，向領取社會保障金額的人士，額外發放相當於一個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼。在職家庭津貼及以個人為單位的鼓勵就業交通津貼，亦會作相若安排，涉40億元。

三，在2019/20學年，為本港的幼稚園、小學及中學日校學生提供每人2,500元的津貼，料90萬學生受惠，涉23億元。

四，為房委會及房協公共租住單位的較低收入住戶代繳1個月租金，涉14億元。

五，為每個電力住宅用戶戶口提供一次性2,000元的電費補貼，料270萬戶受惠，涉56億元。

六，邀請關愛基金考慮為非公屋住戶和未領取綜援的低收入家庭（N無人士）提供一次過生活津貼。

七，房委會、機場管理局、建造業議會、科技園及數碼港亦正制訂相關寬免措施，具體措施將由相關機構另行公布。

未計關愛基金及其他機構未公布細節的紓困措施，政府為減輕市民負責的「紓民困」政策，共涉151.4億元。