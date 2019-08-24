【逃犯條例】楊潤雄：處理教育議題不涉政治考慮

將軍澳香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉早前在個人社交平台，發表涉咒罵警員子女的言論，校方上周已向教育局提供跟進報告。教育局局長楊潤雄出席商台節目《政經星期六》時重申，教育局正審視其言行與專業操守相違背的程度，至於會否取消其教師註冊，他指會參考過往案例再作決定。楊又呼籲外界不要形容情況為白色恐怖，強調政府處理教育議題上，不會涉及政治考慮。

楊潤雄出席商台節目時指，教育局正審視戴健暉言行與專業操守相違背的程度，至於會否取消教師註冊，還是發出警告或勸喻，他指，局方會按過往案例去處理。（資料圖片）

檢視戴健暉教師註冊 否認製造白色恐怖

真道書院助理校長戴健暉早前在個人社交平台，發表針對警員子女的言論，校方上周已向教育局提供跟進報告。楊潤雄出席商台節目時指，教育局正審視戴的言行與專業操守相違背的程度，至於會否取消教師註冊，還是發出警告或勸喻。他指，局方會按過往案例處理。

楊潤雄指，希望外界不要形容情況為白色恐怖，強調教育局按既定程序跟進，「唔係政治考慮，唔會用政治考慮處理教育問題。」楊重申，不認同戴的言論，又認為作為教師背負社會期望，言行舉止需要小心。



楊又指，教育局不容許及不贊成教師罷課，認為教師本身有專業職責，必須以學生福祉為依歸，相信學校會按照校本政策處理參與罷課的教師。

教育局近期收到很多通識科教材投訴

學校課程檢討專責小組上月底發表諮詢報告，檢討文憑試四個核心科包括通識科。楊潤雄指，考慮到社會對通識科的討論，曾建議小組延長諮詢期多一個月至10月，小組稱會考慮。楊指，這段期間有很多人對通識科產生懷疑，質疑會否被當作政治宣傳，局方亦收到坊間對該科不同教材的投訴。

他認為社會上對通識科有懷疑，對科目發展並非好事，局方需要重建外界對該科的信心及正確的看法。他指，目前通識科不會採用教科書，故現時坊間教材無需要經過局方審批，但或需要反思現行安排，「課本嗰度係咪要多做工夫，要同學界傾吓。」他又指，自己短期內會與課程發展議會商討，提出是否需要檢討及釐清通識科內容。