【直播】陳帆：港鐵正處理禁制令　邱騰華：尊重國泰自主政策

政府今日（8月23日）下午5時15分將舉行跨部門記者會。運輸及房屋局局長陳帆、商務及經濟發展局局長邱騰華、創新及科技局局長楊偉雄和政府資訊科技總監林偉喬出席。 《香港01》直播。

商務及經濟發展局局長邱騰華（左一）、運輸及房屋局局長陳帆（左二）、創新及科技局局長楊偉雄（右二）見記者。（黃偉倫攝）

有網民發起於周六堵塞前往機場的道路，運輸及房屋局局長陳帆於記者會上稱，機管局今日獲得高等法院頒令將機場禁制令延長，他重申禁制令禁止任何人干擾機場的正常運作，而任何人協助其他人違反禁制令，同樣可被判藐視法庭，呼籲公眾尊重禁制令安排。他稱，獲悉有人將以出租車、旅遊巴、的士堵塞往機場道路，而有關的司機有可能違反禁制令。

陳帆稱，自7月尾起本港機場多次受公眾活動影響，當中超過1000班航班取消，他重申市民有集會自由權利，但不能夠妨礙旅客進出的自由。他稱從8月1日至21日期間，進出機場人次為416萬人次，下跌幅度為11%，減少54萬人次；而貨運量方面下跌25萬噸，跌幅為14%。

陳帆稱，高等法院已清楚說明妨礙機場的嚴重性，呼籲市民明日不要參與塞機場的活動，指機場20年來的獲得的成績得來不易，「不如搵其他活動去參加，好過去堵塞機場。」

消息指，港鐵正考慮申請禁制令，禁止示威活動，陳帆回應記者提問指，港鐵正在處理。他稱港鐵禁制令因為處理當中，在此不便評論，相信港鐵公司會適時向社會和傳媒公布。

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，周六展開的會議非早前特首林鄭月娥提出的對話平台，而是政府一貫與各方展開的會面。政府正研究如何就走出香港困局開展對話，會考慮坊間提出的方案、外國的例子，如法國、英國等。他稱政府有誠意、透過公開、互相尊重的方式進行對話。

近日有市民關注政府提出的智慧燈柱，創新及科技局局長楊偉雄稱，針對外間對智慧燈柱有不實傳言，澄清智慧燈柱不能讀取身分證資料及無人臉辨識系統，而政府不會在港推行社會評分系統。至於政府雲，楊偉雄稱政府雲非首次進行，強調控制權全在政府，承辦商無法接觸政府持有的資料，而資料以加密方式存放。