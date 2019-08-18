【818集會．交通消息】港鐵列車不停天后站　銅鑼灣炮台山或飛站

民陣原訂今日（18日）發起「8.18」大遊行，由維園遊行至遮打道，但最終遭警方反對，僅批於下午2時開始在維園集會。民陣早前預預料有30萬人參與集會逼爆維園。 港鐵表示，由於個別車站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況，安排港島線來回方向的個別列車，包括不停銅鑼灣站、天后站、炮台山站。此外，九巴、新巴及城巴有多條路線，因交通情況而有特別交道安排，包括改道或取消。

【15:40】港鐵表示，由於天后站現時十分擠迫，基於安全考慮，港島線來回方向列車，現時不停天后站；同時，個別車站會因應實際情況，安排港島線來回方向個別列車，不停銅鑼灣站或砲台山站。

【15:30】：因應有公眾活動進行，現時銅鑼灣，天后及炮台山路面人流眾多。港島綫部份車站現正實施客流管理措施，列車會因應實際情況不停個別車站，呼籲市民預留足夠時間出行。

【15:25】九巴表示，因應港島區最新交通情況，以下路線會有特別改道安排：

101

港島方向：不停利景酒店至置地廣場各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

102/106

港島方向：不停告士打道維園至模範邨各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、琴行街及電照街

九龍方向：不停長康街至景隆街各站

103

港島方向：不停百德新街至美利道各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及慮押道

九龍方向：不停金鐘站至興發街各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場各站，臨時巴士站設於皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至軍器廠街各站，臨時巴士站設於怡和大廈

108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、永興街及中華遊樂會

九龍方向：不停摩頓台至堅拿道東各站，臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西

109/113

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至聖若瑟小學各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

111

港島方向：不停利景酒店至中環街市各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

112/116

港島方向：不停南洋酒店至港運城各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、銅鑼灣避風塘、歌頓道、電氣道街市、城市花園、粵華酒店、琴行街及電照街

九龍方向：不停清風街至堅拿道東各站

115

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大廈

117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道各站

170

新界方向：不停立德里至興發街各站，臨時巴士站設於堅拿道西

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站，臨時巴士站設於皇后像廣場及砵典乍街

新界方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大廈

307

港島方向：不停海富中心至利源東街各站，臨時巴士站設於砵典乍街

新界方向：不停皇后像廣場至金鐘站及告士打道維園至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂

601/680

改為大會堂為臨時總站

港島方向：不停清風街至金鐘（東）各站，臨時巴士站設於清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂總站

九龍／新界方向：不停金鐘（東）至銀幕街各站，臨時巴士站設於大會堂總站、入境事務大樓及永興街

603

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

619

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，臨時巴士站設於大會堂、入境事務大樓及永興街

671

九龍方向：不停立德里至銀幕街各站，臨時巴士站設於禮頓道及永興街

673

港島方向：不停清風街至海富中心各站，臨時巴士站設於百德新街及杜老誌道

新界方向：不停皇后像廣場至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站，臨時巴士站設於皇后像廣場

新界方向：不停金鐘站至興發街各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

690

港島方向：不停海富中心

新界方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，臨時巴士站設於大會堂、入境事務大樓及永興街

905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於砵典乍街

914/948

改以灣仔（北）為總站

港島方向：不停力寶中心至天后總站各站，臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔（北）總站

九龍／新界方向：不停天后總站至利源東街各站，臨時巴士站設於灣仔（北）總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街

960/961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

968

改以銅鑼灣道為總站

港島方向：不停力寶中心至天后總站各站，臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及銅鑼灣道總站

新界方向：不停天后總站至匯豐總行各站，臨時巴士站設於銅鑼灣道總站、中華遊樂會、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街

978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

九巴指，如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能；乘客亦可登入九巴智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

【15:20】運輸署表示，因道路狀況，以下香港區路段已暫時阻塞/封閉：

-糖街

-記利佐治街

-京士頓街

-百德新街

-加寧街

-告士打道(北行)介乎高士威道及內告士打道

-告士打道(南行)介乎告士打道(西行)及高士威道

-興發街(北行)

-伊榮街

-邊寧頓街介乎怡和街(西行)及敬誠街

-怡和街(來回方向)

-軒尼詩道(東行)介乎菲林明道及怡和街

-摩理臣山道(北行)介乎軒尼詩道及灣仔道

-摩頓臺

駕駛人士請考慮改用其他道路。

運輸署又指，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施，駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。另外，警方會視乎實際交通及人群情況，或實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。

運輸署表示，市民應盡量使用公共交通工具，尤其鐵路服務，如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區，市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。另外，市民使用公共運輸服務時，亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

【15:00】新巴及城巴表示，因應道路情況，超過80條路線改道行駛，W1號線亦暫停服務，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。受影響路線如下：

改道路線：1, 2, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8H, 8P, 8X, 10, 11, 12A, 12M, 13, 15, 15B, 19, 23, 25, 25A, 26, 37A, 37B, 38,40, 40M, 42, 65, 70, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 111, 112, 113,115, 116, 117, 170, 182, 260, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 789, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, E11, E11A, H1, H2, X15

暫停路線：W1

【14:47】軒尼詩道及怡和街交通幾近停頓，市民現時可自由在車路上行走，往維園方向前行。

【14:40】軒尼詩道菲林明道東行封路，遊行人士已行出軒尼詩道，現場交通受阻。

+ 2

【14:40】港鐵表示，由於個別車站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況，安排港島線來回方向的個別列車，不停銅鑼灣站或天后站。

【14:30】港鐵發出廣播，不停天后站或直接去銅鑼灣站，記者見到一列港島線列車約七成黑衣乘客，直接於炮台山站下車。記者所見，港島線北角站往堅尼地城方向，需要等候3至4班才能上車。

【14:20】九巴表示，因應港島區最新交通情況，以下路線會有特別改道安排：

101

港島方向：不停利景酒店至置地廣場各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

102/106

港島方向：不停告士打道維園至模範邨各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、琴行街及電照街

九龍方向：不停長康街至景隆街各站

103

港島方向：不停百德新街至美利道各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及慮押道

九龍方向：不停金鐘站至興發街各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場各站，臨時巴士站設於皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至軍器廠街各站，臨時巴士站設於怡和大廈

108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、永興街及中華遊樂會

九龍方向：不停摩頓台至堅拿道東各站，臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西

109/113

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至聖若瑟小學各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

111

港島方向：不停利景酒店至中環街市各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

112/116

港島方向：不停南洋酒店至港運城各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、銅鑼灣避風塘、歌頓道、電氣道街市、城市花園、粵華酒店、琴行街及電照街

九龍方向：不停清風街至堅拿道東各站

115

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大廈

117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道各站

170

新界方向：不停立德里至興發街各站，臨時巴士站設於堅拿道西

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站，臨時巴士站設於皇后像廣場及砵典乍街

新界方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大廈

307

港島方向：不停海富中心至利源東街各站，臨時巴士站設於砵典乍街

新界方向：不停皇后像廣場至金鐘站及告士打道維園至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂

601/680

改為大會堂為臨時總站

港島方向：不停清風街至金鐘（東）各站，臨時巴士站設於清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂總站

九龍／新界方向：不停金鐘（東）至銀幕街各站，臨時巴士站設於大會堂總站、入境事務大樓及永興街

603

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

619

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，臨時巴士站設於大會堂、入境事務大樓及永興街

671

九龍方向：不停立德里至銀幕街各站，臨時巴士站設於禮頓道及永興街

673

港島方向：不停清風街至海富中心各站，臨時巴士站設於百德新街及杜老誌道

新界方向：不停皇后像廣場至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站，臨時巴士站設於皇后像廣場

新界方向：不停金鐘站至興發街各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

690

港島方向：不停海富中心

新界方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，臨時巴士站設於大會堂、入境事務大樓及永興街

905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於砵典乍街

914/948

改以灣仔（北）為總站

港島方向：不停力寶中心至天后總站各站，臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔（北）總站

九龍／新界方向：不停天后總站至利源東街各站，臨時巴士站設於灣仔（北）總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街

960/961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

968

改以銅鑼灣道為總站

港島方向：不停力寶中心至天后總站各站，臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及銅鑼灣道總站

新界方向：不停天后總站至匯豐總行各站，臨時巴士站設於銅鑼灣道總站、中華遊樂會、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街

978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

九巴續稱，如有查詢，請致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能。乘客亦可登入九巴智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

【14:15】由銅鑼灣前往維園人士眾多，部份人已站出軒尼詩道車路及電車路。

【14:09】港鐵表示，天后站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況安排港島綫來回方向個別列車不停天后站。

港鐵香港站前往港島綫路段，下午1時半後已見大量人潮。(香港01記者攝)

【13:45】下午1時半後，港鐵香港站往港島綫路段，已見大量人潮出現。

港鐵天后站A1及A2出口現只限出站。(陳淑霞攝)

【13:20】新巴及城巴表示，因應道路情況，10條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。改道日間路線：2, 25, 102, 106, 307, 914, 948, A11, E11, E11A

【13:17】 天后站人潮不斷，市民如貫出閘，秩序良好及暢順，大部分人身穿黑衫。站內已實施人流管制，A1及A2出口只出不入，要進入站內範圍需經B入口。港鐵職員協助分流，呼籲市民循A1出口前往維園。

港鐵天后站的黑衣人潮逐漸增多。（陳淑霞攝）

因應集會，港鐵昨晚（17日）亦表示，為保持車務運作暢順，及保障乘客及員工的安全，在有需要時會因應實際情況調整車務，包括關閉車站個別出入口、列車不停個別車站，或關閉個別車站等。

港鐵續稱，會密切留意列車及車站運作情況，靈活調配人手，採取人流管理措施，維持秩序；並會透過網頁、手機應用程式MTR Mobile、車站及列車廣播等通知乘客；同時透過傳媒將最新的車務安排，向公眾發放。