民航處空管系統今早失靈　須轉後備系統　離境航班起飛暫停15分鐘

民航處於2016年11月啟用斥資15億元新空管系統「雷神AT3」，惟啟用至今發生多次事故。據了解，航空交通管制中心的航空交通管理系統今（16日）早上約10時出現短暫故障，其中一部終端機（workstation）未能顯示個別航班資料，空管人員一度嘗試重設系統無效，最終須轉至後備系統。事件中導致離境航班一度停止起飛15分鐘。 《香港01》已就事件向民航處查詢，正待回覆。

民航處入新空管系統「雷神AT3」，頻頻發生故障，包括一度未能顯示空中的飛機。（資料圖片）

公民黨立法會議員譚文豪表示，6月13日亦發生相類似事件，認為空管系統倘須磨合期，至今經已沿用近3年，「磨合期咩都磨完啦」。他續指，三跑系統落成航班資料將更複雜，認為當局勿「因小失大」，應盡快檢視空管系統存在的問題，並考慮是否需要更換新系統。

民航處空管系統今早失靈，離境航班起飛暫停15分鐘。（資料圖片）

新空管系統於2016年11月14日全面啟用，惟啟用翌日（15日）隨即被揭一架航機在雷達顯示屏「消失」至12秒後才出現，且出現過雙重影像。

民航處回覆立法會特別財委會的議員查詢表示，自啟用以來，發生7宗個別屏幕顯示／鍵盤／滑鼠沒有即時回應操作指令的個案，期間所有航機目標及資料址可顯示在屏幕上，且全部個案均未有影響航空安全。

美國聯邦航空管理局兩度發出公告

美國聯邦航空管理局（FAA）周五（16日）發出飛航公告，指由今日下午2時42分起，鑑於香港國際機場出現技術性問題，預計抵港的航班會延遲最多35分鐘。惟其後於下午3時01分，再次發出公告，則解釋是天氣原因及有飛機滯留於香港機場跑道，故抵港航班將延遲，同時亦會限制進入空域的交通流量，未知事件是否與今早空管系統失靈有關。