警員涉假錶換真錶　被告解釋為拖延時間　辯方：處理不足人誰無過

警員涉嫌在警署用自己的「A貨」假勞力士，換走價值42.5萬元的「真」勞力士失物案今（21日）續審。被告表證成立，但無出庭自辯，代表他的資深大狀郭棟明陳詞時指，被告只是忘記手錶放了在哪，便以自己的手錶暫代，那是恐慌下拖延時間的舉動，但他沒有以擁有人身份保存手錶的意圖，認為不足以構成罪行，郭大狀又指，被告的處理方法有不足，但人誰無過。法官把案押後至10月9日裁決。

被告周合駿解釋當日忘記了把錶放在腰袋，為爭取時間找尋，才把自己的假錶放入證物袋。（網上圖片）

被告周合駿，27歲，被控於2018年6月26日在長沙灣警署報案室，偷竊一隻型號為Cally-Daytona 116506的「勞力士」手錶，價值42.5萬元。

恐慌下作拖延時間舉動

法官昨裁定表證成立，被告今決定不自辯，亦不傳召辯方證人。代表周的資深大狀郭棟明進行結案陳詞時指，被告只是一時分心忘記涉案手錶放了在腰包，在恐慌下做了拖延時間的舉動，而因為被告只是忘記手錶放了在哪，故他沒有以擁有人身份保存手錶，不構成挪佔該物品或意圖永久剝奪該財產。

被告不想把假錶放證物室

郭大狀指，控方依賴被告向上司展示假錶時已放進證物袋封存這點，作為被告意圖永久剝奪財產的證據，但郭大狀指被告上司就證物袋有否封存的說法不準確，而被告按上司指示，將手錶盡快交到證物室時，他特意將假錶以不合規格的方式包裝，令證物室警員不會接收，因他根本不想交假錶到證物室。

辯方：做得不足但人誰無過

再者，被告往證物室途中發現遺失真錶，閉路電視亦拍得他在首次前往證物室前，在前台翻弄物品，而被告亦知另一與他在前台工作的同袍曾看過真錶，被告又怎會挺而走險，偷龍轉鳳。被告雖然當時有做得不足的地方，但人誰無過，連證物室的警員也誤收沒有被告上司加簽的真錶。

案件編號：DCCC768/2018