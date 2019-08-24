【逃犯條例】加州港人睹亂局如失至親　對未看見解決曙光感悲觀

《逃犯條例》修訂引發連串大型示威，甚至出現流血衝突，事件亦觸動身在海外的港人移民。由一群熱心港人組成的北加州香港會，自6月開始在三藩市舉辦多場聲援活動，以不同方式支持香港年輕人，最近更遊說美國參議員及國會議員支持通過《香港人權與民主法案》。 這群港人移民當中，有人曾在2014年佔領運動期間「瞓過街」，他認為反修例運動重新喚醒年輕人，不再政治冷感，對未來感到樂觀；亦有人對200萬人上街和平抗議感到鼓舞，但仍未看見解決的曙光，對香港前景非常擔心，感到悲觀，感覺如失去至親。 美國三藩市報道

（左起）北加州香港會成員Jose、Charles、Stanley及Ken。（鄺曉斌攝）

6月9日，民陣發起第三次反修例遊行，大會宣布有103萬人參加；在地球另一邊，北加州香港會亦在三藩市發起聲援行動，逾600名參與者遊行至香港駐當地經貿辦。6月16日，民陣再次發起遊行，號稱有創紀錄的200萬人參加；在三藩市，逾400名身穿黑衣的民眾再次集會。民陣再於剛過去的周日（18日）再發起「818煞停警黑暴力 落實五大訴求」流水式集會，號稱170萬人參與；同時三藩市再有逾800人參與集會，譴責香港警方於811的濫暴行為，強調「美港同盟」。

自發組成集會支持港人

為策劃聲援香港集會，北加州香港會各個成員肩負「大台」的責任；雖然如此，但組織內卻是沒有「大台」，沒有階級、職位高低之分，不存在主席或副主席。成員Ken、Stanley、Charles及Jose在三藩市接受《香港01》訪問，道出自6月起，香港的抗爭行動，同樣撼動他們一眾港人移民。

民陣於8月18日發起「818 煞停警黑暴力 落實五大訴求」流水式集會，號稱170萬人參與。（資料圖片／盧翊銘攝）

Stanley自80年代起定居三藩市，是四人當中最「資深」的一員，他說：「感覺就好似失去至親，睇到香港的環境逐漸變差，就會諗點解香港會被政府糟蹋成咁！」

不少居三藩市港人持「點解要搞亂香港」想法

雖然三藩市有大量華人聚居，但華文媒體為數不多。90年代到美國定居的Charles表示，當地不少華文媒體的報道十分片面，但很多港人移民對香港的印象只停留在80、90年代，當這批移民不全面接觸香港新聞的時候，容易引發「點解要搞亂香港」的想法，他苦笑道：「因為咁，自己已經同唔少人反面。」

反修例運動已持續超過2個月，Ken直言對運動發展感到意外，對於有200萬人上街他感到十分鼓舞，但同時亦感到悲傷及悲觀：「香港政府與民為敵，唔接受民意。對（香港）前景非常擔心，唔知點收科。」

愁雲慘霧籠罩之際，Jose對運動有另一種看法，反而對香港前景感到樂觀。（資料圖片／李澤彤攝）

回想當時 因傘運移居美國 仍在考慮會否返港

愁雲慘霧籠罩之際，相對年輕的Jose對運動有另一種看法，反而對香港前景感到樂觀。他解釋，曾親身參與2014年佔領運動，亦曾到佔領區「瞓過街」，但最終訴求未有達成，隨後數年的政治運動氣氛十分低迷，「其中一個移居美國因素，都係因為傘運（佔領運動）。」

Jose當年先到芝加哥攻讀社會公義（Social Justice）碩士課程，希然學習美國社運經驗，將其帶回香港；目前他已畢業，正於三藩市一間非政府機構任職。然而，面對港府的高壓統治，他坦言仍在考慮會否回港發展。

北加州香港會多次在三藩市發起聲援香港集會。（北加州香港會圖片）

將約見美國國會議員遊說支持《香港人權與民主法案》

北加州香港會未來將利用地緣優勢，成員將主動約見美國國會議員，遊說他們支持《香港人權與民主法案》。是次反修例運動激發大量年輕人上街，Stanley直言感到震驚，十分佩服年輕人的勇氣，將繼續以不同方式支持他們，「喺三藩市做到幾多得幾多。」