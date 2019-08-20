【逃犯條例】警方指見彈殻應通知清理　16%反修例集會遊行被禁

警方今日（20日）下午4時舉行例行記者會，就過往警方施放催淚彈等武器，有市民在街頭曾拾獲彈殻，甚至製成「彈殻鏈」。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，若市民在任何地方或位置發現彈殻，應盡快通知警方，交由警方派員檢走彈殻。 另外，今年6月至7月期間，就與修訂逃犯條例有關的公眾活動，警方發出超過84%的不反對通知書，即有16%被禁止。

反送中社福聯席成員倫智偉（左）上周五將一枚在荃灣明愛拾獲的催淚彈殻，交予警方。（麥凱茵攝）

警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、支援科總警司丘紹箕，以及牌照課署理警司葉靜文今日會見傳媒。傳媒繼續追問多項公眾關注的提問，包括昨晚（19日）將軍澳連儂牆斬人案、長者被拘捕期間疑遭警凌虐、市民拾獲催淚彈彈殻等問題。

度披露部中催淚彈清潔指引

近日有不少市民在街上拾獲催淚彈彈殻，江永祥表示，明白社會大眾對此感關注。他指若市民在任何地方或位置發現彈殻，「應盡快搵警方，交由警方處理」，而警方在接到通知後，會派員檢走彈殻。

他續指，警方在日常行動中，警員盡可能都會檢走彈殻，又指希望市民明白近日的暴力事件中，警方「行動速度比較快」，可能未必即時檢走所有彈殻，重申市民發現任何彈殻，應盡快通知警方。

江永祥又在會上首度披露部分催淚彈原廠指引，他表示任何人受催淚煙影響後，應更換受影響衣物；用清水清洗眼睛；若有其他生理反應，例如嘔吐，即可用清水漱口和喝水，嚴重者則應求醫。他表示一般程序下，任何在警方行動中受影響的人，有權向警務處循民事方向提出索償。

警察公共關係科高級警司江永祥表示公眾若撿到彈殼，應盡快通知警方。（王海圖攝）

共禁23場集會及遊行

過去有遊行最終演變警民衝突，警方近期曾對遊行發反對通知書。葉靜文公布警方數字，表示警方由6月至昨日（19日）為止，共禁止12宗公眾集會，以及11宗公眾遊行。丘紹箕在會上亦指出，警方2008年1月至今年5月，就不同的公眾活動，發出不反對通知書的比率達99%；今年6月至7月期間，已發出95%的不反對通知書，其中與修訂逃犯條例有關的公眾活動，則發出超過84%的不反對通知書。