【逃犯條例】大學畢業生組「滅火隊」上街：冀政府回應五大訴求

由六月初夏走到八月盛夏，政府修訂《逃犯條例》激起千層浪，警民衝突不斷，熟悉的社區被煙霧籠罩，黑衣成為反修例的代號。 21歲的文樂（化名）多次走上街頭，人生首次嘗過催淚彈的味道後，卻驅使他加入示威者自發組成的「滅火小隊」，水桶、雪糕筒成為應付催淚彈的工具。眼見同路人被橡膠子彈擊中、被拘捕，自己留在現場「滅火」，只是想保護同路人，直至五大訴求獲政府回應。他亦提醒同路人不要被仇恨支配，「復仇主義只會將社會撕裂越扭越深。」

戴上口罩、帽子的文樂，兩個多月來遊走於大大小小的示威場合。（羅君豪攝）

大學生畢業，通常都躊躇滿志，準備展開職業生涯，但文樂在這個社會環境，走了另一條路。由6月9日至今，文樂參與每一示威活動。近日新聞鏡頭前，有示威者在警方施放催淚彈後，用不同物件如雪糕筒、水桶甚至蒸魚鐵碟等，覆蓋著催淚彈令煙霧不至於快速擴散，外界稱他們為「滅火小組」，文樂正是其中一人。

示威者即場組隊

文樂說，「滅火小隊」通常在現場自行組織，每隊約四至五人。初時僅以水、手套、濕毛巾等企圖淋熄催淚彈，「有個人戴住勞工手套執完，隻手套燶咗，好恐怖。」當催淚彈成為驅散示威者「基本動作」，滅火小隊有新法應對，「大家學識用水桶，再發現原來最有用係用『雪糕筒』冚落去。」文樂坦言，面對警方驅散清場會恐懼，但驅使他留在現場，是因為政府始終未有回應「五大訴求」。

我本身都唔知自己咁熱愛呢個地方…你好難見到一個地方嘅人咁可愛。 文樂（化名）

雨革成社運啟蒙

文樂說，促使他參加社運，來自五年前雨傘運動啟蒙。五年前只是一名中學生 ，與不少港人一樣相信「和理非」能夠成功，但79個晝夜後雙普選仍然無期，文樂坦言感到絕望，「嗰時會諗付出嘅努力係足夠定唔足夠呢？係咪我哋未吸引到大家注意？」他之後選擇逃避，再未有參與任何社會運動。

五年過去，修例風波捲席全城，亦將文樂「帶回來」，「我本身都唔知自己咁熱愛呢個地方…你好難見到一個地方嘅人咁可愛。」他期盼能自己能出一分力，守護這個地方。

+ 5 + 4 + 3

面對批評、標籤，文樂坦言：各持己見係好正常。（羅君豪攝） 淡然面對抨擊：「各持己見好正常」 反修例示威從和平遊行集會、示威者衝擊防線、甚至「遍地開花」堵路，更有部份激進示威者選擇攻擊警署，社會亦漸撕裂，不少人批評反修例運動影響社會運作，亦有人標籤示威者等同「暴徒」、「收錢出嚟」。面對批評聲音，文樂只說：「各持己見係好正常。」

他指，目睹示威者被速龍小隊以扣頸方式拉走、身旁有示威者頭盔中彈倒地，「每次出去都少咁個。」面對受傷、甚至可能被控以非法集結等罪名，文樂直言無法想像將來，已有被捕的準備，只希堅持至今的五大訴求獲得回應。

近日不合作運動的號召力明顯不及以往，文樂坦言因應警方拘捕行動、連儂牆傷人案等，曾擔心運動出現「降溫」、甚至同路人不敢再發聲。但818的民陣集會，170萬人冒雨上街，卻重燃他的希望，「原來香港人無忘記。」於他的眼中，勇武派及和理非從來無分裂，「只有職責上分別，大家嘅理念一樣。」

「不被仇恨支配」

他坦言，重組政府、武裝革命均不能夠於香港實行，大部份示威者只希望將矛頭對正香港政府。本土民主前線成員梁天琦於獄中曾向示威者寄語：「不要被仇恨支配」，文樂對此有同感，「復仇主義只會將社會撕裂越扭越深，要記住掀起挑釁，係香港政府。」