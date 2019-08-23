【逃犯條例．直播】監警會梁定邦：只審視警方管理　不針對個人

反對修定《逃犯條例》的遊行示威持續，在過去兩個多月以來，引發連場警民衝突，由6.12金鐘連環發放催淚彈、7.21西鐵元朗站無差別襲擊途人案出現「無警時分」，警方執法備受爭議。 特首林鄭月娥拒絕成立獨立調查委員會，而是認為有關警方執法的問題，應交由獨立監察警方處理投訴委員會處理，以處理在修例事件中的連串投訴。監警會主席梁定邦資深大律師今日（23日），將首次就事件舉行記者會，公布將審視工作涵蓋7月2日後的大型公眾活動，並分階段向公眾公布工作。《香港01》會進行直播。 監警會至8月22日，共接獲逾1,300份資料，而大型公眾活動所衍生的「須匯報投訴」和「須知會投訴」數目則分別為183宗及273宗。

因反對《逃犯條例》修定，過去兩個多月連場警民衝突，令外界對警方武力驅散示威者的手法，引來熱議。（資料圖片）

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【16:23】梁邦定表示，6月9日至7月2日將為首段研究討論範圍，會於6個月內完成首段報告，將審視警方管理上出錯、改進，不會針對警員個人操守，後者由警察投訴科處理。

【16:14】梁邦定表示，暫不能公布委員會顧問人員資料，但承諾於10日內向外公布，他透露顧問來自加拿大、英國、澳洲、紐西蘭的專家，當中這四個國家跟本港一樣採用普通法，因此在法理上、警察的管理哲理同處理手法較為相似，所以用這四個地方的深做國際顧問委員會。

【16:11】183宗「須匯報投訴」共涉及256項指控，最多指控涉及「疏忽職守」有87項；其次是「行為不當」有67項；「不禮貌」指控有32項；有25宗涉及「毆打」；「濫用職權」、「粗言穢語」、「粗魯無禮」、「恐嚇」分別有24項、10項、7項及4項。

【16:03】監警會至8月22日，共接獲逾1,300份資料，包含文字、圖片、錄影片段，超連結等超過2.5萬個項目；而大型公眾活動所衍生的「須匯報投訴」和「須知會投訴」數目則分別為183宗及273宗。

今日出席記者會的包括：監警會主席梁定邦、宣傳及意見調查委員會主席劉文文，在秘書長俞官興、副秘書長 （行動）梅達明。

特首林鄭月娥日前表示，監警會於8月16日召開特別內務會議，與會成員一致通過延伸審視修例風波引發的活動的範圍，由原本7月2日，改為延伸至以後，暫不設終結時限，故包括7月21日元朗站白衣人無差別襲擊市民事件，由於工作量大增，將增加監警會成員。