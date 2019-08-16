【李嘉誠發聲】黃台之瓜為唐代太子絕命詩　死諫親生母莫趕盡殺絕

李嘉誠今日（16日）在多份香港報章刊登廣告，其中一份再次引用《黃台瓜辭》來勸諭港人，不要再繼續爭鬥。這是6月9日大型反修理遊行以來，李嘉誠首次就風波表態。 而這一句「黃台之瓜，何堪再摘」，背後有一段兒子死諫親生母要顧念骨肉親情、莫趕盡殺絕的歷史典故……

「一個香港市民李嘉誠」刊於《東方日報》的全版廣告，有李多次引用名句「黃台之瓜 何堪再摘」八字。

今日包括《東方日報》、《信報》及《大公報》在內的幾分報章頭版，皆有李嘉誠以「一個香港市民李嘉誠」刊登的廣告，上面寫：「正如我之前所講，『黃台之瓜，何堪再摘。』」這句詩，他曾在2016年3月的長和系業績記者會上引用過，當時香港剛發生旺角騷亂，農曆新年警民發生衝突，引起一夜火光、多人受傷。事件之後，多名年輕人被控暴動罪，多人入獄。而香港反修例示威愈演愈烈之際，李嘉誠今次亦再次引用《黃台瓜辭》。

李嘉誠曾多次引用武則天次子「章懷太子」李賢的名句「黃台之瓜 何堪再摘」，勸戒港人顧全大局。（資料圖片）

《黃台瓜辭》出自唐代李賢之手，他是唐高宗李治與後來的一代女皇武則天四名親生兒子之中的次子。李賢自幼聰敏、過目不忘，頗得李治寵愛，歷史學家認為，在武則天不斷擴張自己權力的同時，為了鞏固自己的權勢，連自己的親生兒子也不放過。

公元675年，李賢的親生哥哥、皇太子李弘死後（歷史學家推斷，是遭武則天逼害而死），李賢被封為皇太子。在李賢當太子的時候，他曾有感於母子的親情在權力爭鬥之下已經蕩然無存，曾作這首《黃台瓜辭》，希望母親醒悟，莫對其他兄弟趕盡殺絕。全詩如下：

種瓜黃台下，瓜熟子離離。 一摘使瓜好，再摘令瓜稀， 三摘尚自可，摘絕抱蔓歸。 李賢《黃台瓜辭》

這首詩以摘瓜人比喻親生母親武則天，以四個瓜感傷四兄弟的性命朝不保夕，更言若是將瓜摘絕，那麼宗室血脈將徹底殆盡，哀傷淒絕。然而，詩歌未能改變他的悲慘命運，隨着武則天權勢不斷擴張，她愈發認為李賢是一個重大威脅，先是將其由太子貶為庶人、將其流放去巴州（現四川東北部），其後仍是不放心，想要逼他自盡，最終李賢死去。

但李賢的其餘兩個弟弟李顯（唐中宗）及李旦（唐睿宗），先後被武則天廢去帝位，但卻得以保留性命。其後武則天遭推翻，一度被廢的李顯復辟，李顯駕崩後，李旦亦恢復帝位。睿宗復位時，追認哥哥李賢的皇太子身份，並賜「章懷太子」的諡號。

而這首《黃台瓜辭》因同是勸諭親人之間不要自相殘殺、趕盡殺絕，與與曹植的《七步詩》有異曲同工之妙，被後世並列為千古絕唱。

李嘉誠稍早時間通過發言人回應指，時間的長河看不到盡頭，人生的路走不回頭，要珍惜一國兩制，只表示要以度者之身說法。但如2016年一樣，並未指明「摘瓜人」具體指誰。