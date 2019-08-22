【將軍澳連儂牆斬人案】導遊涉傷3人被拒保釋　警方需時鑑證工作

將軍澳連儂牆日前發生斬人案，事件中三名男女受傷，其中一名女事主為《信報》女記者，她情況嚴重，仍在深切治療部留醫。一名本港導遊疑與案有關，日前被捕後被控三項傷人罪，案件今（22日）於觀塘裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至10月17日，以等候警方向事主索取供詞、進行認人手續、調查案發地點的閉路電視、及進行DNA及指模鑑證等，被告被拒保釋。

被告洪震被控3項傷人罪。(梁鵬威攝)

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被告洪震（50歲），報稱導遊，他被控的3項傷人罪，均是以《侵害人身罪條例》第19條提控，控罪指他於本年8月20日在將軍澳景林邨與頌明苑之行人隧道非法及惡意傷害黃靜美智子、李玉鳳、梁鎮杰。

警方須就證物作鑑證

控方申請將案件押後至10月17日，以便警方向事主及目擊證人索取口供，警方亦會在期間查看案發地點及附近的閉路電視片段。控方又透露，警方在案發現場附近找到兩把利刀，亦在被告居住的大廈後樓梯發現疑是疑犯案發時所穿的衣服，警方將會對有關物品進行DNA及指模鑑證，另會安排事主進行認人手續。

女傷者仍在深切治療部留醫

控方透露，事發前被告正與黃及李在隧道內交談，被告突然變得情緒激動，亮刀向二人施襲，梁欲上前拖走李時，亦遭被告襲擊，被告施襲後逃去。事後3名事主送院治療，黃背部有3厘米刀傷，現時仍在深切治療部留醫；李左手肘有刀傷；梁則頭部有刀傷，需要縫7針。

案件編號：KTCC1584/2019