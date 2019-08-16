【逃犯條例】理大學生邀校長下午2時對話　屆死線仍未見蹤影

反對修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，繼早前多間大學院校學生與校長進行對話，理工大學學生早前發表公開信要求與校長滕錦光公開對話，並以今日（16日）下午二時為「死線」。不過至下午二時，滕錦光仍未見蹤影。 現場學生稱會繼續在現場等待，批評校長過往聲稱溝通的重要性，但卻不願意應邀到場。

理大學生邀校長下午二時對話，惟校長未有出現。(盧翊銘攝)

早前多間大學校長，包括港大、中大、浸大、教大等，分別應邀與學生進行公開對話，理工大學學生早前邀請校長滕錦光進行對話，他們以今日下午二時為「死線」，聲稱會行動升級。

多名學生於校長室位處的李嘉誠樓樓下放置枱椅，而李嘉誠樓多個門口亦有多個保安看守。至下午二時，現場約有數十名學生在場旁觀，不過未見滕錦光出現。有學生代表稱校長可能因事忙而未能準時現身，故將時限再延遲十至十五分鐘。

(盧翊銘攝)

有戴上頭盔、眼罩及面罩的學生稱，自己戴上裝備因過往已有理大學生因民主牆事件受處分，故有必要保護自己。他們又斥校長多次談及對話的重要性，但卻不應邀與學生公開對話。

理大學生早前發表公開信，要求與校長滕錦光對話，並回應四大訴求，包括阻止警方未經法庭許可下進入校園、不會就學生參與合理示威而作處分、譴責警方導致學生及傳媒受傷及支持成立獨立調查委員會。

校方通知滕錦光不在港

理大學生會內務副會長胡國泓稱，收到學校部門通知，校長滕錦光因公務原因已離開香港。他質疑滕錦光視公務比學生更重要，稱學生只有兩個方法能與校長對話，「一係中槍就得到慰問，一係圍辦公室就會收到email。」他稱代表校長向在場學生道歉，但不會放棄與校長對話。