警員疑在警署內偷竊　涉用偽冒錶換走42.5萬勞力士　案件開審

一名警員涉嫌在處理一隻價值42.5萬「勞力士」證物手錶時「偷龍轉鳳」，把他自己的仿製「假勞」換成證物，並給上司簽署。上司事後再查問時，被告已換回手錶，惟上司覺情況有異。男警雖辯稱曾以為手錶遺失了「真」證物，才拿自己的「假勞」暫代，以爭取時間尋找，找回「真」錶後已立即「還原」。惟男警仍被控盜竊罪，他否認指控，案件今（19日）在區域法院開審。

被告周立駿在區域法院否認一項盜竊罪。(資料圖片)

被告周合駿，27歲，被控於2018年6月26日在長沙灣警署報案室，偷竊一隻型號為Cally-Daytona 116506的「勞力士」手錶，價值42.5萬元。

控方指，被告於2017年6月6日在長沙灣警署當值時，在處理一宗拾獲財物的案件，偷一隻淺藍色錶面的勞力士手錶，並以一隻黑色錶面仿冒錶「偷龍轉鳳」，不誠實地挪佔屬另一人的財產，並意圖永久剝奪該另一人的財產。

事主踢波後失錶 朋友拾到交警署

控方在開案陳辭透露，案中的男事主鍾曉峰，於案發前一晚，在長沙灣踢足球後遺失了一隻價值42.5萬元的手錶，那是一隻淺藍色錶面的勞力士手錶，翌日其「波友」李民耀在衣服中找到藍色錶面的勞力士手錶，並交到長沙灣警署。

李把錶交到警署當天，被告正在當值，被告收過手錶後，將手錶放進證物袋，然後向李發出一張收據。被告之後將該證物袋放進他右腰後的黑色尼龍袋中。

被告把偽冒錶放證物袋給上司簽名

被告之後把證物拿到證物室，並向當值同事展示了一隻仿冒錶，該手錶當時存放在一個沒有封口的證物袋中，被告問同事如何將該手錶交至證物室，又向上司匯報有一宗拾獲財物的案件，並向上司展示封存在證物袋的手錶，他給上司的手錶，是一隻劣質的勞力士地通拿系列手錶，錶面黑色，上司檢查後在證物袋上加簽，並著被告盡快交到證物室。

一小時後把原本失物交回

控方指，被告把該黑色錶面的偽冒錶到證物室後，當值警員指封存方法不符要求，將證物袋「打回頭」。被告一小時後，將原來藍色錶面的勞力士手錶放進證物袋，並交到證物房，但該證物袋上沒有被告上司的簽名。

上司查問時講錯錶面顏色

同日稍後，被告上司收到警察公共關係科的查詢，希望確認手錶是否已尋回，被告此時告知上司，較早前收到物主的來電，並已告訴物主他的朋友已將手錶交到警署，被告又指該手錶是黑色錶面，但翌日被告向上司澄清，錶面應是淺藍色的。

聲稱曾失錶故用另一錶暫代

由於被告的供詞有異，重案組警員就事件向被告錄取警誡供詞，他在警誡下稱，當日前往證物室途中發現手錶不在手上，害怕遺失該手錶，令自己失去工作，故把自己的仿冒勞力士暫時充當證物，藉此爭取更多時間尋找。他後來在其尼龍小包內尋回該藍色錶面手錶，並即將仿冒手錶換回來。惟他下班後因恐懼，已把其黑色錶面的偽冒錶扔進海裡。被告在去年8月2日被捕。

案件編號：DCCC768/2018