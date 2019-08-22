【中學生集會‧直播】中學生愛丁堡廣場集會　促政府撤回修例

政府修訂《逃犯條例》引發連場示威，仍未有平息跡象。一班中學生今日下午3時，於中環愛丁堡廣場舉行集會，呼籲學界響應於9月罷課，要求政府撤回《逃犯條例》修訂方案。 據不反對通知書內容，集會預計有1,500人出席，《香港01》直播現場情況。

【15:50】目前現場參與人數逾千人，但仍有不少黑衫人在中環方向加入集會，愛丁堡廣場已近半滿。

【15:20】立法會議員譚文豪首先在台上發言，他形容，對於有人特意將年輕人打造成「暴徒」，是「一竹篙打一船人」。

他說，有人只集中於前線及衝擊畫面，但忽略了運動中的其他角色，在過去在示威現場，甚至有年輕人為他急救。他又指，在這場運動中，必須要有「和理非」參與，使他人無籍口可投訴示威者。他以早前170萬人遊行為例，「和理非」的存在可讓全球都知道，這場運動亦能凝聚大批人，展示出團結精神。他說，很慶幸現時的中學生有獨立思考，更從近日事件中發現年輕人充滿創意，甚至做到「中年人做唔到的事」，希望學生能繼續努力，又多謝他們的付出。

【15:10】中學生集會正式開始，發起人指，今日集會將會有嘉賓在台上分享反修例，而在邀請的嘉賓發言後，台下學生及參與者亦可以自由上台發言。台下亦會有家長、學生小組討論。

【14:40】集會將於下午3時開始，在開始前半小時，現場已有約百多名身穿黑衫人士聚集。

有網民日前發起「8.22 中學生反修例集會」，已獲警方發出不反對通知書。「8.22 中學生反修例集會」將於今日下午3時至7時30分，在中環愛丁堡廣場舉行。據警方發出的不反對通知書資料顯示，是次集會不涉及任何組織，不反對通知書准許的集會時間，則由上午10時正開始，至下午8時30分結束，集會預計有1,500人出席，不反對通知書要求申請人安排至少20名糾察員，在整個公眾集會期間提供協助。