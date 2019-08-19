【警方記者會】為前線提供心理輔導服務減壓　強調清楚執法者角色

警方今日（19日）下午4時舉行例行記者會，有內地傳媒問及，社會上出現支持和反對警方兩種聲音，警方會如何看待。警察公共關係科總警司謝振中稱，「由做警察第一日開始，其實我哋肩負呢個社會責任。」又指警方必須清楚知道自己為執法者，警方會繼續努力工作。 謝振中形容警方過去兩個月面對「史無前例」的壓力，會為前線提供心理輔導服務。

警察公共關係科總警司謝振中今日（19日）出席記者會時指出，警隊正受到史無前例的歷力。（資料圖片）

警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、行動部警司方志堅及港島總區總督察（行動）古兆輝今日會見傳媒。

謝：香港警察是世界上最高質素之一

有內地傳媒問及有示威者在表達訴求中，展現對警方的不滿，亦有支持者站出來支持警察，警方如何看待市民不同的看法，而警方面對高壓力的工作，有什麼支援措施。謝振中表示警方過去多年來成績有目共睹，肯定警隊是世界上最高質素之一的警隊，香港亦是世界上其中一個最安全城市。

在最近兩個多個月來，警方多次發放催淚彈清場。（資料圖片）

謝振中認為不只警隊，即使是香港面對的挑戰亦是「史無前例」。他表示警隊作為執法部門，對本港發生暴力事件「責無旁貸」，一定要站在香港前線處理這些暴力事件和執法，但承認社會上有不同看法。惟他指「由做警察第一日開始，其實我哋肩負呢個社會責任。」強調警方必須清楚知道自己為執法者，警方會繼續努力工作。

另外，謝振中又指警方過去兩個月面對「史無前例」的壓力，除了有警員受傷外，亦有警員遭起底、警務人員宿舍遭到大規模攻擊，警方亦作出一系列相應措施，包括為警員行動裝備上提供支援、為受起底的警員提供熱線支援並拘捕違法人士，以及為前線警務人員心理輔導服務等。