【逃犯條例】浸大學生會會長方仲賢交代購觀星筆被捕事件

8月6日傍晚，浸大學生會會長方仲賢於深水埗鴨寮街購買「觀星筆」後，被便衣警員截查搜身，並以「藏有攻擊性武器」之名，將其拘捕達近48小時，方仲賢今日（16日）召開記者會交代事件。出席記者會的，還包括浸會大學學生會外務副會長梁兆玉、教育大學臨時行政委員會會長梁耀霆、前香港大學學生會外務副會長彭家浩，他們聲稱近日收到不明人士對其家人之恐嚇。 方仲賢指，事發當晚被突然被陌生黑衣人接觸，而無人明確清楚表明警員身份，因此感到生命及財產受威脅，因此當時爭開黑衣人的包圍，所以後來卻被自稱為警員雙手叉頸，迫在牆角；他強調，當日手上只有十枝觀星筆，並非雷射槍，他希望事件中，涉及的警員可向他道歉。

浸大學生會會長方仲賢交代購觀星筆被捕事件。左起為彭家浩、梁耀霆、方仲賢、梁兆玉。(胡家欣攝)

方仲賢在記者會上憶述當晚事件，指當日突然遭名穿黑色衫黑子包圍，他指，當晚突然被陌生的黑衣人接觸，因感到生命及財產受威脅，以為被搶劫，所以要掙開黑衣人的包圍；後來才有人自稱為警員，但謹出示沒有照片的證件，至後來再被警員雙手叉頸，將他逼在牆角。

他指，當時那名叉他的頸的警員，在他耳邊細語：「最好唔好搞大件事，咁對大家都無好處，件事係你一手搞出嚟嘅...」，方仲賢又指，當晚只有一位警員，有清楚展示委任證，對被捕十分難過，又對聲緩他的市民表示感激。

他指，學生會會對對當日被捕者提供緩助，及感激聲緩的市民，又指市民的聲緩，令他心靈得到平靜及安慰。

方仲賢，強調當晚只有十枝觀星筆，而非雷射槍，而雷射筆絕對合法。

方表示，警方將攻擊性武器的定義由雨傘變成觀星筆，惟元朗事件至今未被起訴，他指，發生一連串無理拘捕事件，絕對屬赤裸政治打壓；他希望相關警員能向他致歉。

記者會上，浸大學生會成員各人表示，均有收恐嚇訊息，甚至有陌生人上門騷擾。

▼傳真社取得閉路電視片段重組當時情況▼