【逃犯條例．直播】城大師生、校友集會　促校長郭位現身對話

反修例風波持續，香港城市大學教職員、校友及學生今日（21日）在城大舉行集會，計劃於校內各處貼上自己對社會和校長的訴求，邀請城大校長郭位與學生對談交流。他們高叫「撤回送中惡法」、「五大訴求、缺一不可」、「香港人加油」。 早前香港城市大學學生會臨時行政委員會，要求與城大校長郭位公開對話，但學生會認為校方避開公開會面，尋求公開討論機會不果。

教職員協會主席謝永齡表示，大學有言論自由，亦可公開商討決策方向，希望今日集會能集思廣益、解決香港的困局。（羅君豪攝）

集會開始，教職員協會主席謝永齡表示，大學有言論自由，亦可公開商討決策方向，希望今日集會能集思廣益、解決香港的困局。

謝永齡質疑郭位對社會問題 置之不理

他稱，工會曾多次誠懇地去信校長邀請出席集會，惟郭位最終拒絕出現，謝永齡表示遺憾，他又透露，校方今早去信教職員協會，稱大學不主張舉行與政治有關的活動 、「反對與政治有關的集會」，但謝批評，生活上大小事已與政治有關，難以做到。

他直言，校長不能代表教職員意見，又透露目前郭位在港，但過往郭位甚少公開接觸學生或校友，質疑郭位對社會問題置之不理。

被問到，會否擔心秋後算帳，謝形容，秋後算帳已在社會蔓延，而大學工作亦非鐵飯碗，但認為大學應支持客觀評論；他又指，因現時亦為香港社會感到憂心，故決定站出來，以交流為香港找出路。

教職員協會會否罷教 慣例由成員投票決定

對於學生醞釀罷課，謝稱，教職員協會對罷教未有立場，而協會慣例是，行動前進行民主表決，由所有工會成員投票決定。