【823香港之路・直播】獅子山頂已亮燈　市民無懼到北角組人鏈

有市民今晚（23日）發起手拉手建「香港之路」的活動，在港鐵港島綫、荃灣綫和觀塘綫共39個港鐵站組成人鏈，仿效1989年的「波羅的海之路」，希望國際關注香港的反修例運動。行動7點開始集合，8點開始手牽手，9點後流水式散去。 由於組織者認為活動無大台，亦不會阻礙道路，因此無申請不反對通知書。 《香港01》將於多個港鐵站直播。

【20:55】西環義工開始叫拖手5分鐘。有的士舉起手機閃光燈為市民打氣。臨近9點，組成人鏈的市民口號聲越來越響亮。更多途徑車輛響號表示支持。

灣仔義工開始叫現場市民用右手遮眼，左手繼續高舉亮燈手機揮動。期間有叮叮車經過時，車上乘客亦亮起手機燈，並大叫：「香港人，加油！」

【20:46】西環尾有不少外籍人士參與，龍尾在加多近街公園。

灣仔莊士敦道的「人鏈」，市民均右手持亮燈手機，唱起《海闊天空》。途徑的叮叮車，有乘客亦亮起手機燈，與現場市民互動。

【20:44】主辦方早前表示，因應北角可能有人襲擊參加者，如非人手充足，否則人鏈不會經過北角。但由於參與人數眾多，不少地區在夜晚8時活動開始前已成功築成人鏈，北角區其後也出現人鏈，在英皇道高呼「光復香港、時代革命」，有電車乘客也一同舉燈；當有警車經過便改叫「黑社會」。

823香港之路，葵涌現場，有不同年齡階層的人參與。（梁鵬威攝）

【20:40】灣仔「人鏈」陸續經軒尼詩道向皇后大道東前進，各人左手搭膊頭、右手持手機，並唱《Do You Hear the People Sing》。 經過警署時，市民面向馬路向對面警署大叫：「黑警，還眼！」現場有義工通知，9時正參與人用右手遮眼一分鐘。

【20:36】堅尼地城人群表示隊尾在摩星嶺。

【20:30】來自西班牙加泰羅尼亞的年輕情侶表示，與香港示威者身同感受，因為加泰羅尼亞一直希望脫離西班牙，不希望再受資訊限制，因此明白港人爭取自由的重要性。她表示抵港那天正值示威者到機場靜坐，沿途看到示威者井然有序，理性地表達意見，不明白為何有媒體稱示威者十分暴力。他們又指，回國後會多理解香港發生的連串事件，並跟朋友解釋。

銅鑼灣的人鏈已築成，高呼「香港人加油」、「五大訴求、缺一不可」，有經過的私家車響安和應。有義工呼籲參加者左手搭膊頭、右手揸手機，八時半開始唱《Do You Hear the People Sing?》

【20:28】約7名警員站在灣仔警政大樓、正義道迴旋處下，觀望馬路對面的「人鏈」情況。期間市民見到警員，高叫：「香港警察，知法犯法！」數分鐘後，多名警員離開現場。

【20:27】立法會議員民主黨許智峯在上環永安百貨附近為市民打氣。

823香港之路，人鏈直上獅子山，山頂已亮燈。（梁煥敏攝）

【20:20】中西環的人鏈上，有不同年齡段市民，甚至有母親手抱嬰兒。

【20:14】荃灣人鏈已連至葵芳。

德輔道西山道交界，有人乘搭電車大嗌「香港人」，沿路人鏈人群回應「加油」，附近有人播放海闊天空。

【20:10】有市民指旺角、油麻地及尖沙咀的人鏈已匯合，估計整條彌敦道都已組成人鏈，沿途有車輛響安支持。記者亦從尖沙咀走到油麻地花園酒家均已組成一條人鏈，並有人高唱海闊天空。

823香港之路，觀塘現場。（羅國輝攝）

【20:08】

金鐘太古廣場外的「人鏈」陸續亮起手機的燈光，並高舉手機高呼：「香港人加油！」西營盤的人鏈一直延伸到上環，「光復香港時代革命」、「五大訴求缺一不可」等口號響徹街道。上環的人鏈在行人綠燈亮起後，走到馬路上，將馬路兩邊的人鏈連結，紅燈後，又分開人鏈讓車輛通過。

823香港之路，西灣河太古現場。（林若勤攝）

【20:07】

公民黨前立法會議員余若薇在夜晚7時，在銅鑼灣加入牽手行列，形容氣氛良好及有秩序，以新方式重申五大訴求有意思。對於近日社會瀰漫白色恐佈，她認為香港標榜自由經濟，有事時卻遭受政權壓迫、表達政見員工面對警告、被辭職，連私人生活也受規管，十分諷刺。面對民間訴求遲遲未獲回應，她擔心社會積怨日漸加深，擔心勇武抗爭遲早重臨，也擔心再現流血事件，直言唯一可解決目前困境是特首林鄭月娥。她補充，不反對林鄭建立溝通平台，但不能只說不做，例如有女性被捕抗爭者疑被警方脫光衣服全裸搜身，作為特首應予以譴責，不能只單方面責罵示威者。

從事玩具製作的市民陳先生放工即提著手提包，牽著太太加入行列，希望站出來做對的事。他形容目前抗爭手法如踢球，勇武派作前鋒，「和理非」的自己則作後衛，又強調不認同示威者是「暴徒」說法。他指，部分示威活動或對部分市民生活構成影響，但認為即使默不做聲，遭受的影響遲早隨之而來。

【20:04】獅子山上，市民已開着手機的燈光。

星光大道亮起點點星光，市民高唱《海闊天空》，有市民攜帶擴音器領導在場市民高歌，群眾情緒高漲，不斷高叫「香港人加油」。

【20:00】到達原定8點開始組人鏈的時間，組成人鏈的市民開始手拖手，開着手機燈，並高呼「香港人加油」。

【19:58】金鐘太古廣場外有義工指揮「人鏈」，不少市民經美利道向中環方向移動，期間有戴口罩的市民拉小提琴，奏出《問誰未發聲》，引來不少途人駐足觀賞。

【19:57】西營盤的人鏈到達西港城後，轉入摩利臣街，有外籍人士拍下法文標語，有市民用英文請求外籍人士將信息用社交媒體等不同方式傳到全世界。

【19:53】太古廣場外的「人鏈」從金鐘道和正義道交界，一路向中環方向延伸，到達美利道及金鐘道交界，近遮打花園附近。現場不時傳出：「上環唔夠人。」隊尾人士陸續向中環方向移動，暫未開始牽手。

【19:50】西營盤的人鏈從德輔道西和正街交界，一路向東延綿到干諾道西，進入干諾道西後，再伸展多超過百米，仍然看不到盡頭。市民不時高呼「香港人加油」的口號。人龍延伸至港澳碼頭對面，仍看不到盡頭。

【19:49】上獅子山的市民周先生表示，想為香港人出一分力，因為獅子山代表香港人打不死的精神，所以上山。過百市民到達獅子山公園，預計稍後會在山上組成人鏈，並用手提電話亮燈。

【19:40】太古廣場外的「人鏈」近千人，隊尾排至正義道，大部分人士戴上口罩，穿不同顏色衣服到場。現場氣氛平靜，仍有不少市民加入「人鏈」。

823香港之路，港人在39個地鐵站組成人鏈，有市民用電話，為欲參加的人士指示方向。（羅國輝攝）

【19:40】尖沙嘴海旁人鏈現時已伸延至紅磡繞道天橋上，海灣軒對出，海濱在場逾數百名市民築成長長人鏈，市民都響應呼籲，亮起手機照明光。

參與者手上有印有不同語言、國旗的文宣，中文是「感謝你支持自由民主」，英文為「thank you supporting freedom and democracy」。

【19:36】黃大仙現場，有市民沿天馬苑直上獅子山。

【19:34】

在銅鑼灣，牽手市民已包圍維園足球場，並亮起手機燈，市民互相傳遞口罩、蚊怕水，也有人派發飯團，現場氣氛平靜。

823香港之路，西灣河有掛有國旗的士車隊駛過。（林若勤攝）

【19:31】記者現場所見，不少地方的正在準備人鏈，但由於市民不想阻路，目前並無停留在斑馬線上。

旺角B1出口集合點的人鏈，向彌敦道兩邊延伸，其中一邊已到油麻地，另一邊太子的參與者稱﹕「要再聚人」。

荃灣的人鏈沿青山公路延至大窩口。

【19:29】西灣河有掛有國旗的士車隊駛過。

【19:25】

西營盤德輔道西的人鏈已經延綿近百米，有人播放孤星淚歌曲《do you hear the people sing》。

太古廣場對出金鐘道有約100名市民到場，並排好隊準備牽手築成「人鏈」。

尖沙咀人鏈已延伸至洲際酒店對出馬路上橋位置。

【19:20】

黃大仙人鏈已到樂富。

【19:20】西營盤開始拖手。

【19:15】從銅鑼灣站加入活動的市民在現場義工指揮下走向維園。過馬路時市民有秩序地牽著手走，有人不時提醒「睇車」，人鏈已包圍維園半個足球場，往天后方向邁進。

823香港之路，市民約7點後，開始在銅鑼灣站集合牽手。（高仲明攝）

【19:15】

尖沙咀P1出口地面，逾百名市民聚集，有示威者手持不同語言的標語。聚集的人群開始向海傍方向的前進，現場所見參與人群有老中青面孔。

在銅鑼灣SOGO外東角道行人專用區已聚滿戴口罩市民，估計近百名市民已開始築成人鏈，一直延伸往維園方向。

太古廣場外的香港公園場地，約有50人集合。

西營盤站外人數不斷增加，全部人在行人路兩側排開，粗略估算有超過一百人。

荃灣站外開始出現人潮，不少人站在對開天橋築起人鏈。

【19:08】

港鐵公布，今晚9點暫時關閉葵芳站，荃灣線列車不停葵芳站。

【19:05】

記者在尖沙咀、黃大仙、太古、西營盤、銅鑼灣等多個車站直擊。

西營盤站A2出口外，持續有人停留等候，人數逐漸增加，不少人身穿黑色衣物，也有少數人戴口罩，有人協調停留的市民向西行。

荃灣站外開始出現人潮，不少人站在對開天橋築起人鏈。

根據「香港之路」發起人在上網的宣傳，計劃參加的市民在晚上7點於指定地鐵站集合和排隊，之後手牽手組成人鏈，活動至9點結束，之後「流水式」散去。

人鏈將分成三段，包括「港島線」由筲箕灣至堅尼地城（約13公里）、「荃灣線」由黃埔至荃灣（約13公里）、「觀塘線」由石峽尾至油塘（約12公里），暫定集合地點為尖沙咀站B1出口、旺角站B出口、長沙灣站C2出口、炮台山站A出口、鰂魚涌站A出口等。

根據計劃，「香港之路」總長約38公里，若每米站2至3人，將需約7萬至11萬人。

「香港之路」行動計劃於今周五多個港鐵站築成人鏈。（「香港之路」fb專頁圖片）

「香港之路」團隊認為，自己就僅代表眾多自發網民發起活動，「並無大台」，因於活動未能預計參與人數，行動也沒有對公眾造成滋擾，因此無申請不反對通知書

「香港之路」團隊成員名「阿T」，早前接受《香港01》訪問時表示，今日香港的地理環境與30年前「波羅的海之路」完全不一樣，香港故不能照板煮碗地實行。阿T認為香港主要涉及市區交通，故「要考慮是如何在最不打擾民眾正常生活、最不觸犯法例下成功組成人鏈，表達五大訴求，以及團結一致守護香港核心價值，包括民主、自由、人權、法治等」。

30年前的1989年8月23日，波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞的人民，200萬人手牽手組成總長度約675公里的人鏈，要求脫離蘇聯獨立。今日三國都有紀念活動。