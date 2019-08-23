【香港之路・直播】港人手牽手組人鏈　港鐵9點關閉葵芳站

有市民今晚（23日）發起手拉手建「香港之路」的活動，在港鐵港島綫、荃灣綫和觀塘綫共39個港鐵站組成人鏈，仿效1989年的「波羅的海之路」，希望國際關注香港的反修例運動。 由於組織者認為活動無大台，亦不會阻礙道路，因此無申請不反對通知書。 《香港01》將於多個港鐵站直播。

823香港之路，西灣河有掛有國旗的士車隊駛過。（林若勤攝）

【19:29】西灣河有掛有國旗的士車隊駛過。

【19:25】

西營盤德輔道西的人鏈已經延綿近百米，有人播放孤星淚歌曲《do you hear the people sing》。

太古廣場對出金鐘道有約100名市民到場，並排好隊準備牽手築成「人鏈」。

尖沙咀人鏈已延伸至洲際酒店對出馬路上橋位置。

【19:20】

黃大仙人鏈已到樂富。

【19:20】西營盤開始拖手。

【19:15】從銅鑼灣站加入活動的市民在現場義工指揮下走向維園。過馬路時市民有秩序地牽著手走，有人不時提醒「睇車」，人鏈已包圍維園半個足球場，往天后方向邁進。

823香港之路，市民約7點後，開始在銅鑼灣站集合牽手。（高仲明攝）

【19:15】

尖沙咀P1出口地面，逾百名市民聚集，有示威者手持不同語言的標語。聚集的人群開始向海傍方向的前進，現場所見參與人群有老中青面孔。

在銅鑼灣SOGO外東角道行人專用區已聚滿戴口罩市民，估計近百名市民已開始築成人鏈，一直延伸往維園方向。

太古廣場外的香港公園場地，約有50人集合。

西營盤站外人數不斷增加，全部人在行人路兩側排開，粗略估算有超過一百人。

荃灣站外開始出現人潮，不少人站在對開天橋築起人鏈。

【19:08】

港鐵公布，今晚9點暫時關閉葵芳站，荃灣線列車不停葵芳站。

【19:05】

記者在尖沙咀、黃大仙、太古、西營盤、銅鑼灣等多個車站直擊。

西營盤站A2出口外，持續有人停留等候，人數逐漸增加，不少人身穿黑色衣物，也有少數人戴口罩，有人協調停留的市民向西行。

荃灣站外開始出現人潮，不少人站在對開天橋築起人鏈。

根據「香港之路」發起人在上網的宣傳，計劃參加的市民在晚上7點於指定地鐵站集合和排隊，之後手牽手組成人鏈，活動至9點結束，之後「流水式」散去。

人鏈將分成三段，包括「港島線」由筲箕灣至堅尼地城（約13公里）、「荃灣線」由黃埔至荃灣（約13公里）、「觀塘線」由石峽尾至油塘（約12公里），暫定集合地點為尖沙咀站B1出口、旺角站B出口、長沙灣站C2出口、炮台山站A出口、鰂魚涌站A出口等。

根據計劃，「香港之路」總長約38公里，若每米站2至3人，將需約7萬至11萬人。

「香港之路」行動計劃於今周五多個港鐵站築成人鏈。（「香港之路」fb專頁圖片）

「香港之路」團隊認為，自己就僅代表眾多自發網民發起活動，「並無大台」，因於活動未能預計參與人數，行動也沒有對公眾造成滋擾，因此無申請不反對通知書

「香港之路」團隊成員名「阿T」，早前接受《香港01》訪問時表示，今日香港的地理環境與30年前「波羅的海之路」完全不一樣，香港故不能照板煮碗地實行。阿T認為香港主要涉及市區交通，故「要考慮是如何在最不打擾民眾正常生活、最不觸犯法例下成功組成人鏈，表達五大訴求，以及團結一致守護香港核心價值，包括民主、自由、人權、法治等」。

30年前的1989年8月23日，波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞的人民，200萬人手牽手組成總長度約675公里的人鏈，要求脫離蘇聯獨立。今日三國都有紀念活動。