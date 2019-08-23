【823香港之路】數百人登獅子山築人鏈　「此景比催淚彈更催淚」

反對修訂《逃犯條例》活動遍地開花，有市民今日（23日）發起「香港之路」活動，於港鐵港島綫、荃灣綫和觀塘綫共39個港鐵站外，以手拉手方式組成人鏈。 活動於晚上七時開始，於各區陸續有市民響應活動，當中有參與市民將人鏈延伸至獅子山，並以手機燈光點亮漆黑的山頂。有登山的市民稱，獅子山代表香港人打不死的精神，希望上山築人鏈表達訴求，同時令他人感受香港精神。

823香港之路，數百市民登獅子山築人鏈，盼宣揚港人打不死精神。（曾梓洋攝）

823香港之路，數百市民登上獅子山，亮起燈光，指要為香港加油。（李澤彤攝）

於晚上約7時15分，有約200名市民陸續沿黃大仙天馬苑登上獅子山，他們於山上築成人鏈，並開啟手機燈光，點亮夜空中的獅子山。

登上獅子山築人鏈的市民周先生表示，獅子山代表香港人打不死的精神，希望上山為香港人出一分力。另外有同樣登山參與行動的市民表示，自己一向有行山經驗，希望完成歷史難得一件的創舉，並且可以表達自己的訴求。同場亦有本來到深水埗參與行動的市民，他稱得知獅子山有朋友響應訴求，特意趕車前來參與。他希望可以與擁有同一個理念的朋友，共同令他人感受到香港精神。

823香港之路，數百市民登上獅子山築起人鏈，盼宣揚港人打不死精神。（李澤彤攝）

「香港之路」活動為仿效1989年的「波羅的海之路」行動，希望吸引國際關注香港的反修例運動。行動由7點開始集合，大批參於活動的市民陸續於各區築成人鏈，他們以手機亮燈，並高唱《海闊天空》、《do you hear the people sing》等歌曲，部分人亦手持印有不同語言的文宣紙張。

有市民表示，在獅子山上看到點點燈光，市民手牽手築成人鏈，覺得這個場景比催淚彈更催淚。

823香港之路，數百人登上獅子山。（李澤彤攝）

▼823香港之路各區直擊▼