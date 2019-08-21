中大調查：逾四成港人認對中國歸屬感低　六成人從未回鄉　

你對自己的家鄉有什麼看法？香港中文大學香港亞太研究所今（21日）公布，逾9成港人知道家鄉在哪裡，但當中近6成指從未回鄉。對於近年常談及的對中國和香港歸屬感，有逾4成受訪者表示對中國的歸屬感低或非常低，而有22%則指歸屬感高或非常高。被問及對香港的歸屬感，有近8成受訪者表示高或非常高，僅5.7%表示低或非常低。

香港中文大學香港亞太研究所今（21日）公布，逾9成港人知道家鄉在哪裡，但當中近6成指從未回鄉。（資料圖片 / 林若勤攝）

中大亞太研究所於今年7月19日至30日晚，以電話訪問752名18歲以上市民，調查大眾對家鄉的看法，及對中國和香港的歸屬感。以5分為最高分、1分最低分計算，受訪者對中國的歸屬感平均分是2.62分，而對香港歸屬感平均分高達4.18分。

整體而言，有27.2%受訪者表示對中國歸屬感非常低、14.3%表示對中國的歸屬感低。同時有33.5%受訪者回答「普通」、12.5%受訪者表示對中國歸屬高，9.5%稱非常高。

另一方面，47.9%受訪者自評對香港歸屬感非常高、29.5%表示歸屬感高。16%受訪者對香港歸屬感「普通」，另有約6%人對香港歸屬感低或非常低。

此外，94.3%受訪者表示知道自己家鄉，當中84.5%人家鄉在廣東省，其次是福建省（5.1%），香港為2.1%，內地其他省份和其他地方分別有6.8%和1.3%，另有0.3%受訪者說不出家鄉的確實位置。

知悉家鄉地點而家鄉不是香港的受訪者中，有3成人表示從來沒有回鄉，27.2%人稱最近三年沒有回鄉。有4成受訪者在過去3年曾回鄉，最主要原因是回鄉探親、出席家族活動，佔66.4%。其他回鄉原因包括祭祖掃墓（40.4%）和旅遊（25.4%）。