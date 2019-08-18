【818集會．交通消息】經紅隧巴士線停駛　九巴安排特別班次過海

民陣原訂今日（18日）發起「8.18」大遊行，由維園遊行至遮打道，但最終遭警方反對，僅批於下午2時開始在維園集會。民陣早前預預料有30萬人參與集會逼爆維園。 港鐵表示，由於個別車站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況，安排港島線來回方向的個別列車，包括不停銅鑼灣站、天后站、炮台山站。此外，九巴、新巴及城巴有多條路線，因交通情況而有特別交道安排，包括改道或取消。

【19:15】新巴及城巴表示，因應道路情況，超過60條路線改道行駛，及超過40條路線暫停服務，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

改道路線：2, 2A, 4, 4X, 6, 6X, 7, 8X, 15, 19, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 40M, 42, 43M, 65, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 81, 88R, 90, 91, 90B, 96, 97, 107, 117, 170, 307, 590, 592, 601, 619, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 970X, A11, A12, E11, E11A

暫停路線：1, 2X, 5B, 5X, 8, 8H, 8P, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B, 15C, 18P, 18X, 23, 25, 25A, 26, 77, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 182, 260, 671, 789, 973, H1, H2, W1, X15

【19:15】九巴表示，因應乘客需要，將於晚上7時45分起，安排101線特別班次，來往灣仔堅拿道西及紅磡海底隧道收費廣場，屆時會加派外勤人員在堅拿道西及紅磡海底隧道收費廣場協助乘客。九巴續指，經紅隧的常規路線仍暫停服務，乘客可轉乘其他交通工具。

九巴稱，如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能；乘客亦可登入九巴及龍運智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

【19:00】運輸署表示，因道路狀況，以下香港區路段已暫時阻塞／封閉：

-糖街

-記利佐治街

-京士頓街

-百德新街

-加寧街

-告士打道(北行)介乎高士威道及內告士打道

-告士打道(南行)介乎告士打道(西行)及高士威道

-興發街(北行)

-伊榮街

-邊寧頓街介乎怡和街(西行)及敬誠街

-怡和街(來回方向)

-軒尼詩道(來回方向)

-摩理臣山道(北行)介乎軒尼詩道及灣仔道

-摩頓臺

-高士威道

-正義道

-山道天橋

-內告士打道

-金鐘道(來回方向)

-海底隧道支路通往維園道(東行)

-告士打道(西行)

-中環灣仔繞道(東行)博覽道出口

-畢打街介乎皇后大道中及德輔道中

-夏慤道(西行)

-車輛於香港仔隧道不能前往堅拿道天橋(海底隧道方向)

-告士打道天橋

-中環灣仔繞道(西行)只能通往金融街

-干諾道中(東行)只能通往夏慤道天橋

-東區走(西行)只能通往中環灣仔繞道

-花園道只能通往皇后大道中(西行)

運輸署指，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施，駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指，並留意傳媒廣播的最新交通消息。此外，警方將視乎實際交通及人群的情況，或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。

運輸署呼籲，市民應盡量使用公共交通工具，尤其鐵路服務，如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區；並應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。至於使用公共運輸服務的乘客，亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

【18:50】新巴及城巴表示，因應道路情況，60條路線改道行駛，41條路線亦暫停服務，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

改道日間路線：2, 2A, 4, 4X, 6, 6X, 7, 8X, 15, 19, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 40M, 42, 65, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 81, 88R, 90, 91, 90B, 96, 97, 107, 117, 170, 307, 590, 592, 601, 619, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 970X, A11, A12, E11, E11A

暫停路線：1, 2X, 5B, 5X, 8, 8H, 8P, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B, 15C, 18P, 18X, 23, 25, 25A, 26, 77, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 182, 260, 671, 789, 973, H1, H2, W1, X15

【18:30】新巴及城巴表示，因應道路情況，超過50條路線改道行駛，逾40條路線暫停服務，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

改道日間路線：1, 2, 2A, 4, 4X, 6, 6X, 7, 8X, 10, 15, 19, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 40M, 42, 65, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 81, 88R, 90, 91, 90B, 96, 97, 107, 117, 170, 307, 590, 592, 601, 619, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 970X, A11, A12, E11, E11A

暫停路線：2X, 5B, 5X, 8, 8H, 8P, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B, 15C, 18P, 23, 25, 25A, 26, 77, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 182, 260, 671, 789, H1, H2, W1, X15

有市民於《龍珠》角色悟空的擺設上，貼上撤回《逃犯條例》修訂的宣傳單張。(盧翊銘攝)

【18:25】運輸署表示，因道路狀況，以下香港區路段已暫時阻塞／封閉：

-糖街

-記利佐治街

-京士頓街

-百德新街

-加寧街

-告士打道(北行)介乎高士威道及內告士打道

-告士打道(南行)介乎告士打道(西行)及高士威道

-興發街(北行)

-伊榮街

-邊寧頓街介乎怡和街(西行)及敬誠街

-怡和街(來回方向)

-軒尼詩道(來回方向)

-摩理臣山道(北行)介乎軒尼詩道及灣仔道

-摩頓臺

-高士威道

-正義道

-山道天橋

-內告士打道

-金鐘道(來回方向)

-海底隧道支路通往維園道(東行)

-告士打道(西行)

-中環灣仔繞道(東行)博覽道出口

-畢打街介乎皇后大道中及德輔道中

-夏慤道(西行)

-車輛於香港仔隧道不能前往堅拿道天橋(海底隧道方向)

-告士打道天橋

-車輛於西區海底隧(香港島方向)只能前往東邊街

-中環灣仔繞道(西行)只能通往金融街

-干諾道中(東行)只能通往夏慤道天橋

-東區走(西行)只能通往中環灣仔繞道

-花園道只能通往皇后大道中(西行) .

駕駛人士請考慮改用其他道路。

運輸署指，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施，駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指，並留意傳媒廣播的最新交通消息。此外，警方將視乎實際交通及人群的情況，或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。

運輸署呼籲，市民應盡量使用公共交通工具，尤其鐵路服務，如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區；並應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。至於使用公共運輸服務的乘客，亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

【18:20】港鐵表示，港島線列車服務回復正常，所有來回方向列車恢復在銅鑼灣站、天后站、炮台山站上落客。

【18:02】干諾道往西環方向已封路。

【18:05】運輸署表示，因道路狀況，以下香港區路段已暫時阻塞/封閉：

-糖街

-記利佐治街

-京士頓街

-百德新街

-加寧街

-告士打道(北行)介乎高士威道及內告士打道

-告士打道(南行)介乎告士打道(西行)及高士威道

-興發街(北行)

-伊榮街

-邊寧頓街介乎怡和街(西行)及敬誠街

-怡和街(來回方向)

-軒尼詩道(來回方向)

-摩理臣山道(北行)介乎軒尼詩道及灣仔道

-摩頓臺

-高士威道

-正義道

-山道天橋

-內告士打道

-金鐘道(來回方向)

-海底隧道支路通往維園道(東行)

-告士打道(西行)

-中環灣仔繞道(西行)龍和道出口

-中環灣仔繞道(東行)博覽道出口

-畢打街介乎皇后大道中及德輔道中

-夏慤道(西行)

-車輛於香港仔隧道不能前往堅拿道天橋(海底隧道方向)

-干諾道中(東行)只能通往夏慤道天橋

-東區走(西行)只能通往中環灣仔繞道

-花園道只能通往皇后大道中(西行) .

駕駛人士請考慮改用其他道路。

【18:00】新巴及城巴表示，因應道路情況，超過40條路線改道行駛，亦有逾 40條路線暫停服務，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

改道路線：2, 6, 6X, 8X, 15, 19, 37A, 37B, 38, 40, 40M, 42, 65, 70, 72, 72A, 75, 76, 81, 88R, 90, 90B, 96, 97, 117, 170, 307, 592, 601, 619, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, E11, E11A

暫停路線：1, 2X, 5B, 5X, 8, 8P, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B, 15C, 18P, 23, 25, 25A, 26, 77, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 182, 260, 671, 789, 973, H1, H2, W1, X15

【17:45】九巴表示，因應港島區最新交通情況，以下路線有特別安排：

暫停服務

所有經紅隧的過海隧道路線；以及307, 603, 673, 681, 914, 934, 936, 948

改道

601/619/671/680/690

改為循環線運作

於港島區只停電照街站

905/960

改為循環線運作

港島方向：不停海港政府大樓至灣仔（北）各站

九龍／新界方向：不停灣仔（北）至文華里各站

961

改為循環線運作

港島方向：不停海港政府大樓至灣仔（會展）各站

新界方向：不停灣仔（會展）至文華里各站

968

改為循環線運作

港島方向：不停海港政府大樓至天后總站各站

新界方向：不停天后總站至永吉街各站

978

改為循環線運作

港島方向：不停中環政府碼頭至灣仔（北）各站

新界方向：不停灣仔（北）至文華里各站

【17:45】民陣「流水式」集會，並疏散集會人士到中環一帶離開。由於人潮太多，大批市民離開維園後，佔用告士打道、軒尼詩道、夏慤道等多條主要幹道，前往中環一帶。紅隧港島出入口因此受阻，而告士打道東西行線亦封閉，一段夏慤道交通受阻。

【17:30】九巴宣布，因應港島區最新交通情況，以下路線會有特別改道安排：

暫停服務

103, 307, 603, 673, 681, 934, 936

改道

101/108/109/111/113

改為循環線運作

於港島區只停堅拿道西站

102/106

港島方向：不停告士打道維園至模範邨各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、琴行街及電照街

九龍方向：不停長康街至景隆街各站

104

改為循環線運作

於港島區只停伊利莎伯大廈、入境事務大樓及灣仔游泳池站

107

港島方向：不停景隆街

112/116

港島方向：不停南洋酒店至港運城各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、琴行街及電照街

九龍方向：不停長康街至堅拿道東各站

115/182

改為循環線運作

於港島區只停伊利莎伯大廈及入境事務大樓站

117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道各站

170

新界方向：不停立德里至興發街各站，臨時巴士站設於堅拿道西

601/619/680/690

改為循環線運作

於港島區只停電照街站

671

九龍方向：不停立德里至港運城各站

港島方向：不停健威花園至景隆街各站

905/960

改為循環線運作

港島方向：不停海港政府大樓至灣仔（北）各站

九龍方向：不停灣仔（北）至文華里各站

914/948

改為循環線運作

港島方向：不停海港政府大樓至天后總站各站

九龍／新界方向：不停天后總站至文華里各站

961

改為循環線運作

港島方向：不停海港政府大樓至灣仔（會展）各站

新界方向：不停灣仔（會展）至文華里各站

968

改為循環線運作

港島方向：不停海港政府大樓至天后總站各站

新界方向：不停天后總站至永吉街各站

978

改為循環線運作

港島方向：不停中環政府碼頭至灣仔（北）各站

新界方向：不停灣仔（北）至文華里各站

乘客如有查詢，請致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能。乘客亦可登入九巴智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

【17:25】新巴及城巴表示，因應道路情況，58條路線改道行駛，31條路線亦暫停服務，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

改道日路線：1, 2, 6, 6X, 8X, 10, 15, 19, 37A, 37B, 38, 40, 40M, 42, 65, 70, 72, 72A, 75, 76, 81, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 104, 109, 111, 113, 115, 117, 170, 182, 307, 592, 601, 619, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, E11, E11A

暫停路線：2X, 5B, 5X, 8, 8P, 8H, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B, 23, 25, 25A, 26, 77, 99, 102, 103, 106, 112, 116, 118, 260, 671, 789, H1, H2, W1, X15

【17:00】九巴表示，因應港島區最新交通情況，以下路線有特別安排：

暫停服務

103, 307, 603, 673, 681, 934, 936

改道

101/108/109/111/113

改為循環線運作

於港島區只停堅拿道西站

102/106

港島方向：不停告士打道維園至模範邨各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、琴行街及電照街

九龍方向：不停長康街至景隆街各站

104

改為循環線運作

於港島區只停伊利莎伯大廈、入境事務大樓及灣仔游泳池站

107

港島方向：不停景隆街

112/116

港島方向：不停南洋酒店至港運城各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、琴行街及電照街

九龍方向：不停長康街至堅拿道東各站

115/182

改為循環線運作

於港島區只停伊利莎伯大廈及入境事務大樓站

117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道各站

170

新界方向：不停立德里至興發街各站，臨時巴士站設於堅拿道西

601/619/680/690

改為循環線運作

於港島區只停電照街站

671

九龍方向：不停立德里至港運城各站

港島方向：不停健威花園至景隆街各站

905/960

改為循環線運作

港島方向：不停海港政府大樓至灣仔（北）各站

九龍方向：不停灣仔（北）至文華里各站

914/948

改為循環線運作

港島方向：不停海港政府大樓至天后總站各站

九龍／新界方向：不停天后總站至文華里各站

961

改為循環線運作

港島方向：不停海港政府大樓至灣仔（會展）各站

新界方向：不停灣仔（會展）至文華里各站

968

改為循環線運作

港島方向：不停海港政府大樓至天后總站各站

新界方向：不停天后總站至永吉街各站

978

改為循環線運作

港島方向：不停中環政府碼頭至灣仔（北）各站

新界方向：不停灣仔（北）至文華里各站

九巴指，如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能；乘客亦可登入九巴智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

【16:50】港鐵宣布，個別列車恢復在天后站上落客。不過由於銅鑼灣站、天后站、炮台山站仍然擠迫，所以港島線個別列車仍然不停銅鑼灣站、天后站、炮台山站。

【16:47】告士打道西行線人潮開始湧出東行線，暫佔東行線最少兩條行車線。

【16:40】港鐵表示，由於銅鑼灣站和炮台山站仍然擠迫，港島線個別列車不停銅鑼灣站、炮台山站；天后站則會繼續不停。

【16:25】人潮離開維園後，湧出告士打道西行線（波斯富街對出），現時只剩下西行線一條行車線可以行車。有市民橫跨告士打道加入「遊行隊伍」。

【16:20】運輸署表示，受道路狀況影響，途經受影響地區的公共運輸服務需要臨時調整：

下列巴士路線暫停服務：

過海路線：

934,936,W1

下列巴士路線縮短路線/改道：

港島路線:

1,2,2A,2X,5B,5X,6,6X,8,8H,8P,8X,10,11,12A,12M,13,15,15B,19,23,25,25A,26,37A,37B,38,40,40M,42,65,70,72,72A,75,76,77,81,88R,90,90B,96,97,260,592,720,722,780,789,H1,H2,X15



過海路線：

101,102,103,104,106,108,109,111,112,113,115,116,117,170,182,307,601,603,619,671,673,680,681,690,905,914,948,960,961,968,978

機場/北大嶼山對外路線

A11,E11,E11A

電車服務：

介乎上環（西港城）總站及柏架山道站(包括跑馬地圈)之間來回線的電車服務暫停。

運輸署表示，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施，駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

另外，警方將視乎實際交通及人群的情況，或實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。

運輸署呼籲，市民應盡量使用公共交通工具，尤其鐵路服務，如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區。另外，市民應及早計劃行程，及使用替代路線以免延誤；如使用公共運輸服務，亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

【16:15】港鐵表示，港島線來回方向列車，現已恢復在銅鑼灣站和炮台山站上落客，但繼續不停天后站。

【16:05】北角有準備參加集會的市民走出英皇道，佔據一條行車線，向維園前進，現場交通尚算暢通。

【16:01】九巴表示，因應港島區最新交通情況，以下路線有特別安排：

暫停服務

934, 936

改道

101

港島方向：不停利景酒店至置地廣場各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

102/106

港島方向：不停告士打道維園至模範邨各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、琴行街及電照街

九龍方向：不停長康街至景隆街各站

103

港島方向：不停百德新街至美利道各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及慮押道

九龍方向：不停金鐘站至興發街各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場各站，臨時巴士站設於皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至軍器廠街各站，臨時巴士站設於怡和大廈

108

改為循環線運作

於港島區只停堅拿道西站

109/113

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至聖若瑟小學各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

111

港島方向：不停利景酒店至中環街市各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

112/116

港島方向：不停南洋酒店至港運城各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、銅鑼灣避風塘、歌頓道、電氣道街市、城市花園、粵華酒店、琴行街及電照街

九龍方向：不停清風街至堅拿道東各站

115

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大廈

117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道各站

170

新界方向：不停立德里至興發街各站，臨時巴士站設於堅拿道西

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站，臨時巴士站設於皇后像廣場及砵典乍街

新界方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大廈

307

港島方向：不停海富中心至利源東街各站，臨時巴士站設於砵典乍街

新界方向：不停皇后像廣場至金鐘站及告士打道維園至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂

601/680

改為大會堂為臨時總站

港島方向：不停清風街至金鐘（東）各站，臨時巴士站設於清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂總站

九龍／新界方向：不停金鐘（東）至港運城各站，臨時巴士站設於大會堂總站、入境事務大樓、歌頓道、電氣道街市、城市花園、粵華酒店、琴行街及電照街

603

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

619

九龍方向：不停皇后像廣場至港運城各站，臨時巴士站設於大會堂、入境事務大樓、歌頓道、電氣道街市、城市花園、粵華酒店、琴行街及電照街

671

九龍方向：不停立德里至港運城各站，臨時巴士站設於歌頓道、電氣道街市、城市花園、粵華酒店、琴行街及電照街

673

港島方向：不停清風街至海富中心各站，臨時巴士站設於百德新街及杜老誌道

新界方向：不停皇后像廣場至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站，臨時巴士站設於皇后像廣場

新界方向：不停金鐘站至興發街各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

690

港島方向：不停海富中心

新界方向：不停皇后像廣場至港運城各站，臨時巴士站設於大會堂、入境事務大樓、歌頓道、電氣道街市、城市花園、粵華酒店、琴行街及電照街

905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於砵典乍街

914/948

改以灣仔（北）為總站

港島方向：不停力寶中心至天后總站各站，臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔（北）總站

九龍／新界方向：不停天后總站至利源東街各站，臨時巴士站設於灣仔（北）總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街

960/961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

968

改以灣仔（北）為總站

港島方向：不停力寶中心至天后總站各站，臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔（北）總站

新界方向：不停天后總站至匯豐總行各站，臨時巴士站設於灣仔（北）總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街

978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

九巴指，如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能；乘客亦可登入九巴智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

【16:00】港鐵表示，由於車站十分擠迫，港島線來回方向個別列車不停銅鑼灣站。

【15:53】港鐵宣布不停炮台山、天后兩個車站，大批身穿黑衣的市民由北角出閘。

【15:50】港鐵表示，由於天后站、砲台山站現時十分擠迫，基於安全考慮，港島線來回方向列車現時不停天后站、砲台山站。港鐵續指，已安排特別列車接載乘客離開天后站。

【15:40】港鐵表示，由於天后站現時十分擠迫，基於安全考慮，港島線來回方向列車，現時不停天后站；同時，個別車站會因應實際情況，安排港島線來回方向個別列車，不停銅鑼灣站或砲台山站。

【15:30】：因應有公眾活動進行，現時銅鑼灣，天后及炮台山路面人流眾多。港島綫部份車站現正實施客流管理措施，列車會因應實際情況不停個別車站，呼籲市民預留足夠時間出行。

【15:25】九巴表示，因應港島區最新交通情況，以下路線會有特別改道安排：

101

港島方向：不停利景酒店至置地廣場各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

102/106

港島方向：不停告士打道維園至模範邨各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、琴行街及電照街

九龍方向：不停長康街至景隆街各站

103

港島方向：不停百德新街至美利道各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及慮押道

九龍方向：不停金鐘站至興發街各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場各站，臨時巴士站設於皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至軍器廠街各站，臨時巴士站設於怡和大廈

108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、永興街及中華遊樂會

九龍方向：不停摩頓台至堅拿道東各站，臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西

109/113

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至聖若瑟小學各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

111

港島方向：不停利景酒店至中環街市各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

112/116

港島方向：不停南洋酒店至港運城各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、銅鑼灣避風塘、歌頓道、電氣道街市、城市花園、粵華酒店、琴行街及電照街

九龍方向：不停清風街至堅拿道東各站

115

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大廈

117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道各站

170

新界方向：不停立德里至興發街各站，臨時巴士站設於堅拿道西

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站，臨時巴士站設於皇后像廣場及砵典乍街

新界方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大廈

307

港島方向：不停海富中心至利源東街各站，臨時巴士站設於砵典乍街

新界方向：不停皇后像廣場至金鐘站及告士打道維園至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂

601/680

改為大會堂為臨時總站

港島方向：不停清風街至金鐘（東）各站，臨時巴士站設於清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂總站

九龍／新界方向：不停金鐘（東）至銀幕街各站，臨時巴士站設於大會堂總站、入境事務大樓及永興街

603

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

619

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，臨時巴士站設於大會堂、入境事務大樓及永興街

671

九龍方向：不停立德里至銀幕街各站，臨時巴士站設於禮頓道及永興街

673

港島方向：不停清風街至海富中心各站，臨時巴士站設於百德新街及杜老誌道

新界方向：不停皇后像廣場至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站，臨時巴士站設於皇后像廣場

新界方向：不停金鐘站至興發街各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

690

港島方向：不停海富中心

新界方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，臨時巴士站設於大會堂、入境事務大樓及永興街

905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於砵典乍街

914/948

改以灣仔（北）為總站

港島方向：不停力寶中心至天后總站各站，臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔（北）總站

九龍／新界方向：不停天后總站至利源東街各站，臨時巴士站設於灣仔（北）總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街

960/961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

968

改以銅鑼灣道為總站

港島方向：不停力寶中心至天后總站各站，臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及銅鑼灣道總站

新界方向：不停天后總站至匯豐總行各站，臨時巴士站設於銅鑼灣道總站、中華遊樂會、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街

978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

九巴指，如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能；乘客亦可登入九巴智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

【15:20】運輸署表示，因道路狀況，以下香港區路段已暫時阻塞/封閉：

-糖街

-記利佐治街

-京士頓街

-百德新街

-加寧街

-告士打道(北行)介乎高士威道及內告士打道

-告士打道(南行)介乎告士打道(西行)及高士威道

-興發街(北行)

-伊榮街

-邊寧頓街介乎怡和街(西行)及敬誠街

-怡和街(來回方向)

-軒尼詩道(東行)介乎菲林明道及怡和街

-摩理臣山道(北行)介乎軒尼詩道及灣仔道

-摩頓臺

駕駛人士請考慮改用其他道路。

運輸署又指，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施，駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。另外，警方會視乎實際交通及人群情況，或實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。

運輸署表示，市民應盡量使用公共交通工具，尤其鐵路服務，如非必要避免駕駛車輛前往受影響或擠塞的地區，市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。另外，市民使用公共運輸服務時，亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

【15:00】新巴及城巴表示，因應道路情況，超過80條路線改道行駛，W1號線亦暫停服務，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。受影響路線如下：

改道路線：1, 2, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8H, 8P, 8X, 10, 11, 12A, 12M, 13, 15, 15B, 19, 23, 25, 25A, 26, 37A, 37B, 38,40, 40M, 42, 65, 70, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 111, 112, 113,115, 116, 117, 170, 182, 260, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 789, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, A11, E11, E11A, H1, H2, X15

暫停路線：W1

【14:47】軒尼詩道及怡和街交通幾近停頓，市民現時可自由在車路上行走，往維園方向前行。

【14:40】軒尼詩道菲林明道東行封路，遊行人士已行出軒尼詩道，現場交通受阻。

+ 2

【14:40】港鐵表示，由於個別車站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況，安排港島線來回方向的個別列車，不停銅鑼灣站或天后站。

【14:30】港鐵發出廣播，不停天后站或直接去銅鑼灣站，記者見到一列港島線列車約七成黑衣乘客，直接於炮台山站下車。記者所見，港島線北角站往堅尼地城方向，需要等候3至4班才能上車。

【14:20】九巴表示，因應港島區最新交通情況，以下路線會有特別改道安排：

101

港島方向：不停利景酒店至置地廣場各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

102/106

港島方向：不停告士打道維園至模範邨各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、琴行街及電照街

九龍方向：不停長康街至景隆街各站

103

港島方向：不停百德新街至美利道各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及慮押道

九龍方向：不停金鐘站至興發街各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場各站，臨時巴士站設於皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至軍器廠街各站，臨時巴士站設於怡和大廈

108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、永興街及中華遊樂會

九龍方向：不停摩頓台至堅拿道東各站，臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西

109/113

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至聖若瑟小學各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

111

港島方向：不停利景酒店至中環街市各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場、砵典乍街

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大樓

112/116

港島方向：不停南洋酒店至港運城各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、銅鑼灣避風塘、歌頓道、電氣道街市、城市花園、粵華酒店、琴行街及電照街

九龍方向：不停清風街至堅拿道東各站

115

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大廈

117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道各站

170

新界方向：不停立德里至興發街各站，臨時巴士站設於堅拿道西

182

港島方向：不停循道衛理大廈至中環街市各站，臨時巴士站設於皇后像廣場及砵典乍街

新界方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，臨時巴士站設於怡和大廈及入境事務大廈

307

港島方向：不停海富中心至利源東街各站，臨時巴士站設於砵典乍街

新界方向：不停皇后像廣場至金鐘站及告士打道維園至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂

601/680

改為大會堂為臨時總站

港島方向：不停清風街至金鐘（東）各站，臨時巴士站設於清風街天橋、百德新街、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及大會堂總站

九龍／新界方向：不停金鐘（東）至銀幕街各站，臨時巴士站設於大會堂總站、入境事務大樓及永興街

603

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

619

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，臨時巴士站設於大會堂、入境事務大樓及永興街

671

九龍方向：不停立德里至銀幕街各站，臨時巴士站設於禮頓道及永興街

673

港島方向：不停清風街至海富中心各站，臨時巴士站設於百德新街及杜老誌道

新界方向：不停皇后像廣場至興發街各站，臨時巴士站設於大會堂及入境事務大樓

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站，臨時巴士站設於皇后像廣場

新界方向：不停金鐘站至興發街各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

690

港島方向：不停海富中心

新界方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，臨時巴士站設於大會堂、入境事務大樓及永興街

905

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於砵典乍街

914/948

改以灣仔（北）為總站

港島方向：不停力寶中心至天后總站各站，臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓及灣仔（北）總站

九龍／新界方向：不停天后總站至利源東街各站，臨時巴士站設於灣仔（北）總站、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街

960/961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站，臨時巴士站設於香港演藝學院及入境事務大樓

新界方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

968

改以銅鑼灣道為總站

港島方向：不停力寶中心至天后總站各站，臨時巴士站設於香港演藝學院、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及銅鑼灣道總站

新界方向：不停天后總站至匯豐總行各站，臨時巴士站設於銅鑼灣道總站、中華遊樂會、景隆街、舊灣仔警署、分域街及砵典乍街

978

港島方向：不停政府總部至香港會議展覽中心各站，臨時巴士站設於香港演藝學院

九龍方向：不停菲林明道至利源東街各站，臨時巴士站設於中環廣場、瑞安中心及砵典乍街

九巴續稱，如有查詢，請致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App 1933及九巴網站的即時對話功能。乘客亦可登入九巴智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別有關路線資訊。

【14:15】由銅鑼灣前往維園人士眾多，部份人已站出軒尼詩道車路及電車路。

【14:09】港鐵表示，天后站現時十分擠迫，基於安全考慮，會因應實際情況安排港島綫來回方向個別列車不停天后站。

港鐵香港站前往港島綫路段，下午1時半後已見大量人潮。(香港01記者攝)

【13:45】下午1時半後，港鐵香港站往港島綫路段，已見大量人潮出現。

港鐵天后站A1及A2出口現只限出站。(陳淑霞攝)

【13:20】新巴及城巴表示，因應道路情況，10條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。改道日間路線：2, 25, 102, 106, 307, 914, 948, A11, E11, E11A

【13:17】 天后站人潮不斷，市民如貫出閘，秩序良好及暢順，大部分人身穿黑衫。站內已實施人流管制，A1及A2出口只出不入，要進入站內範圍需經B入口。港鐵職員協助分流，呼籲市民循A1出口前往維園。

港鐵天后站的黑衣人潮逐漸增多。（陳淑霞攝）

因應集會，港鐵昨晚（17日）亦表示，為保持車務運作暢順，及保障乘客及員工的安全，在有需要時會因應實際情況調整車務，包括關閉車站個別出入口、列車不停個別車站，或關閉個別車站等。

港鐵續稱，會密切留意列車及車站運作情況，靈活調配人手，採取人流管理措施，維持秩序；並會透過網頁、手機應用程式MTR Mobile、車站及列車廣播等通知乘客；同時透過傳媒將最新的車務安排，向公眾發放。