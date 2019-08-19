【廣源邨命案】認知障礙漢公園插死街坊　官指非挑起事端者囚20月

沙田廣源邨兩年前發生命案，退休漢用掛頸式收音機在公園聽歌時，被一名老街坊投訴聲量太大，二人因而吵架，期間老街坊量出生果刀，該刀在混亂中掉在地上，退休漢撿起刀並捅了街坊左胸3下，街坊搶救後不治。退休漢今（19日）在高院承認誤殺罪，法官考慮並非他先挑起事端，加上患有認知障礙，影響其判斷和自制能力，遂判他監禁1年8個月。由於他已還押21個月，將可即時獲釋。被告聞判後雙手抱拳向法官致謝。

77歲姓黎男子擦傷送院，其後被警拘捕。（黃偉民攝）

被告黎萬生，79歲，原被控1項謀殺罪，他否認該罪，但承認誤殺罪。控罪指他於2017年11月22日下午3時許，在廣源邨公園誤殺73歲男子潘國良（下稱：潘）。

辯方求情時透露，被告在15年前退休，退休前任保安。他和69歲妻子每月各領取3千元的津貼，兩人和外孫女同住。

潘持生果刀衝向被告

案情指，被告於案發當日下午3時許，在廣源邨公園以掛在頸的收音機聽歌，但因聲浪問題，與潘口角。爭執期間，潘手持一把生果刀，並衝向被告，兩人隨後跌入公園的花槽。

在混亂間，被告從地下檢取生果刀，並捅了潘3次。警員和救護員數分鐘後抵達現場，潘被送院搶救，惟同日稍後宣告不治。

潘左胸中刀大量失血

法醫指，潘身中三刀，其中一刀插進其左胸，傷及其左肺，引致大量失血。此外，潘亦有擦傷和瘀傷。

被告的嘴流血，四肢有瘀傷。他被捕後在錄影會面中透露，他每天均會在涉案公園都見到潘。他指案發時潘圖搶去他的收音機，兩人爭執期間，被告從地上檢起屬潘的生果刀，捅了潘三次。

被告病情影響判斷和自制能力

辯方又指，被告自案發一直被還押，已21個月。若法官判囚的量刑起點為46個月或以下，他將可即時獲釋。

而法官判刑時指，被告非挑起事端的一方，有證人目睹潘手持菜刀，先走向被告。此外，瘦弱的被告患有認知障礙，嚴重削弱其判斷和自制能力。法官考慮以上因素，決定判他監禁1年8個月，相信可於今天獲釋，並相信被告的外孫女日後會照顧被告。

案件編號：HCCC404/2018