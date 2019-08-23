【逃犯條例】陳帆證實港鐵正處理禁制令　消息：涉禁帶武器入站

反修訂《逃犯條例》爭議仍未平息，過往一連串的示威遊行觸發多場警民衝突，警方更一度進入港鐵範圍內驅散示威者，且8月11日更分別在葵芳站施放催淚彈；以及於太古站使用胡椒球槍，導致大批市民不滿並多次圍堵港鐵站。

據消息人士透露，港鐵車務總監劉天成今日（23日）與員工召開內部會議，席間指現時情況已遠超港鐵所能接受的範圍，故港鐵有意仿傚機管局的做法，研究向法院申請禁制令，而港鐵亦已向其法律部徵詢相關意見，消息指當中或涉及禁止攜帶攻擊性武器進入車站範圍。《香港01》正向港鐵了解有關詳情。

運輸及房屋局局長陳帆在跨部門記者會上證實，由於港鐵不同車站近期均遭到肆意攻擊、破壞；而大批市民昨晚亦包圍港鐵葵芳站，引致A出口及D出口今早停止運作，造成當區市民不便，故證實港鐵正進行處理申請禁制令的工作。