【818遊行】民陣遊行上訴開始聆訊　陳皓桓批警方打壓言論自由

民陣早前宣布將於下周日（18日）發起遊行集會，並向警方申請「不反對通知書」。惟原定遊行路線 由銅鑼灣維多利亞公園至中環遮打道行人專用區，遭到警方反對，只有維園集會獲警方批准。 民陣就有關決定向公眾集會及遊行上訴委員會上訴，民陣副召集人陳皓桓批評，警方提出的要求「無可能」做到，警方是透過多方面打壓言論自由。

民陣及九龍角落主席李軒朗分別擬在港島及紅磡、土瓜灣兩地舉辦遊行，惟不獲警方發出「不反對通知書」批准。雙方就通知書的內容，向公眾集會及遊行上訴委員會上訴，委員會今日（16日）下午舉行聆訊，處理兩宗上訴案件。

民陣副召集人陳皓桓出席聆訊前表示，過去幾次的示威都顯示，如果一場示威只有集會，之後出現的情況會更混亂。他又批評，警方要求民陣處理集會以外地方的事件，包括制止他人行為，他直言做法「無可能」，因為應處理爭執的是警方，民間並無足夠武力，無可能處理到有關衝突。他又提到，警方一直未有回應會否有喬裝警員部署。

陳皓桓指，遊行示威是自由及人權，很多人都想透過遊行方式、堅持用和平理性方法表達意見，但警方仍透過多方面打壓言論自由，以數項要求打壓集會，質疑現時遊行集會自由已相當容易被警方剝削。