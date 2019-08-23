【區議會選舉】荃威選區疑現種票個案　300呎單位一屋三姓住8人

反對《逃犯條例》修訂風波未平，料對今年11月的區議會選舉選情有重大影響。工黨趙恩來早前發現荃威選區可能出現「種票」問題，今日（23日）向選舉事務處舉報懷疑「種票」個案。他表示個案主要涉有登記選民並非居於報稱住址，其中有一個約300尺單位，報稱一屋三姓住8人；而懷疑「種票」戶主又以福建人為主。 《香港01》已向選舉事務處查詢，暫未有回覆。

工黨趙恩來早前發現荃威選區可能出現「種票」問題，今日（23日）向選舉事務處舉報懷疑「種票」個案。（張美華攝）

趙恩來今日向選舉事務處舉報有關懷疑「種票」個案，他表示上周四（15日）透過查閱「臨時選民登記冊」，發現荃灣區議會K15荃威選區，有多個單位出現「登記選民」從來未有居於報稱住址：他又指，經查詢後，有居住單位的住戶，表示並不認識有關的「登記選民」；亦有個別單位，有不尋常地多的「登記選民」，如一屋三姓8名「登記選民」等；亦有空置舖位有新「登記選民」等情況。

另外，趙恩來指有其他選區居民，刻意將自己選民資格，登記至個別目標選區。他相信有個別人士利用掌握大量的個人資料，更一度懷疑屬建制所為。他認為種種「種票」個案屬有組織、有計劃，且有目標地進行。趙恩來直言「目的係在於即將舉行嘅區議會選舉，增加個別候選人嘅勝算」。

趙恩來期望當局正視「種票」問題。（張美華攝）

有新登記選民指自己並未載入「臨時選民登記冊」

趙恩來表示，期望當局正視「種票」問題，直言「其實呢啲個案，一日未投票都冇犯法」，促選舉事務處「主動出擊」，抽查可疑選民登記個案，以維護選舉公平公正。同時，他稱接獲有新登記選民透過「選民資料網上查閱系統」，發現自己並未載入「臨時選民登記冊」之內，可能喪失選民資格，呼籲市民主動向選舉事務處提出，再作跟進處理。

選舉事務處早前發表「臨時選民登記冊」，公眾人士可於8月25日或之前查閱有關選民登記資料，並可向選舉事務處提出選民登記上訴或反對申請，稍後由審裁官按照法例裁決個別選民資格。