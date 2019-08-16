【逃犯條例】學生平台調查指九成中學生支持9月2日開學日罷課

《逃犯條例》修訂爭議持續兩個多月，有學生組織正籌備九月開學後罷課。 「中學生罷課籌備平台」今（16日）發布中學生罷課問卷調查結果，稱有九成受訪中學生支持罷課，日子定在9月2日，呼籲中學生順應意願，於開學日當日罷課。表態支持罷課的學生，最多選擇「校內集會」以及「分區公眾集會」，平台將考慮於港島、九龍及新界三區，各物色一個地點，進行集會，並會申請「不反通知書」。

中學生反修例關注組、青年反修例關注組及香港眾志早前宣布以「中學生罷課籌備平台」形式，為中學生自發罷課預備支援工作。

中學生反修例關注組核心成員伍同學稱，早前就罷課行動發布問卷調查，五日內共收集到19,473位中學生的回應。（盧翊銘攝）

中學生反修例關注組核心成員伍同學稱，早前曾就罷課行動發布問卷調查，五日內共收集到19,473位中學生的問卷，當中逾七成人，新學年將升讀中四以上年級，參與的學生來自超過350間中學，當中近九成同學支持進行罷課，以反映中學生在假以來對香港的不公義有更深刻認識、亦有決心爭取民主香港。

青年反修例關注組梁同學稱，問卷中有六成同學投選9月2日展開罷課，平台呼籲全港中學生順應意願，於開學日罷課。

青年反修例關注組梁同學稱，問卷中有六成同學投選9月2日展開罷課。（盧翊銘攝）