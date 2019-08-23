【逃犯條例】警拒批荃葵青遊行　女警司被追問：我哋畀佢集會啊

政府修訂《逃犯條例》風波未平，每周末舉行遊行漸成常態，有市民計劃於下周日（25日）於荃灣、葵青區遊行和集會，以抗議警方濫用武力。警方今日（20日）下午4時舉行例行記者會，新界南總區警司 （行動）韓婉君表示，警方作出風險評估後，對在葵芳南巴士總站舉行的集會及遊行，發出「反對通知書」，只對荃灣公園中央廣場集會發出不反對通知書。

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警反對巴士總站集會：難以容納上千人

就明日（24日）及後日（25日）在觀塘、荃灣區及葵青區舉行的遊行和集會，韓婉君指考慮到相關地區的遊行路線鄰近葵涌警署、荃灣警署及新界南警察總部，過往有示威者暴力襲擊及破壞警署，加上申請人沒有舉辦公眾活動經驗，警方相信活動參與者可能作出激烈行為，超出主辦人控制範圍，所以反對有關遊行。

韓婉君續指，由於葵芳南巴士總站及其附近道路設計，原意為方便市民乘搭交通工具，而站內有大量鐵欄及路壆，難以容納上千人，所以反對遊行。她謂該總站亦是往來內地的直通巴士站，有大量市民和旅客出入，如在該站舉行集會，將會有大量人群聚集，道路亦會被阻塞，影響當區行車。

新界南總區警司 （行動）韓婉君表示，警方反對葵芳南巴士總站舉行的集會及遊行，但對荃灣公園中央廣場集會，則發出不反對通知書。（余睿菁攝）

警方：申請方有責任控制600人內

就有記者問及只批准集會，或會造成如8月18日維園出現「流水式」集會的情況。韓婉君表示，周日警方批准的集會時間為下午3時至晚上8時，續言申請方有責任控制人流為約600人。當記者再追問時，她則回應指「我哋畀佢集會啊」，又強調警方會負責維持秩序。