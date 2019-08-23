【逃犯條例】陳帆證實港鐵正處理禁制令　消息：涉禁帶武器入站

反修訂《逃犯條例》爭議仍未平息，過往一連串的示威遊行觸發多場警民衝突，警方更一度進入港鐵範圍內驅散示威者，且8月11日更分別在葵芳站施放催淚彈；以及於太古站使用胡椒球槍，導致大批市民不滿並多次圍堵港鐵站。
據消息人士透露，港鐵車務總監劉天成今日（23日）與員工召開內部會議，席間指現時情況已遠超港鐵所能接受的範圍，故港鐵有意仿傚機管局的做法，研究向法院申請禁制令，而港鐵亦已向其法律部徵詢相關意見，消息指當中或涉及禁止攜帶攻擊性武器進入車站範圍。《香港01》正向港鐵了解有關詳情。
運輸及房屋局局長陳帆在跨部門記者會上證實，由於港鐵不同車站近期均遭到肆意攻擊、破壞；而大批市民昨晚亦包圍港鐵葵芳站，引致A出口及D出口今早停止運作，造成當區市民不便，故證實港鐵正進行處理申請禁制令的工作。
港鐵職員以橙色膠帶封鎖站內近A、D出口方向閘口。（香港01攝）
運輸及房屋局局長陳帆今日（23日）下午出席跨部門記者會時提及，過去一段時間港鐵不同車站均遭到肆意攻擊、破壞，且站內職員亦受到粗言穢語的辱罵。而大批市民昨晚包圍港鐵葵芳站，亦導致今早該站的A出口及D出口停止運作，造成當區市民不便，故證實港鐵正處理禁制令工作。
非乘搭港鐵者不能逗留站內
據消息人士透露，港鐵正研究申請禁制令，且引述港鐵車務總監劉天成今日與內部員工會面期間，提及就連日來車站設施遭到不同程度破壞，是「遠超港鐵能夠接受情況」，故會仿傚機管局做法，擬申請禁制令，惟當中的內容細節仍未確實。
消息人士續指，港鐵申請的禁制令，當中或考慮禁止乘客攜帶具攻擊性武器進入車站範圍，以及非乘搭港鐵的市民不能逗留車站內。
早前有反《逃犯條例》示威者堵塞機場，機場管理局上周二（13日）獲高院批出臨時禁制令，限制任何人干擾機場正常使用。案件今日（23日）在高院再訊，法官亦批准延長臨時禁制令。