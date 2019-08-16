【逃犯條例．直播】大學生網民遮打花園集會　逾千人出席

反對修訂《逃犯條例》引發的風波已蔓延逾兩個月，今晚（16日）8時正中環遮打花園將舉辦「英美港盟、主權在民」集會，由12間大專院校學生會成立的「香港大專學界國際事務代表團」及連登「我要攬炒」團隊舉辦，集會前日（14日）已獲警方發出不反對通知書。 集會講者包括前立法會議員吳靄儀、香港眾志秘書長黃之鋒、前民族黨召集人陳浩天、時事評論員練乙錚、歌手何韻詩等。現正被通緝、獲得德國政治庇護的黃台仰，將透過視像發言。

現場有一幅「我要民主」標語布。（張嘉敏攝）

【20:50】香港眾志黃之鋒強調，香港不應單單被視為中國管治下的香港，以及北京管治下的城市；香港亦應視為亞洲的香港，國際間的香港，這正是現在要推廣國際連結的原因。黃提到北京稱《中英聯合聲明》是歷史文件，但他們忽略了中英聯合聲明是國際條約，國際社會有責任處理香港人權、民主問題。此外，他提到美國在1992年簽訂的《美港政策法》，亦肯定了香港作為關稅區的獨立定位。

【20:38】對於中英聯合聲明是否足夠保障香港自治，前立法會議員吳靄儀在台上發言指，聲明訂明，香港回歸中國後，本港有行政及獨立司法權，原有生活及人權保障不變，本港需要反對有人形容條約過時。吳指，所有港人必要為香港爭取條約下的權利，「一個也不能少！」

時事評論員練乙錚表示，英國與中國在聲明中訂明義務，當然難保證他們會否履行責任，故最有效是香港人繼續爭取。練指，2014年只有少數人勇於抗爭，未有太多人看到抗爭合法性，但今次幾乎所有年輕人走上前線，令上年紀人士有深切感受，世代合作推動運動向前。

【20:25】出席集會的市民李先生表示，支持今次集會主題， 要求英美國會各自制訂通過香港人權民主法案，制裁損害香港自治、自由、人權與民主的官員。他對當前局勢感到難過，認為北京正逐步侵食香港自主及自由度，亦擔心共產黨會出動解放軍鎮壓，故必須參與集會，促請政府盡快回應訴求，化解當前危機。

集會晚上8時開始，在開始前約15分鐘，出席者已坐滿遮打花園。（張嘉敏攝）

【20:20】集會開始初段，大會播放多人的影片，包括前港大學生會會長馮敬恩。香港大專學界國際事務代表團代表率先發言，他提到未來將積極和國際連結，把香港的議題帶上國際舞台，他們將走訪每個國家，和西方國家建立長期、穩定及互信的關係，釐清對香港市民的抹黑，並廣傳香港警隊再不是全亞洲最優秀的警隊。

【20:10】主持公布，「英美港盟、主權在民」集會開始。

【19:50】集會晚上8時開始，出席者已坐滿遮打花園，估計現場已有逾千人。