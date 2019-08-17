和理非網上調查：95%指設獨立調查委員會為底線　87%不割席

反對修訂《逃犯條例》的爭議持續兩個多月，除了主張「和平、理性、非暴力」的遊行示威外，衝突愈演愈烈。有組織在網上發起問卷調查，有9萬多名市民參與，當中93%受訪者認為自己是「和理非」。在這些「和理非」受訪者中，認同香港是中國一部份的佔75%；87%稱不會與勇武割席；58%不懼怕解放軍介入；89%認為為影響經濟仍會支持運動；對於民間多項訴求中，95%認為成立獨立調查委員會，是可以考慮接受和讓步的底線。 發起調查的是兩名80後青年，分別從事會計和科技業。他們接受《香港01》訪問時指出，最初只是想了解身邊人的想法，因此問卷內容不夠科學和嚴謹，但仍然有參考價值。他們指最初兩日接收約2,000個朋友圈子中的回應，之後再將問卷透過telegram和連登討論區發布，發現所得答案比較吻合。

▼「和理非的聲音，一起尋找同路人」調查結果▼

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近9.4萬人填表 93%自認屬「和理非」

調查在8月11至15日進行，93,823人次參與Google Form網上調查。調查發起人認為，雖然大部分人均希望以和平、理性、非暴力的遊行能對政府施壓，但政府至今仍然拒絕回應市民的訴求。發起人指，「和理非」一詞覆蓋面十分廣泛，因此希望透過調查了解和理非光譜中的各種主流意見，使日後可以於文宣和遊行活動中更能準確表達和理非的立場，並找到大家的同路人。

接受調查的受訪者中，18歲以下的佔1%，18至25歲佔10%，26至35歲佔39%，36至50歲佔37%。全部受訪者中，認為自己是「和理非」的佔93%，有87,632人；不認為自己是和理非的有6,191人，佔7%。

運動中期開始，示威者喊出「光復香港、時代革命」的口號。（資料圖片 / 葉家豪攝）

88.5%選擇爭取雙普選作為長期訴求

對於民間的多項訴求，哪項可作為能夠接受和讓步的底線？95%受訪者選擇「成立獨立調查委員會」；另88.2%受訪者選擇「完全撤回逃犯條例」；「追究警察責任」和「問責官員下台」分別有85%和72%。

而作為長期訴求的選項之中，88.5%認為要重啟政改雙普選，81.2%認為要改革監警機制，只有20.7%選擇推翻中共政權作為長期訴求。

不同界別都呼籲成立獨立調查委員會，圖為721民陣遊行，獨立調查的標語最為醒目。（資料圖片 / 余俊亮攝）

75%認同香港是中國一部份

認為自己是和理非的受訪者中，99%不滿意政府態度，98%不認為警隊公正執法；對於自己的身份認同，75%認同香港是中國一部份，不認同的有25%。74%不認為塗污國徽、掉國旗下海是挑戰國家主權行為。

對於運動後期使用「光復香港、時代革命」的口號，認為應繼續使用的佔51%，不認為繼續使用的佔49%。

近日深圳有過萬武警演習，美國總統特朗普亦引述情報指解放軍在香港邊境集結，問卷中有一題是「是否懼怕解放軍介入平息」，58%表示不怕，42%則稱怕。

深圳灣有過萬軍人演習，美國總統特朗普亦引述情報指香港邊境有解放軍集結。（美聯社）

僅7%受訪者減少支持運動

持續兩個月的反修例運動，不同光譜的參與者一早打出「不分化、不割席、不篤灰」的口號。是次調查，87%的和理非受訪者稱不會與勇武派割席。

反修例運動持續，對於8月5日罷工日前後，發生癱瘓地鐵、罷工、林鄭記者會、港澳辦定調和鐳射「槍」事件，有沒有影響對運動的支持態度，53%認為會更加支持，40%認為沒有影響，只有7%的人會減少支持。

被問及會否繼續參與集會遊行去支持運動，47%受訪者「核爆都會繼續」，30%只支持合法非暴力部份，19%仍然支持但之後不知道，4%不支持現在方向，並希望停止一切暴力。

政府指香港經濟面臨嚴峻挑戰，調查問題指若運動延續影響經濟甚至引致經濟衰退，有89%認為會繼續支持，只有11%表示不會。

警察和示威者的暴力不斷升級，警方近身發射胡椒球槍、布袋彈、催淚彈，令不少市民和示威者不滿。（資料圖片 / 羅君豪攝）

80後發起 先在朋友圈子中發放

發起調查的是兩名80後青年Brian和阿樂（均為化名），他們均認為自己是「和理非」，最初設計問卷是希望了解身邊朋友圈子中的想法，首兩日只在朋友圈子中發布問卷，收到約2,000個回應。從事會計的Brian指，相信問卷最初流傳的圈子在會計、金融、同學和音樂交流圈子；而從事科技業的阿樂亦估計最初問卷流傳的圈子在科技、金融和自己的同學圈子。到後來問卷透過telegram和連登討論區發布，最終收到超過九萬個回應。

Brian承認，問卷的設計不夠科學和學術嚴謹，亦有可能有人用多個帳號重複遞交，但從首兩日的數據和全部數據比較，發現大致吻合。Brian指，因為問卷設計，相信大部份受訪者是認同反修例運動，「藍絲」受訪者未必會填寫，他強調雖然問卷寫明是「和理非」，但絕非要分化，只是希望為以後的行動或宣傳提供參考。

▼8月17日早上 教育界遊行▼