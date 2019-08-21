【逃犯條例】民間記者會批警察濫暴行私　成立對話平台「離地」

民間發起反修例示威活動遍地開花，質疑警方濫暴聲音時有聽聞，昨日（20日）更被揭露有涉襲警的六旬醉翁，於病房內疑遭軍裝警員施以「私刑」，事隔近兩個月該疑涉「虐待」閉路電視影片始曝光。 由網民發起的「民間記者會」今日（21日）以「警察濫暴執行私刑 人道寒冬義憤民誠」為題，強烈譴責警方濫用私刑；對警方在處理將軍澳斬人案手法提及「警民合作」表示極度詫異和羞恥；更促警方盡快起訴「721元朗恐襲」白衣人。 對於特首林鄭月娥提出構建對話平台，「民間記者會」強調這絕非在五大訴求中，亦指非大台不會代表所有示威者對話，「求其搵個人扮傾咗，以求息事寧人」做法十分離地、是錯誤想法。

+ 8 + 7 + 6

一名62歲長者今年6月底涉襲警被捕後，在北區醫院獨立病房疑被3名警員串謀濫用私刑虐打，包括大力掌摑面部、拳打腹部及下體、以警棍戳下體及肛門、以沾尿衫掩口鼻等。事主兒子在一個多月前向投訴警察課報案，但一直杳無音訊，直至昨日病房閉路電視影片曝光，警方在半日內拘捕兩名疑涉案的警員及一名前警員。

「民間記者會」認為，施襲者動手前戴上手套，明顯手法純熟，其他警務人員得悉或目睹事件，卻未加阻止，昨日更表示對病房內裝有閉路電視毫不知情，企圖推卸責任。發言人認為，上述行為已觸犯《刑事罪行（酷刑》條例，若律政司最後僅以襲擊罪和公職人員行為失當罪檢控涉案警員，有架空《酷刑條例》之嫌；若港府拒絕履行《聯合國禁止酷刑公約》，公眾可向《聯合國禁止酷刑委員會》投訴。

此外，發言人又指，警方極速起訴示威者，面對黑社會無差別攻擊市民卻拖延處理，認為這種落差反映執法不公、檢控不義，指港府必須為個別警員惡行及黑社會橫行負上最大責任。